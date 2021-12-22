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Гаджиев: «В заявлениях Карпина и Дзюбы никогда не было подлых штук»

вчера, 23:27

Член технического комитета РФС Гаджи Гаджиев прокомментировал слова нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы, который заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России Валерием Карпиным, чтобы выступать за национальную команду.

Дзюба – один из лучших форвардов России. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии он подойдет к конкретным играм. Если Дзюба будет в своем оптимальном состоянии, то это будет в пользу сборной.

Дзюба ведь не первый пошел на компромисс. Мы же все слышали о том, как он заявил Карпину о своей физической неготовности. Понятно, что каждый из нас имеет свои минусы и проблемы. К этому мы должны относиться терпеливо. Нет идеальных людей. Каждый из нас со своими маленькими или большими недостатками. Как правило, мы должны прощать друг друга. В заявлениях Карпина и Дзюбы никогда не было подлых штук, за которые нельзя простить. Были, возможно, какие-то человеческие недоразумения, но национальный флаг должен всех объединить. Перед флагом нет конфликтов ни у Карпина, ни у Дзюбы.

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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:15
"...Перед флагом нет конфликтов ни у Карпина, ни у Дзюбы."
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Поэтому Карпин и пригласил Дзюбу в сборную. А вот Артём своё "Я" поставил выше интересов сборной, выше флага. И Карпин абсолютно прав, что больше не приглашает Дзюбу в сборную! И мусолить эту тему бессмысленно.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:59
Дзюбе пора позабыть о сборной.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:25
Ключевые слова:"...в каком состоянии подойдёт Дзюба к стыковым играм". А состояние, скорее всего, будет нулевое после трёх месяцев безделья. Так что вопрос вызова Дзюбы в сборную отпадёт сам собой. Гаджиев ещё не совсем из ума выжил и справедливо говорит о спортивной форме Дзюбы на момент стыков, только эта форма определит, стоит ли приглашать Артёма. Он хотя бы не тупо и слепо топит за него, как его многие древние соратники по самой бесполезной в мире партии, "Технический комитет".
beefs
beefs
вчера в 23:39
надоел этот Дзюба, с него же пользы как с козла молока...
протон
протон
вчера в 23:29
А есть части интервью где Дзюба не выглядит ущербно?
Cat01
Cat01
вчера в 23:29
Надо всех мерить
протон
протон
вчера в 23:28
Утомленные Дзюбой
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