Гаджиев: «В заявлениях Карпина и Дзюбы никогда не было подлых штук»

Член технического комитета РФС прокомментировал слова нападающего «Зенита» , который заявил, что готов пойти на примирение с главным тренером сборной России , чтобы выступать за национальную команду.

Дзюба – один из лучших форвардов России. Всё будет зависеть от того, в каком состоянии он подойдет к конкретным играм. Если Дзюба будет в своем оптимальном состоянии, то это будет в пользу сборной.

Дзюба ведь не первый пошел на компромисс. Мы же все слышали о том, как он заявил Карпину о своей физической неготовности. Понятно, что каждый из нас имеет свои минусы и проблемы. К этому мы должны относиться терпеливо. Нет идеальных людей. Каждый из нас со своими маленькими или большими недостатками. Как правило, мы должны прощать друг друга. В заявлениях Карпина и Дзюбы никогда не было подлых штук, за которые нельзя простить. Были, возможно, какие-то человеческие недоразумения, но национальный флаг должен всех объединить. Перед флагом нет конфликтов ни у Карпина, ни у Дзюбы.