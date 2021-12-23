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Мостовой — о Камоцци: «Даже не знаю, кто это»

вчера, 16:06

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном уходе Франко Камоцци (советник Леонида Федуна и Заремы Салиховой) из московского клуба.

А у меня сразу встречный вопрос, а кто это? Я не слышал и даже не знаю, кто это. Он что был в «Спартаке»? Всё как обычно. Ой, кошмар. Я немножко слышал, но, честно сказать, я не знаю, кто это.

Это золотое время в «Спартаке» для многих иностранцев, которые сначала приезжают, а потом когда уезжают, заработав много денег, и у них всё хорошо. Это мы уже проходили, видели много раз. Лишь единицы оставляют след, как Каррера, например. Он приехал, результата добился. Понятно, что тоже повезло, стечение обстоятельство, но всё равно оставил след, а остальные… Не придаю этому значения.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:52
Мы тебя тоже толком не знаем, Саш!!
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:36
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:34
Ладно хоть Карреру запомнил. Может и прав насчет Камоцци, но переживает только за то, что халявные по его мнению деньги пролетают мимо его кармана.
makkie
makkie
вчера в 17:06
Интересно, когда Мостовой созреет для работы в футбольном клубе?
Или он хочет давать интервью до седых волос, как у Ловчева. Так много ума не надо. Сиди в тёплой студии Матч ТВ и поддакивай Черданцевым.
Серж 129
Серж 129
вчера в 16:37
у Федуна до сих пор лежит в сейфе трудовая Черчесова
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:32
Это золотое время в «Спартаке» для многих иностранцев, которые сначала приезжают, а потом когда уезжают, заработав много денег, и у них всё хорошо.
Федун отвечает !!! ☝😉
NRK FISHKA
NRK FISHKA
вчера в 16:12
опять сашку зелёная душит...
beefs
beefs
вчера в 16:12
это естественный процесс...
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