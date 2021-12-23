Мостовой — о Камоцци: «Даже не знаю, кто это»

Экс-хавбек «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном уходе Франко Камоцци (советник Леонида Федуна и Заремы Салиховой) из московского клуба.

А у меня сразу встречный вопрос, а кто это? Я не слышал и даже не знаю, кто это. Он что был в «Спартаке»? Всё как обычно. Ой, кошмар. Я немножко слышал, но, честно сказать, я не знаю, кто это.

Это золотое время в «Спартаке» для многих иностранцев, которые сначала приезжают, а потом когда уезжают, заработав много денег, и у них всё хорошо. Это мы уже проходили, видели много раз. Лишь единицы оставляют след, как Каррера, например. Он приехал, результата добился. Понятно, что тоже повезло, стечение обстоятельство, но всё равно оставил след, а остальные… Не придаю этому значения.