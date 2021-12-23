Гендиректор «Спартака»: «Трансфер Николсона должен был произойти позже»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не завершил трансферную кампанию после приобретения нападающего Шамара Николсона из «Шарлеруа»:
Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор. Его трансфер должен был произойти позже, но определенные обстоятельства переход ускорили.
По поводу ухода игроков — список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не будут комментировать трансферы игроков на выход, но они будут.
Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последнее слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника.
«Спартак» объявил о переходе ямайского форварда «Шарлеруа» Николсона 21 декабря. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 18 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 мячей. В активе нападающего 10 голов в 29 матчах за сборную Ямайки.
Только эти вопросы нужно было задавать ДО подписания контракта.
А то окажется, что клуб просит игру а атаку, а он любит строить от обороны...
Только эти вопросы нужно было задавать ДО подписания контракта.
А то окажется, что клуб просит игру а атаку, а он любит строить от обороны...
Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру.
Типа, пришёл такой спец, что хошь в атаку в 3 напа пойдём, а хошь в защите в афтобусе отсидимся.
Чего желаете, мне всё равно.
Любой тренер имеет свои предпочтения по тактике игры, с соответствующим подбором игроков.
И обсуждать эти вещи нужно на стадии переговоров, а не сейчас.
Так думаю.
Но в Спартаке редко думают...
Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру.
Типа, пришёл такой спец, что хошь в атаку в 3 напа пойдём, а хошь в защите в афтобусе отсидимся.
Чего желаете, мне всё равно.
Любой тренер имеет свои предпочтения по тактике игры, с соответствующим подбором игроков.
И обсуждать эти вещи нужно на стадии переговоров, а не сейчас.
Так думаю.
Но в Спартаке редко думают...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296515/nikolson-shamar-spartak
А когда либо были другие ответы на вопрос о том, каким хотите видеть футбол? Точно также отвечали и 19 предыдущих тренеров Спартака. И что с этого? Видим что.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296515/nikolson-shamar-spartak
А когда либо были другие ответы на вопрос о том, каким хотите видеть футбол? Точно также отвечали и 19 предыдущих тренеров Спартака. И что с этого? Видим что.
А то до этого либо тянули с трансферами, либо вообще сделки срывались.
А то до этого либо тянули с трансферами, либо вообще сделки срывались.