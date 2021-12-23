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Гендиректор «Спартака»: «Трансфер Николсона должен был произойти позже»

вчера, 13:44

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не завершил трансферную кампанию после приобретения нападающего Шамара Николсона из «Шарлеруа»:

Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор. Его трансфер должен был произойти позже, но определенные обстоятельства переход ускорили.

По поводу ухода игроков — список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не будут комментировать трансферы игроков на выход, но они будут.

Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последнее слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника.

«Спартак» объявил о переходе ямайского форварда «Шарлеруа» Николсона 21 декабря. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провел 18 матчей в чемпионате Бельгии, забил 13 мячей. В активе нападающего 10 голов в 29 матчах за сборную Ямайки.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:57
Тренер задавал вопросы,какой мы видим игру-это, всё,что нужно знать о новом тренере Спартака.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Серж 129 (раскрыть)
вчера в 16:37
Без Айртона совсем помрём ! Остальных в топку . Плюс Мелкадзе туда же .
санек002
санек002 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:48
просто дали понять что этот тренер будет лучше других!раз сразу взялся за дело!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 15:06
Я про то же толкую.
Только эти вопросы нужно было задавать ДО подписания контракта.
А то окажется, что клуб просит игру а атаку, а он любит строить от обороны...
Сп62
Сп62 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 14:53
В Фейенорд, например. Можно в Вест Хем.
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 14:52
В зависимости от модели игры потребуются соответствующие игроки. Вопрос тренера логичен.
shlomo
shlomo
вчера в 14:34
Ну теперь нужно куда то балласт девать...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:11
Коляну не помешает лишняя зарплата.

Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру.
Типа, пришёл такой спец, что хошь в атаку в 3 напа пойдём, а хошь в защите в афтобусе отсидимся.
Чего желаете, мне всё равно.
Любой тренер имеет свои предпочтения по тактике игры, с соответствующим подбором игроков.
И обсуждать эти вещи нужно на стадии переговоров, а не сейчас.
Так думаю.
Но в Спартаке редко думают...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:02
"...Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол...."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1296515/nikolson-shamar-spartak
А когда либо были другие ответы на вопрос о том, каким хотите видеть футбол? Точно также отвечали и 19 предыдущих тренеров Спартака. И что с этого? Видим что.
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:02
Благодаря бегуну с Ямайки спартак рванёт круто вверх за чемпионством.
Серж 129
Серж 129
вчера в 13:57
Ломовицкий,Ларссон,Рассказов Коленька, Хендрикс,Айртон вот список на выход
makkie
makkie
вчера в 13:55
В кой-то веке подписали игрока раньше.
А то до этого либо тянули с трансферами, либо вообще сделки срывались.
ДСА
ДСА
вчера в 13:45
Очередной экзотический игрок
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