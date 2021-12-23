Гендиректор «Спартака»: «Трансфер Николсона должен был произойти позже»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что клуб не завершил трансферную кампанию после приобретения нападающего из «Шарлеруа»:

Трансферы еще будут. Раскрывать имен сейчас не буду. Переход Николсона согласовал спортивный директор. Его трансфер должен был произойти позже, но определенные обстоятельства переход ускорили.

По поводу ухода игроков — список футболистов на сборы Ваноли согласует. Не будут комментировать трансферы игроков на выход, но они будут.

Тренер задавал вопросы, какой мы видим игру. Мы хотим видеть атакующий комбинационный футбол. Но последнее слово за тренером, который должен отталкиваться от соперника.