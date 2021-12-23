Сёмин: «Головин — лучший футболист России этого года»

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин является лучшим футболистом страны по итогам 2021 года, заявил экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин:
Лучшим футболистом России считаю Александра Головина. Он стабильно и на высоком уровне выступает за «Монако», является лидером своего клуба. У нас в стране не так много ребят, кто выступает в Европе, тем более на лидирующих позициях. Также Головин неплохо выглядит в составе сборной России, вносит свой вклад в результаты команды.
Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне 25-летний полузащитник сыграл за «Монако» в 23 поединках, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач во всех турнирах.
Головин отлично играет в Монако, в котором уже давно стал своим, часто на слуху
Ну а если брать отдельно игрока из РПЛ, то я бы отметил Матвея Сафонова, который проводит очередной сильный сезон и плюс дебютировал в сборной и так же сильно провел все матчи, и во многом благодаря его уверенной игре сборная до последнего претендовала на прямое попадание на ЧМ...если бы не тот предательский автогол...
Головин отлично играет в Монако, в котором уже давно стал своим, часто на слуху
Ну а если брать отдельно игрока из РПЛ, то я бы отметил Матвея Сафонова, который проводит очередной сильный сезон и плюс дебютировал в сборной и так же сильно провел все матчи, и во многом благодаря его уверенной игре сборная до последнего претендовала на прямое попадание на ЧМ...если бы не тот предательский автогол...