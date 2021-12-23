Сёмин: «Головин — лучший футболист России этого года»

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вчера, 15:51

Хавбек «Монако» и сборной России является лучшим футболистом страны по итогам 2021 года, заявил экс-тренер «Локомотива» и сборной России :

Лучшим футболистом России считаю Александра Головина. Он стабильно и на высоком уровне выступает за «Монако», является лидером своего клуба. У нас в стране не так много ребят, кто выступает в Европе, тем более на лидирующих позициях. Также Головин неплохо выглядит в составе сборной России, вносит свой вклад в результаты команды.