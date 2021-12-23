ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2021/2022

Сёмин: «Головин — лучший футболист России этого года»

вчера, 15:51

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин является лучшим футболистом страны по итогам 2021 года, заявил экс-тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Сёмин:

Лучшим футболистом России считаю Александра Головина. Он стабильно и на высоком уровне выступает за «Монако», является лидером своего клуба. У нас в стране не так много ребят, кто выступает в Европе, тем более на лидирующих позициях. Также Головин неплохо выглядит в составе сборной России, вносит свой вклад в результаты команды.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне 25-летний полузащитник сыграл за «Монако» в 23 поединках, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач во всех турнирах.

Все новости
Агент Комличенко рассказал о целях футболиста в «Ростове»
Сегодня, 12:13 Комментарии4
«Поднимем Россию!» Ургант высмеял предложение штрафовать игроков сборной
Сегодня, 10:54 Комментарии16
Масалитин считает, что матч «Спартак» — ЦСКА нужно проводить в конце сезона
Сегодня, 00:03 Комментарии22
Бышовец: «Самое тяжелое уже случилось. Ваноли пришёл в „Спартак“»
Вчера, 23:15 Комментарии16
Мостовой: «По игре в этом сезоне „Спартак“ проиграл лишь один раз»
Вчера, 22:41 Комментарии10
Колосков — о системе осень-весна: «Нужно было думать, как играть в феврале»
Вчера, 21:44 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:30
Думаю, кутепов и рассказов могут спокойно поконкурировать с Головиным.
vinyardrip
vinyardrip ответ Baggio R. (раскрыть)
вчера в 21:42
учитывая, что вы побольше знаете, то епт
Baggio R.
Baggio R. ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 20:07
Не греческий бог, а библейский персонаж, второй сын Иуды, внук патриарха Иакова, который был наказан Богом смертью за уклонение от обязанностей левиратного союза с вдовой старшего брата.
vinyardrip
vinyardrip ответ NRK FISHKA (раскрыть)
вчера в 18:28
пишется начиная с о. бог такой был, греческий, а так да, бесспорно)
vinyardrip
vinyardrip ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:26
кокошник простил
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:02
Очень мало наших игроков к сожалению играют в ведущих европейских первенствах. Так что выбор здесь невелик. Головин лучший.
Cat01
Cat01
вчера в 16:46
Можно согласится
NRK FISHKA
NRK FISHKA
вчера в 16:44
а дзюба - лучший ананист
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:18
Ну а кто еще, не Дзюба же...
Головин отлично играет в Монако, в котором уже давно стал своим, часто на слуху
Ну а если брать отдельно игрока из РПЛ, то я бы отметил Матвея Сафонова, который проводит очередной сильный сезон и плюс дебютировал в сборной и так же сильно провел все матчи, и во многом благодаря его уверенной игре сборная до последнего претендовала на прямое попадание на ЧМ...если бы не тот предательский автогол...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:00
Можно вообще не выбирать.
beefs
beefs
вчера в 15:55
Головин молодец, жаль что таких футболистов в России очень мало...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:55
Единственный игрок, которого ценят в топ-5. Объективно. Кокорин, прости.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100