22-й тур РПЛ перенесён в связи с участием сборной России в стыках ЧМ-2022

Общее собрание проголосовало за перенос 22-го тура РПЛ на 3-5 мая, сообщает пресс-служба организации.
Тур перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022
Члены Общего собрания поддержали перенос 22-го тура с 18-20 марта на другие даты во время предыдущего заседания 22 ноября, но тогда договорились взять время на обсуждение новых дат.
На собрании 22 декабря большинство клубов проголосовали за проведение 22-го тура 3-5 мая.
24 марта 2022 года сборная России будет участвовать в стыковом турнире за выход на чемпионат мира-2022: в полуфинальном матче команда Валерия Карпина примет в «Лужниках» сборную Польши, а если выйдет в финал, 29 марта встретится в Москве с победителем пары Швеция – Чехия.
Погода в марте зачастую выкидывает фортели, да и вряд ли на игру придёт много зрителей. Играть на пустом огромном стадионе так себе занятие.
Лучше бы в Питер, под крышу.
Ну по крайней мере полуфинал...
Погода в марте зачастую выкидывает фортели, да и вряд ли на игру придёт много зрителей. Играть на пустом огромном стадионе так себе занятие.
Лучше бы в Питер, под крышу.
Ну по крайней мере полуфинал...