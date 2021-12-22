22-й тур РПЛ перенесён в связи с участием сборной России в стыках ЧМ-2022

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вчера, 13:36

Общее собрание проголосовало за перенос 22-го тура РПЛ на 3-5 мая, сообщает пресс-служба организации.

Тур перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ -2022

Члены Общего собрания поддержали перенос 22-го тура с 18-20 марта на другие даты во время предыдущего заседания 22 ноября, но тогда договорились взять время на обсуждение новых дат.

На собрании 22 декабря большинство клубов проголосовали за проведение 22-го тура 3-5 мая.

24 марта 2022 года сборная России будет участвовать в стыковом турнире за выход на чемпионат мира-2022: в полуфинальном матче команда Валерия Карпина примет в «Лужниках» сборную Польши, а если выйдет в финал, 29 марта встретится в Москве с победителем пары Швеция – Чехия.