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22-й тур РПЛ перенесён в связи с участием сборной России в стыках ЧМ-2022

вчера, 13:36

Общее собрание проголосовало за перенос 22-го тура РПЛ на 3-5 мая, сообщает пресс-служба организации.

Тур перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Члены Общего собрания поддержали перенос 22-го тура с 18-20 марта на другие даты во время предыдущего заседания 22 ноября, но тогда договорились взять время на обсуждение новых дат.

На собрании 22 декабря большинство клубов проголосовали за проведение 22-го тура 3-5 мая.

24 марта 2022 года сборная России будет участвовать в стыковом турнире за выход на чемпионат мира-2022: в полуфинальном матче команда Валерия Карпина примет в «Лужниках» сборную Польши, а если выйдет в финал, 29 марта встретится в Москве с победителем пары Швеция – Чехия.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
вчера в 22:08
Дорогущее спортивное сооружение простаивает "без работы", вот и решили его хоть немного загрузить.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:09
Верю что пройдем поляков,а вот чехов навряд ли.Не понятно почему матч состоится в Лужниках.
alexamit
alexamit
вчера в 18:10
Переносуй,не переносуй-всё равно получишь ХРЕН!
1bear
1bear
вчера в 17:16
а почему бы не перенести и 20-й и 21-й ?
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:26
Его вообще надо на Юге играть
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:46
Молодец, очень точное замечание. Но такие простые истины недоступны высоким лбам из РФС.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:45
Если мне не изменяет память, в истории футбола СССР и России режим наибольшего благоприятствования никогда не приводил к желаемым положительным результатам для наших клубов и сборной. Наши футбольные чиновники всегда шли навстречу "пожеланиям трудящихся", то бишь главных тренеров, в переносе туров внутреннего чемпионата для лучшей подготовки, и практически всегда эффект был нулевым. Потому что тепличные условия позволяют выращивать цыплят, а не боевых петухов. Никто почему-то не задумывается о том, каким образом дополнительные дни могут повлиять на улучшение качества игры наших футболёров. А если бы задали себе этот вопрос, то с удивлением обнаружили, что никак не влияют. Валенок не может превратиться в кирзовый сапог по мановению палочки, если сапожник лишние два-три дня будет пытаться это сделать. Уверен, что после возможной неудачи в стыковых матчах чиновники из РФС будут разводить руками в стороны и говорить, что они сделали всё возможное и невозможное для нашей сборной, а вот она... И последнее: почему тепличные условия ? Да потому, что нигде в мире не существует такой практики, однако это не мешает командам выступать удачно на любом уровне. Как были мы валенками, так и остались.
lotsman
lotsman
вчера в 14:35
Ну перенесли и перенесли, В первый раз, что ли.
vinyardrip
vinyardrip ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 14:35
обо76ся и рад. ничё так
vinyardrip
vinyardrip ответ протон (раскрыть)
вчера в 14:34
россия щедрая душа, а мозги живут на чукотке.. сорке
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:32
Перенесли и ладно!
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 14:26
этот тип как снег пошел, а мы не ждали?
протон
протон
вчера в 14:24
Глупость: вместо того, чтобы набирать форму через игры (это самый быстрый и лучший способ, что отмечается большинством тренеров и игроков) они увеличивают сборы, на которых всё равно ничего серьезного не наиграют, скорее всего
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:20
Будем надеяться, что перенос поможет сборной добиться нужного результата.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:17
Не знаю как других, а меня напрягает, что матч в Луже.
Погода в марте зачастую выкидывает фортели, да и вряд ли на игру придёт много зрителей. Играть на пустом огромном стадионе так себе занятие.
Лучше бы в Питер, под крышу.
Ну по крайней мере полуфинал...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:11
Пускай переносят, не смертельно, а если в чем то поможет, то замечательно.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 14:10
Перенос, не понос, можно потерпеть...
Cat01
Cat01
вчера в 14:08
Это следовало ожидать
Железный Капут
Железный Капут
вчера в 14:07
Никогда такого не было и вот опять
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:03
Верное решение. Сейчас самое важное это чтобы наша сборная пробилась на Чемпионат мира и нужно создать все необходимые условия чтобы она смогла как можно лучше подготовиться к стыковым матчам.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 13:59
Опять ? А для чего ? Посмотреть на сборную как вылетать будет ?
Capitan555
Capitan555
вчера в 13:55
Хуже не будет......
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:50
Еще смыл в этих переносах и Польша и Швеция и Чехия на две головы сильнее нашей сборной...будем болеть за Сербию на ЧМ.
Главный судья
Главный судья
вчера в 13:48
Бредятина составлять календарь что бы потом переносить...
beefs
beefs
вчера в 13:44
интересное решение, надеемся что поможет...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 13:44
Жесть. Мы иак надеялись, переноса не будет.
112910415
112910415
вчера в 13:44
такова древняя традиция
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:41
Правильное решение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:38
А если это не поможет, то с Карпуши вычтут?
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