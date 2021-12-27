Девушка Чистякова: «Мне всю ночь угрожали, я ни разу не была на Мальдивах»

Марика, девушка защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявила, что получила угрозы в свой адрес после слов в адрес депутата Госдумы Светланы Журовой, которая посоветовала футболистам не летать зимой на Мальдивы.
Всю ночь мне писали оскорбления и угрожали расправой. Писали, конечно же, мужчины. Но, это отдельная тема разговора.
Что касаемо этих Мальдив, лично я там не была ни разу, и пока что не очень хочется.
Я была в Сочи много раз, я люблю горы, но это не значит, что весь мой кругозор должен остановиться на одном городе.
Мне надоело читать о том, какие у нас зазнавшиеся и нехорошие спортсмены.
А так с такими друзьями и врагов не надо
А так с такими друзьями и врагов не надо
Да и то что я сказал, ни для кого не секрет))
Да и то что я сказал, ни для кого не секрет))
"Футбольные" новости которые мы заслужили.
"Футбольные" новости которые мы заслужили.
нех депутатишкам -дармоедам указывать кому как жить и где отдыхать!
да футболисты получают слишком завышеные з\п, но не в наглую воруют как чиновники,депутаты и т.п ......
нех депутатишкам -дармоедам указывать кому как жить и где отдыхать!
да футболисты получают слишком завышеные з\п, но не в наглую воруют как чиновники,депутаты и т.п ......
Боже она депутат ГД?)))
У Журовой какая то болезнь непонятная, мания величия походу. Раз деньги есть, а они у футболистов есть, то значит отдых выбирают как хотят, на то он и отпуск, чтобы отдыхать
про олимпийскую чемпионку мало кто вспоминает. а вот то что депутат самой ненавидимой партейки все помнят
Боже она депутат ГД?)))
У Журовой какая то болезнь непонятная, мания величия походу. Раз деньги есть, а они у футболистов есть, то значит отдых выбирают как хотят, на то он и отпуск, чтобы отдыхать
про олимпийскую чемпионку мало кто вспоминает. а вот то что депутат самой ненавидимой партейки все помнят