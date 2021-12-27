Девушка Чистякова: «Мне всю ночь угрожали, я ни разу не была на Мальдивах»

Марика, девушка защитника «Зенита» , заявила, что получила угрозы в свой адрес после слов в адрес депутата Госдумы Светланы Журовой, которая посоветовала футболистам не летать зимой на Мальдивы.

Всю ночь мне писали оскорбления и угрожали расправой. Писали, конечно же, мужчины. Но, это отдельная тема разговора.

Что касаемо этих Мальдив, лично я там не была ни разу, и пока что не очень хочется.

Я была в Сочи много раз, я люблю горы, но это не значит, что весь мой кругозор должен остановиться на одном городе.

Мне надоело читать о том, какие у нас зазнавшиеся и нехорошие спортсмены.