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Девушка Чистякова: «Мне всю ночь угрожали, я ни разу не была на Мальдивах»

сегодня, 12:35

Марика, девушка защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, заявила, что получила угрозы в свой адрес после слов в адрес депутата Госдумы Светланы Журовой, которая посоветовала футболистам не летать зимой на Мальдивы.

Всю ночь мне писали оскорбления и угрожали расправой. Писали, конечно же, мужчины. Но, это отдельная тема разговора.

Что касаемо этих Мальдив, лично я там не была ни разу, и пока что не очень хочется.

Я была в Сочи много раз, я люблю горы, но это не значит, что весь мой кругозор должен остановиться на одном городе.

Мне надоело читать о том, какие у нас зазнавшиеся и нехорошие спортсмены.

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Все комментарии
Asper
Asper ответ L. F. С. (раскрыть)
сегодня в 17:16
Украину что, профукали? Если в смысле раздули УССР до слоновьих размеров непонятно зачем, то это да..
А так с такими друзьями и врагов не надо
Futurista
Futurista ответ L. F. С. (раскрыть)
сегодня в 17:04
Таких друзей за хрен и в музей)...
Futurista
Futurista ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 16:42
Езжай в Барселону...там хороший университет...и как раз комендантский час)...
Igo0rek
Igo0rek ответ kyxy (раскрыть)
сегодня в 15:54
Скорей всего в грядущем году я уеду получать уже свое третье образование за рубеж))
Да и то что я сказал, ни для кого не секрет))
L. F. С.
L. F. С.
сегодня в 15:26
Россия, оглянись вокруг - у тебя практически не осталось друзей. Даже Украину профукали. В Закавказье вас не любят. Даже белорус нет нет да фыкнет в сторону путина. Про остальной мир вообще молчу.
Сантус
Сантус
сегодня в 15:23
Тырнеты,они такие...никогда не знаешь когда наткнешься на хейт.Да пиплу наверное и пофигу.Увы ,злость прёт со всех щелей...
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 15:07
Спать нужно по ночам,а не в телефоне торчать
David Young
David Young ответ ЖNЕЦ (раскрыть)
сегодня в 15:03
В какой-то мере она этим создала себе проблемы.
kyxy
kyxy ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 14:44
Э ты чего? Будут угрожать же тебе
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 14:43
Сам Чистяков то ... пойми что такое, а ещё и про возмущение его сожительницы пишут.
"Футбольные" новости которые мы заслужили.
Bensurr
Bensurr
сегодня в 14:43
Стыдно за россию матушку
DEIVID_777
DEIVID_777
сегодня в 14:41
Зачем вообще писать о словах случайной бабы Чистякова?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:40
А Чистяков кто такой?
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ ответ Ruslan Volkov (раскрыть)
сегодня в 14:36
А с чего бы ей молчать?!? У всех своё мнение!!!
нех депутатишкам -дармоедам указывать кому как жить и где отдыхать!
да футболисты получают слишком завышеные з\п, но не в наглую воруют как чиновники,депутаты и т.п ......
4RT
4RT
сегодня в 14:33
Девушка Чистякова: «Мне всю ночь угрожали мужики в кровати»
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 14:04
Всем депутатам надо заткнуться и сидеть греть своё тёплое местечко и получать дормовые деньги налогоплательщиков, кстати, там есть и доля от налогов футболистов и футбольных клубов.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:50
С чтением надо завязывать, если надоело. Лучше заняться расширением кругозора.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
сегодня в 13:44
Даже девушки не ЖЕНЫ ,а девушки футболистов будут указывать и говорить как и что надо делать? Футболист Зенита и все прорвало девушку. Что за Чистяков сказал бы лучше "Молчи,дура " а не чтоб ей потом типа угрожали ей,кому она там нужна,таких как ты Чистяков еще не рдну найдет
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:24
Все зазнавшиеся российские спортсмены играют в РПЛ, нехорошие - сидят в Госдуме.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:11
многие у власти или ещё олигархи считают что самые бесполезные в стране это пенсионеры сосущие деньги у страны не приносящие пользы но самые бесполезные люди в стране это депутаты при чём все на разном уровне а если их всех подсчитать да подсчитать сколько они получают зарплату ни за что то тогда интересно кто у кого и сколько крови сосёт
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 13:02, ред.
Чего , бл......., про депутатов не нравится ?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 12:50, ред.
Раньше я никогда не думал, что мне будет стыдно за мой россиянский паспорт, и за менталитет моих соотечественников. До сих пор в России все решают околокримминальными методами, и единственной целью россиянских людей (прошу не путать с русскими. Да, для меня есть разница!), где бы они не работали, это набить себе побольше карманы, не гнушаясь при этом ничем. А смыслом других людей является водочка, да пиво в пятницу. И лишь малая часть реально думающих, целью которых является саморазвитие, абсолютное меньшинство, и они стараются уехать отсюда подальше.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:50
Зато теперь мы знаем, что у какого-то Чистякова есть девушка.
протон
протон
сегодня в 12:44
Журова — о словах девушки Чистякова: кто она такая? А я — олимпийская чемпионка,
Боже она депутат ГД?)))

У Журовой какая то болезнь непонятная, мания величия походу. Раз деньги есть, а они у футболистов есть, то значит отдых выбирают как хотят, на то он и отпуск, чтобы отдыхать
про олимпийскую чемпионку мало кто вспоминает. а вот то что депутат самой ненавидимой партейки все помнят
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 12:43
Чуть не огребла за Мальдивы, так на них и не побывав
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