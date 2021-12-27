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Девушка Чистякова отреагировала на совет депутата не летать на Мальдивы

сегодня, 11:13

Марика, девушка защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировала на совет депутата Госдумы Светланы Журовой не летать зимой на Мальдивы.

Кто-нибудь, попросите ее помолчать, пожалуйста.

Девушка Чистякова отреагировала на совет депутата не летать на Мальдивы

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Все комментарии
Bombardier
Bombardier
сегодня в 14:24
Что за глупый совет???
Роман313
Роман313 ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 13:25
Вообще никого не должно волновать, как, что и чем она заработала. Вы за своими заработками следите. Вместе с журовой
Питерские гоблины
Питерские гоблины ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 13:21
    Роман313
    Роман313 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 12:38
    Так езжайте, куда хотите! Вместе с Журовой! Никто ж не против. Точнее, всем пофигу. Других то зачем учить? Тем более, взрослых мужиков. Журова пусть детей своих в кружок соберёт и объяснить им, куда ездить надо. И пусть ещё объяснит им, что лучшее образование в мире - российское! А не зарубежное. И что горнолыжка лучшая в Сочи, а не во Франции. И что лучшая машина - Волга, а не Мерседес.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 12:26
    В России полно классных мест для отдыха!
    Роман313
    Роман313
    сегодня в 12:24
    Лучше бы подняла вопрос, почему салярка уже по 53 рубля за литр и десяток яиц по сотке!! И как бабкам жить с такими ценами на их пенсии! Сует свой нос, куда не нужно.
    Роман313
    Роман313
    сегодня в 12:21
    Почему какие-то посторонние люди должны лезть в чужую жизнь и учить кого-то, куда летать, а куда нет?? Или наши благодетели-депутаты отдыхают только в Сочи, Крыму, на Байкале? Совсем уже что ли охренели?? Я удивляюсь, как у них до сих пор не хватило мозга выезд из страны для рядовых граждан закрыть.
    Роман313
    Роман313 ответ Бубнин (раскрыть)
    сегодня в 12:16
    Причина?
    Роман313
    Роман313 ответ mihaluch (раскрыть)
    сегодня в 12:15
    На Бали 2 недели на карантине надо сидеть.
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 12:10
    Зачем летать на Мальдивы когда можно на Бали.
    протон
    протон
    сегодня в 11:59
    Народ. Не спорьте, я вас примирю. На самом деле тут неадекватно как высказывание дерутата, так и реакция на это высказывание.

    Депутат. Заявление отдает откровенным лицемерием. Типа спортсмены должны отдыхать в России, а заграница только для депутатов и бизнес-элиты. Типа, вот станете депутатами, тогда езжайте. Урежьте гос финансирование клубов, и большинство футболистов будут ездить в Крым, Сочи, на Алтай, на Байкал или еще куда - на заграницу у них денег не будет. А так вы даете им такую возможность - они ей пользуются.

    Девушка. У человека откровенно бомбануло, что кто-то призывавет ее содержателя не вывозить ее в тропики, кде зимой можно сделать фото попы для инстаграмма. Урежьте гос финансирование клубов, и фото попы придется делать в Крыму, Сочи, ну вы поняли. А так вы даете возможность содержанок за моря возить - они ей пользуются.

    Сэкономленные деньги можно вложить в развитие инфраструктуры регионов.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:55
    Девушка Чистякова отреагировала на совет депутата не летать на Мальдивы !
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 11:47
    Совет хороший. Да и не только футболистам, но и остальному населению следовало бы прислушаться и пореже выезжать на Мальдивы зимой.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 11:42
    Надеюсь на Вас,как соучастника опубликования подобных "спортивно-футбольных новостей".
    Союзник противников
    Союзник противников ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 11:40
    Это просто : На стройке им всем тяжело.
    DEIVID_777
    DEIVID_777 ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 11:38
    Да какая разница??? Кто она, что бы её имя запоминать???
    David Young
    David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 11:38
    То что в скобках к теме обсуждения не относится. Кроме того точных данных об этом у Вас наверняка нет.
    David Young
    David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 11:37
    Вы это каким образом узнали?
    David Young
    David Young ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 11:36
    Она Марика, не Маринка.
    beefs
    beefs
    сегодня в 11:35
    у каждого свое мнение...
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:34
    Предельно вежливо и корректно.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 11:30
    Трудным способом Маринка заработала...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 11:30
    Чтстякова не будет в сборной
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 11:30, ред.
    Всех "девушек"(с богатым опытом половой жизни и сменой партнёров)опросили???Требую выложить их мнение.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 11:29
    Маринка за свои летает, а Журова за народные
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 11:25
    Поддерживаю Марину!
    Bensurr
    Bensurr
    сегодня в 11:19
    Марика хочет на мальдивы
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 11:15
    И чего ляпнула!?))
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