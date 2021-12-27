Девушка Чистякова отреагировала на совет депутата не летать на Мальдивы !

Марика, девушка защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировала на совет депутата Госдумы Светланы Журовой не летать зимой на Мальдивы.
Кто-нибудь, попросите ее помолчать, пожалуйста.
Марика, девушка защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировала на совет депутата Госдумы Светланы Журовой не летать зимой на Мальдивы.
Кто-нибудь, попросите ее помолчать, пожалуйста.
Депутат. Заявление отдает откровенным лицемерием. Типа спортсмены должны отдыхать в России, а заграница только для депутатов и бизнес-элиты. Типа, вот станете депутатами, тогда езжайте. Урежьте гос финансирование клубов, и большинство футболистов будут ездить в Крым, Сочи, на Алтай, на Байкал или еще куда - на заграницу у них денег не будет. А так вы даете им такую возможность - они ей пользуются.
Девушка. У человека откровенно бомбануло, что кто-то призывавет ее содержателя не вывозить ее в тропики, кде зимой можно сделать фото попы для инстаграмма. Урежьте гос финансирование клубов, и фото попы придется делать в Крыму, Сочи, ну вы поняли. А так вы даете возможность содержанок за моря возить - они ей пользуются.
Сэкономленные деньги можно вложить в развитие инфраструктуры регионов.
Депутат. Заявление отдает откровенным лицемерием. Типа спортсмены должны отдыхать в России, а заграница только для депутатов и бизнес-элиты. Типа, вот станете депутатами, тогда езжайте. Урежьте гос финансирование клубов, и большинство футболистов будут ездить в Крым, Сочи, на Алтай, на Байкал или еще куда - на заграницу у них денег не будет. А так вы даете им такую возможность - они ей пользуются.
Девушка. У человека откровенно бомбануло, что кто-то призывавет ее содержателя не вывозить ее в тропики, кде зимой можно сделать фото попы для инстаграмма. Урежьте гос финансирование клубов, и фото попы придется делать в Крыму, Сочи, ну вы поняли. А так вы даете возможность содержанок за моря возить - они ей пользуются.
Сэкономленные деньги можно вложить в развитие инфраструктуры регионов.