ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2021/2022

Журова: «Как футболисту успокоить злую жену? Отправить на Мальдивы»

сегодня, 12:16

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила девушке защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, которая попросила бывшую спортсменку «помолчать» после ее совета не летать на Мальдивы.

Единственный здесь нюанс в том, что футболисты очень мало видят свои семьи. Я сказала, кстати, если она читать не умеет, что футболистам надо побыть с семьями. Понимаете, в чем дело.

А как жену эту успокоить, чтобы она не ругалась на футболиста, которого и так мало видит? Конечно, отправить на Мальдивы, это было в моем комментарии.

Почему она потом удалила свой пост? Наверное, прочитала, что я написала. Посмотрите, на самом деле, это правда, это мое убеждение. Я считаю, что заболеть можно, сейчас ковид, это опрометчиво, я об этом сказала. Если бы меня спросили через два года, могут ли футболисты ехать на Мальдивы, я бы сказала, наверное, да. А сейчас это опрометчиво.

Футболисты в масках будут ходить на Мальдивах? Я уверена, что нет. Вот в чем дело. Мне больше больно за них, что с ними что-нибудь случится. А не потому, что я не хочу, чтобы они куда-то ехали. Конечно, у них есть деньги, и они могут поехать, куда захотят. Я их не осуждаю в том смысле, что они зарабатывают и куда-то едут.

Все новости
«Поступок безответственного труса». Португальский тренер сбегает из сборной Польши в Бразилию
Сегодня, 16:53Александр Чистяков в блоге Дно пробито
Девушка Чистякова: «Мне всю ночь угрожали, я ни разу не была на Мальдивах»
Сегодня, 12:35 Комментарии25
Девушка Чистякова отреагировала на совет депутата не летать на Мальдивы
Сегодня, 11:13 Комментарии28
«За что тебе, милый, 10% акций?» Хаджи — о претензиях Газизова к Федуну
25 декабря Комментарии23
Щедрый Федун обещал Газизову 10% акций «Спартака». Дикая история, в которой будет проигравший
24 декабряАлександр Чистяков в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии12
Газизов: «„Спартак“ может действовать хоть как, мне скрывать нечего»
24 декабря Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:02
Депутатша начинает раздражать.
a3r3v3
a3r3v3
сегодня в 15:08
Страшнее бабы зверя нет
Роман313
Роман313 ответ Bombardier (раскрыть)
сегодня в 14:56
Откат дать! Чтоб смогла на Мальдивы слетать.
Роман313
Роман313 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 14:44
Самая печаль в том, что есть люди, которые ее поддерживают.
Роман313
Роман313 ответ Али Самаркандский (раскрыть)
сегодня в 14:43
А в чем она права? Можете сориентировать?
4RT
4RT ответ Bombardier (раскрыть)
сегодня в 14:36
Подарить ей кляп и зажимы для сосков
Bombardier
Bombardier
сегодня в 14:28
А как успокоить депутатшу? 🤔
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 14:24
Прально ! Была такая ,а стала такая ! )))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:36
И такие люди сидят у нас в ГосДуме...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 13:11
Лучше бы она в депутатских прениях так выступала,.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 13:04
Согласен со Светланой.
Роман313
Роман313 ответ jpncs4mq3pdy (раскрыть)
сегодня в 12:58
Конечно! В стране же все четко, проблем нет! Чиновники не воруют, инфляция 0, зарплаты растут! Спасибо журовой и ее кентам!
jpncs4mq3pdy
jpncs4mq3pdy
сегодня в 12:51
Депутату нечем заняться.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 12:48
Журова, тебя слишком много.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:45
Ну всё, началось. Бабы !!!)
протон
протон ответ Роман313 (раскрыть)
сегодня в 12:40
Видимо, журова поддерживала машку захарову, которая считает, что отдых за границей должен быть для элиты жулья и ворья. Либо какой-то безумный хирург путина сделал ей укол ботокса в мозг...Я этого не исключаю))
протон
протон ответ Роман313 (раскрыть)
сегодня в 12:39
Ну просто изначально той глупости, что она высказалась ей нужно просто выкручиваться, ведь постят ее лог в сетях многие и она видимо начала сама читать сказанную глупость )
Брулин
Брулин
сегодня в 12:36
Евсеев о словах Журовой: «К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты»
Роман313
Роман313 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 12:33
Да просто чушь несёт какую-то! Набор слов. На кого рассчитан это трёп? Они вправду думают, что народ -то тупое стадо? Она вообще понимает, что такое формат отдыха на мальдивах? Это маленький остров с одним отелем, где с людьми пересекаешься минимум! И там такие меры предосторожности, которые нам и не снились. Лично был и лично знаю, о чем пишу, а не балаболю как она. Единственная опасность - аэропорт, самолёт. Но точно так люди ездят в метро по 100 человек в вагоне! И так же в Сочи летят! Почему об этом никто не парится! Как ей не стыдно такое молотить?? Лучше бы взяла калькулятор и посчитала реальную инфляцию в стране за год. Позорище.
протон
протон
сегодня в 12:27
Бывший футболист сборной России Вадим Евсеев, возглавляющий «Шинник», отреагировал на слова депутата Госдумы Светланы Журовой

«К отдыху футболистов на Мальдивах появились вопросы, поэтому мы прилетели сюда как теннисисты»
протон
протон
сегодня в 12:25
Ну если вакцинированы футболисты? Журова просто переобувается на ходу. Можно подумать только заграницей человек может заразится вирусом, а вот в Сочи или в Крыму нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100