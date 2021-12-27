Журова: «Как футболисту успокоить злую жену? Отправить на Мальдивы»

Депутат Госдумы Светлана Журова ответила девушке защитника «Зенита» , которая попросила бывшую спортсменку «помолчать» после ее совета не летать на Мальдивы.

Единственный здесь нюанс в том, что футболисты очень мало видят свои семьи. Я сказала, кстати, если она читать не умеет, что футболистам надо побыть с семьями. Понимаете, в чем дело.

А как жену эту успокоить, чтобы она не ругалась на футболиста, которого и так мало видит? Конечно, отправить на Мальдивы, это было в моем комментарии.

Почему она потом удалила свой пост? Наверное, прочитала, что я написала. Посмотрите, на самом деле, это правда, это мое убеждение. Я считаю, что заболеть можно, сейчас ковид, это опрометчиво, я об этом сказала. Если бы меня спросили через два года, могут ли футболисты ехать на Мальдивы, я бы сказала, наверное, да. А сейчас это опрометчиво.

Футболисты в масках будут ходить на Мальдивах? Я уверена, что нет. Вот в чем дело. Мне больше больно за них, что с ними что-нибудь случится. А не потому, что я не хочу, чтобы они куда-то ехали. Конечно, у них есть деньги, и они могут поехать, куда захотят. Я их не осуждаю в том смысле, что они зарабатывают и куда-то едут.