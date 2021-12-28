«Зимняя серия побед»: Фонбет разыграет до 500 млн рублей бонусами

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вчера, 16:56

В канун новогодних праздников Фонбет объявляет о начале акции «Зимняя серия побед».

Она продлится с 24 декабря 2021-го по 24 января 2022 года. Акция будет состоять из трех этапов, приуроченных к крупным спортивным событиям: Boxing Day в Английской Премьер-Лиге, Фонбет Недели Звезд Хоккея и Кубку Мира по биатлону.

Для участия в акции клиенты Фонбет должны ежедневно совершать интерактивные ставки типа «одинар» и «экспресс» на сайте букмекерской компании с общим коэффициентом от 1.80 (в «экспрессах» коэффициенты по каждому из событий должны быть не менее 1.30). В зачет идут ставки на любые виды спорта – выигрышные и проигравшие. Минимальная сумма пари в течение дня – 500 рублей, а сумма каждого пари – 100 рублей.

При выполнении условий акций клиентам Фонбет будут начислены баллы, которые можно копить в течение каждого из этапов и обменивать на бонусы (фрибеты). Количество баллов зависит от суммы ставки. На первом этапе дополнительно выдается 100 баллов в день за ставки на матчи АПЛ . А в рамках всех этапов акции предусмотрено распределение фрибетов на общую сумму до 500 миллионов рублей бонусами. Клиенты Фонбет с любым уровнем идентификации могут использовать полученные фрибеты в течение 5 дней на любые спортивные события.