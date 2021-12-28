Канчельскис: «Это последний сезон для Дзюбы в „Зените“»

Бывший футболист сборной России прокомментировал слухи о возможном переходе в «Рубин» нападающего «Зенита» .

В таком возрасте Дзюбе уже некуда расти. Для него это последний сезон в «Зените». Годы берут свое, никто не может играть на высоком уровне вечно. Рано или поздно все заканчивается.

«Рубин» — хороший вариант для перехода. Лучше у него вряд ли уже когда-нибудь будет. Дзюба ведь хочет немного продлить свою карьеру и поиграть. Почему бы и нет? Это неплохая команда, в середине турнирной таблицы. Да и Слуцкий его хорошо знает. Пока он лучший бомбардир, сможет еще позабивать в «Рубине» какое-то количество голов и принести пользу команде. В любом случае решение принимает он сам и все зависит только от него.