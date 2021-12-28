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Канчельскис: «Это последний сезон для Дзюбы в „Зените“»

вчера, 18:49

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слухи о возможном переходе в «Рубин» нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

В таком возрасте Дзюбе уже некуда расти. Для него это последний сезон в «Зените». Годы берут свое, никто не может играть на высоком уровне вечно. Рано или поздно все заканчивается.

«Рубин» — хороший вариант для перехода. Лучше у него вряд ли уже когда-нибудь будет. Дзюба ведь хочет немного продлить свою карьеру и поиграть. Почему бы и нет? Это неплохая команда, в середине турнирной таблицы. Да и Слуцкий его хорошо знает. Пока он лучший бомбардир, сможет еще позабивать в «Рубине» какое-то количество голов и принести пользу команде. В любом случае решение принимает он сам и все зависит только от него.

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Все комментарии
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:50
Зениту не нужен а Рубину нужен ?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 23:47
Не нужен Артемка нам , он петь не умеет !)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:53
Пора прощаться.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:48
Будет теперь в Рубине оценивать размеры бубенцов у партнёров). И не только.
Понятно, что Леонида инициатива. Вся игра на Буратино будет. Другой схемы не вижу, да и просто не даст, а, если что, то сразу бычить начнет. Он же по другому не может, да и не захочет.
Цирк приедет в Рубин. Хотя с Леонидом он уже давно там..(.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ rubinovyi2 (раскрыть)
вчера в 19:44
Нет уж, терпите их и радуйте нас медиа))
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 19:27
А,может Артемку,куда-нить,а заодно и Левонида сплавить,раз ни такая пара,например в караоке или в КВН..?))
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 19:06
Это уже было понятно.
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:53
Развалит Рубин этот Дзюба
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