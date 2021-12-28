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Кавазашвили: «РПЛ не будет придумывать матчи специально против Ваноли»

вчера, 18:23

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о тяжелом расписании московского клуба во второй части сезона.

Это обычный календарь. РПЛ не будет придумывать матчи специально против Ваноли. Не забывайте, что календарь составляется заранее. Какая разница, с кем ты начнешь играть с призером или с тем, кто идет в конце таблицы? Нам как раз и хочется посмотреть, как Ваноли после прихода сможет вывести команду на оптимальный уровень. Мы все хотим увидеть настоящий спартаковский футбол. Тот, который мы видели раньше. Ваноли должен быть самым выдающимся тренером в мире, чтобы за короткий срок поставить «Спартаку» игру.

График курса у всех абсолютно одинаковый. Сегодня в клубах играют футболисты профессионального уровня. Они получают за это огромные деньги и обязаны их отрабатывать. Футболисты – как гладиаторы. Если гладиатор выйдет на бой, то будет сражаться, иначе его убьют. Футболист тоже выходит на поле и должен играть до самого конца, иначе он будет продан за копейку. Футбол — бой. Бой за честь клуба, города. К сожалению, у многих футболистов эта честь отсутствует.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:27
В любом Правиле есть исключения, которые только подтверждают правильность Правила. Марио Фернандес это как раз исключение из Правила.
David Young
David Young ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:37
Другие тоже могут биться за такие вещи, но для этого нужно не иметь наёмнической парадигмы. Взять, например, Марио Фернандеса. Как по мне он действительно искренне любит клуб.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:35
Ваноли свой, и промес, ларссон, понсе и теперь николссон тоже свои, выросли на тарасовке и даже дельфин соболев их.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:33
Снова анзор про некий спартаковский футбол, дух и кружева, как им не надоел этот виртуальный бред.
cska1948
cska1948
вчера в 18:33, ред.
"...Бой за честь клуба, города..."
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Бой за честь клуба, города ведут свои воспитанники, а не понаехавшие...
Cat01
Cat01
вчера в 18:28
Все равны
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