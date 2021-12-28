Кавазашвили: «РПЛ не будет придумывать матчи специально против Ваноли»

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о тяжелом расписании московского клуба во второй части сезона.

Это обычный календарь. РПЛ не будет придумывать матчи специально против Ваноли. Не забывайте, что календарь составляется заранее. Какая разница, с кем ты начнешь играть с призером или с тем, кто идет в конце таблицы? Нам как раз и хочется посмотреть, как Ваноли после прихода сможет вывести команду на оптимальный уровень. Мы все хотим увидеть настоящий спартаковский футбол. Тот, который мы видели раньше. Ваноли должен быть самым выдающимся тренером в мире, чтобы за короткий срок поставить «Спартаку» игру.

График курса у всех абсолютно одинаковый. Сегодня в клубах играют футболисты профессионального уровня. Они получают за это огромные деньги и обязаны их отрабатывать. Футболисты – как гладиаторы. Если гладиатор выйдет на бой, то будет сражаться, иначе его убьют. Футболист тоже выходит на поле и должен играть до самого конца, иначе он будет продан за копейку. Футбол — бой. Бой за честь клуба, города. К сожалению, у многих футболистов эта честь отсутствует.