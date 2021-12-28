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Захарян: «„Зенит“ особо ничем не удивил»

вчера, 18:07
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от встречи с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ. Игра закончилась ничьей со счётом 1:1.

У нас сильная команда, тренер привнёс своё видение в нашу игру. С тем подбором игроков, который есть сейчас у «Динамо», мы должны быть наверху.

«Зенит» особо ничем не удивил. Было ясно, что мяч будет в основном у них. В «Зените» собраны классные мастера.

Московское «Динамо» в 18 турах набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является «Зенит» с 38 баллами.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 19:54
Елки-палки, ну сколько же можно целый божий день рвать на мелкие кусочки одно интервью.
Оно понятно, что хочется выдавать контент на безрыбье, но нельзя же так криворуко и кособоко..

Всё вырвано из контекста, представление об игроке и человеке искажённое, фу.
Как-то не хочется верить, что Соккер- такая же желтуха, как чемп.ком и большинство прочих..
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:39
Так команда Семака и в ЛЧ не удивила))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:32
Думаешь с Захаряном и Миранчуком сможете повторить успех в лч и опять чудо занять третье место?)
Хотя первого можно взять за 20тку на годика три
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:28
Сильная команда у Ваноли, а у вас хорошо организованная
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:51
Но и Динамо от которого многие ожидали реванша, признаюсь в том числе и я, за крупное поражение в первом круге, тоже не удивило, а по первому тайму так вообще разочаровало.
drug01
drug01
вчера в 18:29
Молодёжь борзеет
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:18
Захарян и Миранчук реальное усиление...для Зенита....и торг тут не уместен...сулить любые коврижки....
Сергеев...просто трансфер...но не усиление...
lotsman
lotsman
вчера в 18:18
А чем он должен был удивить, интересно?
порт
порт
вчера в 18:09
А у Зенита и не стоит задача кого то удивлять, задача занять первое место.
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