Захарян: «„Зенит“ особо ничем не удивил»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от встречи с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ. Игра закончилась ничьей со счётом 1:1.
У нас сильная команда, тренер привнёс своё видение в нашу игру. С тем подбором игроков, который есть сейчас у «Динамо», мы должны быть наверху.
«Зенит» особо ничем не удивил. Было ясно, что мяч будет в основном у них. В «Зените» собраны классные мастера.
Московское «Динамо» в 18 турах набрало 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является «Зенит» с 38 баллами.
Оно понятно, что хочется выдавать контент на безрыбье, но нельзя же так криворуко и кособоко..
Всё вырвано из контекста, представление об игроке и человеке искажённое, фу.
Как-то не хочется верить, что Соккер- такая же желтуха, как чемп.ком и большинство прочих..
Оно понятно, что хочется выдавать контент на безрыбье, но нельзя же так криворуко и кособоко..
Всё вырвано из контекста, представление об игроке и человеке искажённое, фу.
Как-то не хочется верить, что Соккер- такая же желтуха, как чемп.ком и большинство прочих..
Хотя первого можно взять за 20тку на годика три
Хотя первого можно взять за 20тку на годика три
Сергеев...просто трансфер...но не усиление...
Сергеев...просто трансфер...но не усиление...