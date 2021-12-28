Захарян: «„Зенит“ особо ничем не удивил»

Полузащитник «Динамо» поделился впечатлениями от встречи с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ . Игра закончилась ничьей со счётом 1:1.

У нас сильная команда, тренер привнёс своё видение в нашу игру. С тем подбором игроков, который есть сейчас у «Динамо», мы должны быть наверху.

«Зенит» особо ничем не удивил. Было ясно, что мяч будет в основном у них. В «Зените» собраны классные мастера.