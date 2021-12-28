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Григорян: «Дзюба ежегодно доказывает, что он лучший»

вчера, 20:26

Наставник женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин»:

Ранее сообщалось, что петербуржцы и казанцы ведут переговоры о переходе Дзюбы в зимнее трансферное окно.

Я понимаю, по каким причинам Дзюба теоретически может перейти в «Рубин». Любой футболист хочет играть там, где в нем действительно нуждаются. Это очень важная деталь для многих игроков.

Если он перейдет в «Рубин» и забьет там, например, 24 мяча в сумме и 3 из них тому же «Зениту» — в очередной раз всем докажет, насколько он уникален. А Дзюба же вполне способен сделать это снова.

Сейчас ни в коем случае нельзя говорить о закате его карьеры. Артем ежегодно доказывает, что он лучший. Не каждому, блин, дано такое счастье! Это удел талантливого человека! Посредственность никогда не нуждается в ежегодном подтверждении.

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Все комментарии
berda2003
berda2003
сегодня в 09:52
по наличию ума и развитию григорян, на уровне бревна - он уже объявлял, что сб.армении сильнее сб. России и т.д.
minai
minai
сегодня в 00:22
Опять великий Григорян пустился в пространные рассуждения.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:00
Только григоряна не хватало в связке с дзюпой.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 21:01
Видимо и в Зените он уже всех достал.....
112910415
112910415
вчера в 20:57
Слуцкий будет счастлив
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:52
Юбилейная...85-я ветка в день про Дзюбу....
Если бы Дзюба получал копейку за каждую напечатанную про себя букву сейчас бы был в списке Форбс между Султаном Брунея и Рокфеллером.....
makkie
makkie
вчера в 20:42
Дзюба такой же лучший игрок, как Григорян тренер )))
Cat01
Cat01
вчера в 20:35
Слишком много внимания уделяется ему!!!!
протон
протон
вчера в 20:28
А может в ЦСКА к Григоряну , там мне кажется заиграет
shlomo
shlomo
вчера в 20:27
Пусть доказывает дальше...
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