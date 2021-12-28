Григорян: «Дзюба ежегодно доказывает, что он лучший»

Наставник женской команды ЦСКА Александр Григорян прокомментировал возможный переход нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин»:
Ранее сообщалось, что петербуржцы и казанцы ведут переговоры о переходе Дзюбы в зимнее трансферное окно.
Я понимаю, по каким причинам Дзюба теоретически может перейти в «Рубин». Любой футболист хочет играть там, где в нем действительно нуждаются. Это очень важная деталь для многих игроков.
Если он перейдет в «Рубин» и забьет там, например, 24 мяча в сумме и 3 из них тому же «Зениту» — в очередной раз всем докажет, насколько он уникален. А Дзюба же вполне способен сделать это снова.
Сейчас ни в коем случае нельзя говорить о закате его карьеры. Артем ежегодно доказывает, что он лучший. Не каждому, блин, дано такое счастье! Это удел талантливого человека! Посредственность никогда не нуждается в ежегодном подтверждении.
Если бы Дзюба получал копейку за каждую напечатанную про себя букву сейчас бы был в списке Форбс между Султаном Брунея и Рокфеллером.....
Если бы Дзюба получал копейку за каждую напечатанную про себя букву сейчас бы был в списке Форбс между Султаном Брунея и Рокфеллером.....