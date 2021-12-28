Канунников – о травме: «Планирую с первого сбора работать с командой»

Форвард самарских «Крыльев Советов» рассказал о своей травме и сроках восстановления:

В конце минувшего сезона стала беспокоить нога: мне нужна была пауза из-за небольшой гематомы. Начал индивидуально заниматься с физиотерапевтом, затем в течение месяца-полутора нога реагировала неправильно. Стал делать снимки, и выяснилось, что нужна дополнительная операция. В конце августа она была сделана — всё это время восстанавливался.

Меня не было в городе, даже многие потеряли, но я был на связи с медицинским штабом. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Планирую с первого сбора работать с командой.