ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Канунников – о травме: «Планирую с первого сбора работать с командой»

вчера, 19:11

Форвард самарских «Крыльев Советов» Максим Канунников рассказал о своей травме и сроках восстановления:

В конце минувшего сезона стала беспокоить нога: мне нужна была пауза из-за небольшой гематомы. Начал индивидуально заниматься с физиотерапевтом, затем в течение месяца-полутора нога реагировала неправильно. Стал делать снимки, и выяснилось, что нужна дополнительная операция. В конце августа она была сделана — всё это время восстанавливался.

Меня не было в городе, даже многие потеряли, но я был на связи с медицинским штабом. Дай бог, чтобы всё было хорошо. Планирую с первого сбора работать с командой.

Все новости
Смородская: «Николич — тренер европейского уровня»
Сегодня, 16:25 Комментарии10
Сёмин: «Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий»
Сегодня, 15:36 Комментарии9
Кафельников: «Ломовицкий не соответствовал уровню „Спартака“»
Сегодня, 14:21 Комментарии8
Божович о приходе в «Арсенал»: «Сказал Аджоеву, что готов поработать»
Сегодня, 09:59 Комментарии9
Широков: «Сергеев может адаптироваться в „Зените“»
Сегодня, 08:35 Комментарии23
Габулов: «Уверен, что „Химки“ останутся в РПЛ. Иначе не пришел бы»
Вчера, 22:51 Комментарии8
Все комментарии
Серж 129
Серж 129
сегодня в 09:23
кто это такой?
Сп62
Сп62
вчера в 21:32
Я думал, что он уже на тренерской работе где-нибудь.
протон
протон
вчера в 19:16
Тоже вечно подающий надежды
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100