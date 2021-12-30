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Гвардиола установил рекорд АПЛ

вчера, 09:27
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Накануне состоялся поединок 20-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 1:0.

Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 10-ю победу подряд в чемпионате. Таким образом, «горожане» в четвертый раз выдали серию из 10 побед подряд в АПЛ при испанском тренере. Ни у одного другого наставника в истории АПЛ не было больше двух таких серий.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ протон (раскрыть)
вчера в 16:26
Ну ты сказанул!!!))) С такими финансовыми возможностями, как Манчестер Сити? Ты серьёзно? Ты знаешь сколько денег у Манчестер Сити, точнее у Катара? Думаю, что на сегодняшний день нет ни одной команды, которая и рядом стоит с Манчестер Сити и ПСЖ по финансовым возможностям. И ты прекрасно должен понимать этого. В Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед и т.д. идут из-за спортивных возможностей, истории этих клубов, маркетинга и т.д. А в Манчестер Сити и ПСЖ идут из-за денег, в том числе и левых, которых катарцы дают скрыто.
протон
протон
вчера в 13:15
Гвардиола велик ,хотя бы потому ,что в АПЛ есть ещё Юнайтед,Челси и Ливерпуль с такими же финансовыми возможностями и такими же сильными составами! А он и здесь умудряется доминировать.
Стоило Клоппу намекнуть, что 5 замен будут в пользу Сити за счет длинной скамейки, тут же прилетела ответка - получите, Пеп и без замен берет свои очки
Этот каталонец не перестает удивлять. Надеюсь в следующем году он ещё раз обновит рекорд
протон
протон
вчера в 13:14
Пеп красава.
Самый лучший тренер в истории, он уже затмил Фергюсона. Ему всего 50 лет, а выиграл уже почти 10 чемпионство ( Фергюсон за свою карьеру 13) + против Фергюсона он выиграл 2 финала ЛЧ из двух)
ОПС
ОПС
вчера в 11:26
Это действительно результатище.
Boricku
Boricku
вчера в 10:29
Им бы Сашу Кокорева забивакой
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 10:14
По именам у Гвардиолы не самые топовые игроки, но футбол они играют лучше всех!
berda2003
berda2003
вчера в 09:56
конечно, подбор кадров не последнюю роль играет, но Гвардиола - супер тренер!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 09:55
Мои поздравления.
ДСА
ДСА
вчера в 09:37
Зениту такое и не снилось.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:36
Я вообще удивлён, что бывают такие серии. 10 побед подряд одержать очень трудно, а сделать несколько таких серий вообще фантастика. В нашем чемпионате, например, я такого вообще не припомню.
Вроде Рубин одерживал шесть или 7 побед подряд, Долматов в ЦСКА выдавал серию побед. Но вперемежку с ничьими. Могу ошибаться...
beefs
beefs
вчера в 09:36
ждем очередного, более значимого рекорда, удачи...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:28
Это его не последний рекорд
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