Гвардиола установил рекорд АПЛ

Накануне состоялся поединок 20-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» со счетом 1:0.
Подопечные Хосепа Гвардиолы одержали 10-ю победу подряд в чемпионате. Таким образом, «горожане» в четвертый раз выдали серию из 10 побед подряд в АПЛ при испанском тренере. Ни у одного другого наставника в истории АПЛ не было больше двух таких серий.
Стоило Клоппу намекнуть, что 5 замен будут в пользу Сити за счет длинной скамейки, тут же прилетела ответка - получите, Пеп и без замен берет свои очки
Этот каталонец не перестает удивлять. Надеюсь в следующем году он ещё раз обновит рекорд
Стоило Клоппу намекнуть, что 5 замен будут в пользу Сити за счет длинной скамейки, тут же прилетела ответка - получите, Пеп и без замен берет свои очки
Этот каталонец не перестает удивлять. Надеюсь в следующем году он ещё раз обновит рекорд