«Краснодар» закрыл сделку по трансферу Хуниора Алонсо

Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо перейдёт в «Краснодар».
«Быки» уладили все детали сделки. Российский клуб заплатит за трансфер парагвайца 8 млн евро (плюс 2 млн евро в качестве бонусов). Футболист подпишет контракт до 2026 года.
В сезоне-2021 Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил 1 мяч.
- Новый качественный ведущий ЦЗ, да еще и с левой ногой. Как раз нужен был такой дядька, который будет рулить.
- Новый другхоланда
- Новый тренер
- Новый год - время чудес ;)
- Новый качественный ведущий ЦЗ, да еще и с левой ногой. Как раз нужен был такой дядька, который будет рулить.
- Новый другхоланда
- Новый тренер
- Новый год - время чудес ;)