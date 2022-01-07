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«Краснодар» закрыл сделку по трансферу Хуниора Алонсо

вчера, 08:07

Защитник «Атлетико Минейро» Хуниор Алонсо перейдёт в «Краснодар».

«Быки» уладили все детали сделки. Российский клуб заплатит за трансфер парагвайца 8 млн евро (плюс 2 млн евро в качестве бонусов). Футболист подпишет контракт до 2026 года.

В сезоне-2021 Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил 1 мяч.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 14:50
Отличное межсезонье!
- Новый качественный ведущий ЦЗ, да еще и с левой ногой. Как раз нужен был такой дядька, который будет рулить.
- Новый другхоланда
- Новый тренер
- Новый год - время чудес ;)
протон
протон
вчера в 14:40, ред.
Судя по комментам не многие коллеги смотрели последний сезон бразильской Серии А, ну и Кубок Либертадорес заодно. У Алонсо 22 матча (в прошлом вообще было 32) в старте из 38 проведенных Атлетико в чемпионате ( плюс 12 матчей в старте в Кубке Либертадорес), он основной центрдеф действующего чемпиона Бразилии, а оборона Атлетико кстати - самая надежная в прошедшем первенстве, пропустили меньше всех и заслуга Алонсо в этом разумеется тоже есть. И еще - он капитан Атлетико Минейро, он парагваец капитан бразильского клуба. Я не знаю примеров, когда легионера 8 делали капитаном какого-то клуба, с легов всегда отдельный спрос. Ну и разумеется Хуниор Алонсо основной центральный защитник сборной Парагвая. Здесь кто-то из коллег нвстальгировал по Гранквисту, очень кстати похоже на попытку найти нового Гранквиста. Швед в Краснодар не в 22 года пришел. Больше не буду ничего писать, просто посмотрите пару-тройку игр Атлетико в прошедшем чемпионате, все поймете сами.
mwqxcmdrw42j
mwqxcmdrw42j
вчера в 13:22
Хорошо. Удачи ему.
Брулин
Брулин
вчера в 11:03
Вроде топово в Бразилии играл,но смущают сезоны,проведённые в Европе.В Испании провал и во Франции тоже играл не очень надежно.Надеюсь с тех пор приобретённый опыт сделал его сильнее
ДСА
ДСА
вчера в 09:42
Пришлось всё же переплатить.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 08:59
Совершают трансферы без тренера.
stanichnik
stanichnik
вчера в 08:26
К динамовскому защитнику из Парагвая добавляется краснодарский.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:25
Скоро увидим его в деле...
1 984
1 984
вчера в 08:20
Удачи в Краснодаре.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:19
Хорошо хоть не Хулио)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 08:18
Посмотрим что это за Хуниор)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:09
Вот и славно...
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