«Краснодар» закрыл сделку по трансферу Хуниора Алонсо

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вчера, 08:07

Защитник «Атлетико Минейро» перейдёт в «Краснодар».

«Быки» уладили все детали сделки. Российский клуб заплатит за трансфер парагвайца 8 млн евро (плюс 2 млн евро в качестве бонусов). Футболист подпишет контракт до 2026 года.

В сезоне-2021 Алонсо принял участие в 22 матчах чемпионата Бразилии и забил 1 мяч.