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Ветеран «Динамо»: «Уверен, что Смолов принесёт пользу команде»

вчера, 20:20

Лучший бомбардир в российской истории московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями о возможном переходе в команду нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова.

Я каких-то подводных камней в возможном переходе Фёдора Смолова в «Динамо» не вижу. Опытный нападающий – это раз. Тюкавин и Грулёв качественно играют впереди, но они ещё очень молоды. Для борьбы за серьёзные места опыт, конечно, нужен. Россиянин – это два. В условиях лимита и сжатости рынка отечественных форвардов это плюс.

Понятно, что «Локомотив» стремится разгрузить платёжную ведомость, но я читал, что сам Смолов готов серьёзно «подвинуться» по зарплате. Ну и, в-третьих, Фёдор Смолов просто качественный форвард, игрок сборной. Я не говорю, что он будет сразу играть в стартовом составе. Уверен, Грулёв и Тюкавин навяжут ему серьёзную конкуренцию. Но в то игровое время, когда Смолов будет на поле, убеждён, что пользу он принесёт.

Как он впишется в футбол «Динамо»? Посмотрим. Тренер же даёт добро на приобретение Смолова, значит, уверен, что решит этот вопрос. Плюс есть Воронин. Они с Фёдором на связи, всё обсудили, так что никаких проблем не вижу.

Ещё один плюс в переходе – сумма трансфера. Если верна информация СМИ, то «Динамо» берёт игрока сборной, опытного, уверенного в себе за чисто символические деньги. Что само по себе перекрывает любые возможные минусы.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:26
Как бы Смола не испортил динамовских пацанов. Он такой же как коко и мамай
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:23
Всем бы такую уверенность
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:05
Всё до крайности сомнительно.
mОr158
mОr158
вчера в 21:04
сбитый летчик и давно....
Boricku
Boricku
вчера в 20:52
Пенальти ст хороший
Capral
Capral
вчера в 20:38
Смешно читать, когда говорят: "Ну, он же игрок сборной"! Какой, сборной- Бразилии, Аргентины, а может Франции? Он- игрок сборной России, и этим, всё сказанно. Увы... Но, принести пользу, Смолов может, он- незаурядный игрок эпизода.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:38
А я совсем не уверен в полезности этого перехода.
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:37
В общем ничего нового не сказал.
beefs
beefs
вчера в 20:23
Странно, когда хромая утка могла принести пользу...
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