Ветеран «Динамо»: «Уверен, что Смолов принесёт пользу команде»

Лучший бомбардир в российской истории московского «Динамо» Олег Терёхин поделился мыслями о возможном переходе в команду нападающего «Локомотива» .

Я каких-то подводных камней в возможном переходе Фёдора Смолова в «Динамо» не вижу. Опытный нападающий – это раз. Тюкавин и Грулёв качественно играют впереди, но они ещё очень молоды. Для борьбы за серьёзные места опыт, конечно, нужен. Россиянин – это два. В условиях лимита и сжатости рынка отечественных форвардов это плюс.

Понятно, что «Локомотив» стремится разгрузить платёжную ведомость, но я читал, что сам Смолов готов серьёзно «подвинуться» по зарплате. Ну и, в-третьих, Фёдор Смолов просто качественный форвард, игрок сборной. Я не говорю, что он будет сразу играть в стартовом составе. Уверен, Грулёв и Тюкавин навяжут ему серьёзную конкуренцию. Но в то игровое время, когда Смолов будет на поле, убеждён, что пользу он принесёт.

Как он впишется в футбол «Динамо»? Посмотрим. Тренер же даёт добро на приобретение Смолова, значит, уверен, что решит этот вопрос. Плюс есть Воронин. Они с Фёдором на связи, всё обсудили, так что никаких проблем не вижу.