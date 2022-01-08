«Сампдория» взяла в аренду Ринкона у «Торино»

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вчера, 14:20

Итальянская «Сампдория» объявила об аренде опорного хавбека «Торино» . Игрок будет выступать за «моряков» до конца сезона.

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Benvenuto @TomasRincon5: il venezuelano arriva in prestito dal @TorinoFC_1906. — U.C. Sampdoria (@sampdoria) January 8, 2022

Отметим, что венесуэльский футболист был в шаге от перехода в «Дженоа», но в последний момент его перехватил другой коллектив из Генуи.

В нынешнем сезоне Ринкон провел 9 матчей за «Торино», не отличившись результативными действиями. Ранее он играл за «Гамбург», «Дженоа» и «Ювентус».