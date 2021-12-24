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ЦСКА оштрафован за нарушение правил безопасности на игре с «Зенитом»

вчера, 10:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Савёловский районный суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности во время поединка 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.

Во время игры ЦСКА с «Зенитом» на стадионе армейцев по непонятным причинам выключились камеры видеонаблюдения на трибунах. После встречи двух команд состоялись массовые задержания болельщиков из-за поджигания файеров.

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Все комментарии
Chilahim
Chilahim ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 16:12, ред.
Кстати, норм тема привязка штрафов к доходу.
В Финляндии эта схема прекрасно работает с штрафами за нарушение ГИБДД
SHMEL
SHMEL
вчера в 14:05
А кто-нибудь из полицейских чинов понёс наказание за массовые задержания, в том числе и невиновных? С тем, что нужно было задерживать и наказывать 14ков, которые жгли пиро я полностью согласен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:47
Нам не привыкать!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:57
Гора родила мышь ( грозились чуть ли ни закрыть стадион ).
А штрафы в такую сумму клубы выплачивают почти после каждой игры)))).
YVG
YVG
вчера в 11:56, ред.
Стадион нужно было дисквалифицировать на весь сезон, это не наказание. Уголовная братва Гинера расплатится мгновенно.
vinyardrip
vinyardrip ответ протон (раскрыть)
вчера в 11:22
а при где связь штрафов и богатсва? следуя вашей логике, за, скажем, переход в неположенном месте, условный абрамович должен платить лям американских, а вася из деревни 1 рубль?
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 10:47
На подарки к Новому Году ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:32
Никак не угомонятся, если бы такое было на миллер арене врядли могли быть такие последствия.
stavr74
stavr74
вчера в 10:27
гадит зенит а платит цска , где же справедливость ???
протон
протон
вчера в 10:20, ред.
Одни повсюду только штрафы, нет куар- кода штраф, на дорогах штрафы, на работе опоздал штраф, взятки и коррумпированность. И все эти взятки идут в карманы другим, никто эти деньги не переведет для благого.
протон
протон
вчера в 10:19
Вот так штрафы ...
Знакомый припарковал Хендай на газон , активный гражданин это сфоткал и отправил куда нужно.
В фирму пришёл штраф 300 тысяч рублей, потому, что машина зарегистрирована на юридическое лицо.
В итоге простой водитель его выплачивает, каждый месяц по 10.000 с него высчитывают.
Тут юридическое лицо, клуб с бюджетом десятки миллионов евро, не обеспечение безопасности , которое могло повлечь различные последствия и штраф целых сто тысяч )))
Умом Россию не понять ... Чем богаче - тем меньше штрафы )
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:19
"Какой порядок не затей.
но, если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
чтобы сделать там, где им захочется сноровку."
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Думайте господа-товарищи прежде, чем кричать, орать, делать выводы, возмущаться. Ничего не поменялось со времён Крылова.
beefs
beefs
вчера в 10:16
это тоже правильно, а поджигатели отделались легким испугом...
drug01
drug01
вчера в 10:15
Опять штрафы эти
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