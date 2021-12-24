ЦСКА оштрафован за нарушение правил безопасности на игре с «Зенитом»

Савёловский районный суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности во время поединка 16-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:2). Сумма штрафа составила 100 тысяч рублей.
Во время игры ЦСКА с «Зенитом» на стадионе армейцев по непонятным причинам выключились камеры видеонаблюдения на трибунах. После встречи двух команд состоялись массовые задержания болельщиков из-за поджигания файеров.
В Финляндии эта схема прекрасно работает с штрафами за нарушение ГИБДД
В Финляндии эта схема прекрасно работает с штрафами за нарушение ГИБДД
А штрафы в такую сумму клубы выплачивают почти после каждой игры)))).
А штрафы в такую сумму клубы выплачивают почти после каждой игры)))).
Знакомый припарковал Хендай на газон , активный гражданин это сфоткал и отправил куда нужно.
В фирму пришёл штраф 300 тысяч рублей, потому, что машина зарегистрирована на юридическое лицо.
В итоге простой водитель его выплачивает, каждый месяц по 10.000 с него высчитывают.
Тут юридическое лицо, клуб с бюджетом десятки миллионов евро, не обеспечение безопасности , которое могло повлечь различные последствия и штраф целых сто тысяч )))
Умом Россию не понять ... Чем богаче - тем меньше штрафы )
Знакомый припарковал Хендай на газон , активный гражданин это сфоткал и отправил куда нужно.
В фирму пришёл штраф 300 тысяч рублей, потому, что машина зарегистрирована на юридическое лицо.
В итоге простой водитель его выплачивает, каждый месяц по 10.000 с него высчитывают.
Тут юридическое лицо, клуб с бюджетом десятки миллионов евро, не обеспечение безопасности , которое могло повлечь различные последствия и штраф целых сто тысяч )))
Умом Россию не понять ... Чем богаче - тем меньше штрафы )
но, если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
чтобы сделать там, где им захочется сноровку."
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Думайте господа-товарищи прежде, чем кричать, орать, делать выводы, возмущаться. Ничего не поменялось со времён Крылова.
но, если он в руках бессовестных людей,
Они всегда найдут уловку,
чтобы сделать там, где им захочется сноровку."
----------------------------------------------
Думайте господа-товарищи прежде, чем кричать, орать, делать выводы, возмущаться. Ничего не поменялось со времён Крылова.