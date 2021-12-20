«Тоттенхэм» покидает Лигу конференций, получив кабинетный «технарь». И это лучший исход для «шпор»

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20 декабря 2021, 16:50

Вылет, который пойдет на пользу.

Вспышка COVID-19 оставила «Тоттенхэм» без еврокубков

Накануне матча 6-го тура Лиги конференций в «Тоттенхэме» произошла вспышка коронавируса, в результате чего игра с «Ренном» не состоялась в намеченный срок, 9 декабря. Для «шпор» этот матч имел важное турнирное значение: только победа выводила английский клуб в плей-офф турнира со второго места — «Ренн» было уже не достать, но имелся шанс перепрыгнуть в таблице голландский «Витесс». До сегодняшнего дня судьба встречи оставалась в подвешенном состоянии, но в конечном итоге УЕФА постановил, что матч не состоялся по вине «Тоттенхэма», который получил за это техническое поражение, следствием которого стал автоматический вылет из турнира.

Переговоры не увенчались успехом. «Тоттенхэм» получил техническое поражение

Антонио Конте толкал пламенные речи, а «Тоттенхэм» предпринимал вялые попытки защитить свои интересы в Лиге конференций, ведя переговоры с УЕФА и Премьер-Лигой. Европейский футбольный союз был непреклонен в том, чтобы провести матч с «Ренном» до 31 декабря 2021 года, и «шпоры» даже договаривались с АПЛ о переносе матча с «Лестером» в прошлый мид-уик.

Забавно, что этот запрос был отклонен, однако матч с «лисами» все равно не состоялся из-за большого количества зараженных в обоих клубах, «Тоттенхэм» вернулся на поле только в воскресенье игрой против «Ливерпуля», которая получилась одновременно яркой и скандальной. В итоге из-за отсутствия альтернатив и напряженного графика матчей в Англии сегодня УЕФА вынес окончательный вердикт:

Объявить матч группового этапа Лиги конференций 2021/22 между «Тоттенхэм Хотспур» и «Стад Ренн», который первоначально должен был состояться 9 декабря 2021 года, сорванным по вине «Тоттенхэма», который в результате этого считается проигравшим матч со счетом 0:3 в соответствии с Приложением J.3.1 к Регламенту Лиги конференций УЕФА .

В Лиге конференций трудно рассчитывать на деньги или славу

Когда «Лестер» проиграл «Наполи» в последнем туре Лиги Европы и занял третью строчку в своей группе, Брендан Роджерс попал в ступор после вопроса о целях и задачах «лис» в Лиге конференций. Тренер был не в курсе регламента и уже был готов сосредоточиться АПЛ и внутренних кубковых соревнованиях, когда его «обрадовали» продолжением еврокубковой кампании «Лестера» в турнире, о котором Брендан ничего не слышал. Роджерс обещал со всем разобраться, но тут даже реакция показательна, а в частных разговорах он наверняка признает, что предпочел бы вылететь из Лиги Европы бесповоротно, нежели распыляться на непонятный турнир весной.

Даже для «Лестера» Лига конференций сродни чемодану без ручки, а уж для «Тоттенхэма», который мечтает играть в Лиге чемпионов, тем более. Да, это хорошая возможность завоевать трофей для клуба, не избалованного кубками, но стоит ли победа в турнире-нуворише таких усилий? Чтобы выиграть Лигу конференций, нужно провести 11 матчей при условии старта на групповой стадии этого турнира. Даже если выиграть их все, УЕФА выплатит в качестве призовых чуть больше 15 миллионов евро — примерно столько же дают за попадание в основную сетку Лиги чемпионов, то есть в групповой этап. Забава точно не ради денег для обеспеченного клуба АПЛ , а престижность победы в Лиге конференций на данный момент не измерена, но в Англии фанаты точно больше будут рады Кубку или Кубку Лиги.

С учетом обстоятельств вылет из Лиги конференций на руку «Тоттенхэму»

«Тоттенхэм» приблизил свое фиаско поражениями от «Витесса» и «Муры» (словенцам сенсационно проиграли уже при Конте), так что нельзя говорить, что в вылете лондонцев целиком и полностью виноват УЕФА , отказавший в проведении решающего матча. «Шпорам» засчитали техническое поражение только в одном из шести матчей, но если бы относились к турниру серьезно, то досрочно обеспечили бы себе, как минимум, второе место. «Тоттенхэм» и сам приближал вылет из Лиги конференций, как мог, но теперь будут удобно обвинить во всем УЕФА , снять с себя ответственность за результат. При этом самой команде такой исход скорее на пользу.

Во-первых, из-за вспышки коронавируса «Тоттенхэм» пропустил не только матч против «Ренна», но и два тура АПЛ , а еще раньше игра с «Бернли» оказалась сорвана снегопадом. Таким образом, на сегодняшний день «шпоры» только Премьер-Лиге задолжали три матча, а если играть против «Ренна» и попадать в плей-офф Лиги конференций, то календарь приобретает и вовсе пугающие очертания. И не так страшно, случись нечто подобное со стабильной и выстроенной командой, но ведь «Тоттенхэм» сменил тренера по ходу сезона, Антонио Конте перестраивает «шпор» согласно своему видению футбола.

Чем больше матчей — тем меньше возможностей у тренера глобально влиять на игру, в плотном графике нет времени на обучение и отработку новых требований, так как ведущие футболисты мало времени проводят на тренировочной площадке, им необходимо физически восстанавливаться. С учетом всех обстоятельств такое избавление от Лиги конференций — благо для «Тоттенхэма». Автоматически повышаются шансы на попадание в топ-4 Премьер-Лиги, да и процесс созревания под присмотром Антонио Конте определенно пойдет быстрее.