Решение по «делу Еременко» должно быть объявлено в течение 10 дней

Генеральный директор «Рубина» Айрат Гараев сообщил, что казанский клуб пока не получил решения палаты по разрешению споров ФИФА по «делу Еременко». Ранее сообщалось, что армейцев могут обязать заплатить за игрока 14 млн евро.
- В 20-х числах мая состоялось заседание, было принято решение, но нас пока не проинформировали по нему. Думаю, в течение 10 дней мы получим официальный документ.
- В 20-х числах мая состоялось заседание, было принято решение, но нас пока не проинформировали по нему. Думаю, в течение 10 дней мы получим официальный документ.
Между нефтью и газом на рынке есть различия.
Нефтью торгуют фьючерсами на несколько месяцев вперёд,
можно назвать это предоплатой, а за газ все всегда друг другу должны, особенно доброй России, у которой вся газовая прибыль в неоплаченных долгах.
Главная мораль честной власти над ресурсами:
Ты бери сколько сможешь, только электорату доляху откати...
Газпром на нефтяные деньги не только Халков покупает, он ещё и строит спортивную инфраструктуру по всей стране, а ещё на передовой во внешней политике.
Думаю, это надо ценить.
Между нефтью и газом на рынке есть различия.
Нефтью торгуют фьючерсами на несколько месяцев вперёд,
можно назвать это предоплатой, а за газ все всегда друг другу должны, особенно доброй России, у которой вся газовая прибыль в неоплаченных долгах.
Главная мораль честной власти над ресурсами:
Ты бери сколько сможешь, только электорату доляху откати...
Газпром на нефтяные деньги не только Халков покупает, он ещё и строит спортивную инфраструктуру по всей стране, а ещё на передовой во внешней политике.
Думаю, это надо ценить.
Платить придется однозначно, но возможно сумма будет несколько меньшей.
Платить придется однозначно, но возможно сумма будет несколько меньшей.
Газ - позиция по большей части дотационная, особенно для граждан России. То, что зарабатывается на газе в гейропе,
идет на обеспечение добычи и транспортировки нефти и газа.
Основной спонсор Зенита - именно Газпром-Нефть.
Газ здесь совершенно не при чём, тем более, что Зенит стоит на народных деньгах - миф и заблуждение.
Газ - позиция по большей части дотационная, особенно для граждан России. То, что зарабатывается на газе в гейропе,
идет на обеспечение добычи и транспортировки нефти и газа.
Основной спонсор Зенита - именно Газпром-Нефть.
Газ здесь совершенно не при чём, тем более, что Зенит стоит на народных деньгах - миф и заблуждение.
Короче, уходи кто хочешь и куда хочешь.
Короче, уходи кто хочешь и куда хочешь.
Просто думал, что армейцы отказались от ненужных понтов?
Просто думал, что армейцы отказались от ненужных понтов?