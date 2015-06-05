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Решение по «делу Еременко» должно быть объявлено в течение 10 дней

05 июня 2015, 17:55
 Генеральный директор «Рубина» Айрат Гараев сообщил, что казанский клуб пока не получил решения палаты по разрешению споров ФИФА по «делу Еременко». Ранее сообщалось, что армейцев могут обязать заплатить за игрока 14 млн евро.

- В 20-х числах мая состоялось заседание, было принято решение, но нас пока не проинформировали по нему. Думаю, в течение 10 дней мы получим официальный документ.
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Все комментарии
andrefinoo
andrefinoo ответ IngvarP (раскрыть)
07 июня 2015 в 15:55
Не смешите,а по большому счету,не нервируйте народ.Я понимаю,что весь доход от газа идет на зарплаты "работягам",и все это понимают.
IngvarP
IngvarP ответ Gwynbleidd (раскрыть)
06 июня 2015 в 20:49
Соглашусь со многими доводами пожалуй.
Между нефтью и газом на рынке есть различия.
Нефтью торгуют фьючерсами на несколько месяцев вперёд,
можно назвать это предоплатой, а за газ все всегда друг другу должны, особенно доброй России, у которой вся газовая прибыль в неоплаченных долгах.
Главная мораль честной власти над ресурсами:
Ты бери сколько сможешь, только электорату доляху откати...
Газпром на нефтяные деньги не только Халков покупает, он ещё и строит спортивную инфраструктуру по всей стране, а ещё на передовой во внешней политике.
Думаю, это надо ценить.
Evgenii33
Evgenii33
06 июня 2015 в 19:13
сколько хотят пускай просят но не запрещайте трансферы перед Л Ч
Gwynbleidd
Gwynbleidd ответ IngvarP (раскрыть)
06 июня 2015 в 17:03
Ну я не уверен, что монополия Газпрома в отрасли газа, не приносит Газпрому денег... Я думаю совокупные доходы у Газпрома от газа вся таки составляют львиную долю. Ну а то что Зенит питает от народных денег, это с какой стороны посмотреть. От продажи газа гражданам России, не думаю. А вот если считать газ народным достоянием, как Газпром и пропагандирует, то тогда да...
ufos73
ufos73 ответ SHMEL (раскрыть)
06 июня 2015 в 11:46
Тогда Ерему на годик отлучат от футбика, а конявых от трансферов, и обломятся кони с напом )))
ufos73
ufos73 ответ ESALCHAK (раскрыть)
06 июня 2015 в 11:41
Они его подписали бесплатно, хотя он принадлежал Рубину...
удав
удав
06 июня 2015 в 10:53
что-то многовато бабла загнули!
mihon_87
mihon_87
06 июня 2015 в 10:35
ок
Cskaz
Cskaz
06 июня 2015 в 10:26
Надеюсь для ЦСКА ВСЕ ХОРОШО КОНЧИТСЯ
111Hunter111
111Hunter111 ответ CSKA471 (раскрыть)
06 июня 2015 в 10:15
болт тебе с винтом, а инфа верняк
AST
AST
06 июня 2015 в 09:15
Еременко - ключевой игрок ЦСКА и руководство клуба, при любом решении палаты по разрешению споров ФИФА, выполнит его. Альтернативы этому не вижу.

Платить придется однозначно, но возможно сумма будет несколько меньшей.


IngvarP
IngvarP ответ Gwynbleidd (раскрыть)
06 июня 2015 в 08:31
Основной заработок Газпрома - нефть. Мешок - нефтяной.
Газ - позиция по большей части дотационная, особенно для граждан России. То, что зарабатывается на газе в гейропе,
идет на обеспечение добычи и транспортировки нефти и газа.
Основной спонсор Зенита - именно Газпром-Нефть.
Газ здесь совершенно не при чём, тем более, что Зенит стоит на народных деньгах - миф и заблуждение.
Sevastopol-www
Sevastopol-www
06 июня 2015 в 06:34
Разводят Гинера... Коррупционеры...
Санчо Панса
Санчо Панса
06 июня 2015 в 06:15
Ну и что не так с трансфером Еременко? Ну даже если ЦСКА надо будет заплатить за Романа эти 14 млн евро, то они их заплатят. По крайней мере у них бюджет этой позволяет)
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответ guf ak-47 (раскрыть)
06 июня 2015 в 05:07
По Регламенту о переходах ЦСКА Рубину доложен компенсировать годовую з/п Ромы, а это, по-моему, около 2,5 лямов.
Gwynbleidd
Gwynbleidd ответ IngvarP (раскрыть)
06 июня 2015 в 00:53
мешок = куча денег, газовый мешок = куча денег заработанных на газу...
Gwynbleidd
Gwynbleidd ответ IngvarP (раскрыть)
06 июня 2015 в 00:49
мешок = куча денег, газовый мешок = куча денег заработанных на газу...
Cool-Kurt Angle
Cool-Kurt Angle ответ IngvarP (раскрыть)
06 июня 2015 в 00:44
а она что-то дает.звезда эта?
Пепс
Пепс
06 июня 2015 в 00:39
Давай конюшня... башляй йопт....
CSKA471
CSKA471 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
06 июня 2015 в 00:27
Ну там провление такое было, все помнят скандал)
CSKA471
CSKA471 ответ pereletnii (комментарий удален) (раскрыть)
06 июня 2015 в 00:22
Кидаловом промышляет ваш стадион
CSKA471
CSKA471 ответ 111Hunter111 (раскрыть)
06 июня 2015 в 00:21
Это вот такой болт тебе-------------------)
CSKA471
CSKA471
06 июня 2015 в 00:20
Ничуть не хуже ЯЯ
CSKA471
CSKA471
06 июня 2015 в 00:19
И те и эти правы, посмотрим, а так Рома 20ки стоит
Den Bull
Den Bull
05 июня 2015 в 23:56
посмотрим
Serg3.12
Serg3.12
05 июня 2015 в 23:25
Если Еременко и Гинер не заплатят достойную неустойку, то это будет прецендент.
Короче, уходи кто хочешь и куда хочешь.
GrimlocK
GrimlocK ответ IngvarP (раскрыть)
05 июня 2015 в 23:24
а зачем портить и так красивую эмблему звездами?
111Hunter111
111Hunter111
05 июня 2015 в 23:19
14 лямов и 2 окна без заявок
IngvarP
IngvarP ответ лошадка35 (раскрыть)
05 июня 2015 в 23:11
Да Спартаку тоже не помогают, скорее даже тяготят... )))
Просто думал, что армейцы отказались от ненужных понтов?
ESALCHAK
ESALCHAK
05 июня 2015 в 23:03
Не пойму а в чем терки?
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