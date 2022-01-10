Бердыев посоветовал Семаку взять на сборы защитника «Кайрата»

1641828766

вчера, 18:32

Защитник «Кайрата» отправится на зимние сборы с «Зенитом».

По данным источника, взять 22-летнего футболиста на сборы порекомендовал главный тренер «Кайрата» .

Если питерский клуб захочет выкупить права на игрока, то для «Зенита» сумма трансфера составит менее 5 млн евро, которые прописаны в контракте Алипа в качестве отступных.