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Бердыев посоветовал Семаку взять на сборы защитника «Кайрата»

вчера, 18:32

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип отправится на зимние сборы с «Зенитом».

По данным источника, взять 22-летнего футболиста на сборы Сергею Семаку порекомендовал главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев.

Если питерский клуб захочет выкупить права на игрока, то для «Зенита» сумма трансфера составит менее 5 млн евро, которые прописаны в контракте Алипа в качестве отступных.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:20
Бердыев единственный грамотный Тренер в россии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ minai (раскрыть)
вчера в 22:36
Игроки Бекиевича и до этого парня расходились, как горячие пирожки). Вспомни Рубин.
Не знаю, что там с президентом Кайрата было. Но ясно одно, что трагедия в Казахстане не обойдет стороной и футбол, Кайрат с Алма-Аты и других.
minai
minai
вчера в 22:07
С чево это Бердыев симпатизирует Зениту, сватая ему хорошего игрока. Никак заинтересован хитрый Бекиич.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:45
Бердыев плохого не посоветует.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
В соседнем магазине скидки на лавки....))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:07
Ахалтекинец сказал Семаку,что ему не видать проценты от прошлых сделок,если этого не возьмёт.
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 19:54
5 млн. по контракту, плюсом папе парочку евролямов !
нечитайло
нечитайло
вчера в 19:52
Крутовато для парня
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:23
Курбан в защитниках знает толк, всегда от обороны ставил.
Только что-то дороговато стОит...
Cat01
Cat01
вчера в 19:06
Надо проверить!
SHMEL
SHMEL ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:57
Скорее второе, это у него всегда было на первом месте.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:50
Даже не сомневался в этом).
lotsman
lotsman
вчера в 18:46
Бердыев зря не посоветует.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:42, ред.
У Курбана чуйка есть... А может и интерес!
Misha78
Misha78
вчера в 18:35, ред.
Если игрок хорошего уровня, можно и взять, тем более Казахи у нас не считаются легами.
1 984
1 984
вчера в 18:34
Главное, чтобы польза была.
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