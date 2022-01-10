Бердыев посоветовал Семаку взять на сборы защитника «Кайрата»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип отправится на зимние сборы с «Зенитом».
По данным источника, взять 22-летнего футболиста на сборы Сергею Семаку порекомендовал главный тренер «Кайрата» Курбан Бердыев.
Если питерский клуб захочет выкупить права на игрока, то для «Зенита» сумма трансфера составит менее 5 млн евро, которые прописаны в контракте Алипа в качестве отступных.
Не знаю, что там с президентом Кайрата было. Но ясно одно, что трагедия в Казахстане не обойдет стороной и футбол, Кайрат с Алма-Аты и других.
Не знаю, что там с президентом Кайрата было. Но ясно одно, что трагедия в Казахстане не обойдет стороной и футбол, Кайрат с Алма-Аты и других.
Только что-то дороговато стОит...
Только что-то дороговато стОит...