4 игрока «Спартака-2» полетят на зимний сбор с основной командой

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вчера, 15:15

На первый зимний сбор «Спартака» будут вызваны несколько футболистов резервной команды.

По данным источника, на сбор с первым составом отправятся голкипер , защитник Артем Гуца, полузащитник и нападающий .

Ожидается, что игроки «Спартака» пройдут медобследование 14 января.