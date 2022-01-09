ГлавнаяНовостиМежсезонье и сборыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

4 игрока «Спартака-2» полетят на зимний сбор с основной командой

вчера, 15:15

На первый зимний сбор «Спартака» будут вызваны несколько футболистов резервной команды.

По данным источника, на сбор с первым составом отправятся голкипер Даниил Марков, защитник Артем Гуца, полузащитник Дмитрий Маркитесов и нападающий Владислав Шитов.

Ожидается, что игроки «Спартака» пройдут медобследование 14 января.

Все новости
СлухиПруцев не полетит на сбор с «Крыльями». На игрока претендует «Спартак»
Сегодня, 19:54 Комментарии4
СлухиКарпин посетит зимние сборы команд РПЛ
Сегодня, 18:50 Комментарии6
СлухиБердыев посоветовал Семаку взять на сборы защитника «Кайрата»
Сегодня, 18:32 Комментарии12
ОфициальноСтало известно, когда «Ростов» отправится на сборы
Вчера, 15:38 Комментарии4
Слухи«Химки» просмотрят нигерийского хавбека «Долгопрудного» Анвана
08 января Комментарии6
Официально«Зенит» назвал соперников на зимних сборах
07 января Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 17:47
Пусть своя молодежь набирается опыта и притирается к основе
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:41
ну наверное руководство знает что делает
makkie
makkie
вчера в 16:13
Массовка для тренировок.
Сейчас в Спартаке-2 нет талантливых игроков даже уровня Игнатова, так что все эти ребятишки в скором времени будут искать себе новые клубы в ФНЛ.
ДСА
ДСА
вчера в 15:50
Серьезный аванс им выдали.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 15:46
Для двусторонки на тренировках. Так принято.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:38
Можно было бы их и не брать . Толку от них не будет никогда !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:26
Это лучше, чем курс на зулусов...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:24, ред.
Пора уже и молодёжи дать шанс.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100