4 игрока «Спартака-2» полетят на зимний сбор с основной командой

На первый зимний сбор «Спартака» будут вызваны несколько футболистов резервной команды.
По данным источника, на сбор с первым составом отправятся голкипер Даниил Марков, защитник Артем Гуца, полузащитник Дмитрий Маркитесов и нападающий Владислав Шитов.
Ожидается, что игроки «Спартака» пройдут медобследование 14 января.
Сейчас в Спартаке-2 нет талантливых игроков даже уровня Игнатова, так что все эти ребятишки в скором времени будут искать себе новые клубы в ФНЛ.
Сейчас в Спартаке-2 нет талантливых игроков даже уровня Игнатова, так что все эти ребятишки в скором времени будут искать себе новые клубы в ФНЛ.