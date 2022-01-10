«Дженоа» может уволить Шевченко

Наставник «Дженоа» Андрей Шевченко может покинуть свой пост.
Утверждается, что руководство клуба рассматривает возможность увольнения украинца.
Причина — неудовлетворительные результаты команды. «Дженоа» провела девять матчей в Серии А после назначения Шевченко, потерпев шесть поражений и три раза сыграв вничью.
И остался он, у разбитого корыта.... Ну, и дальше- по тексту, как у А.С.Пушкина.
И остался он, у разбитого корыта.... Ну, и дальше- по тексту, как у А.С.Пушкина.
Состав у Дженоа такой, что тут даже Гвардиола с Клоппом и Тухелем (все втроём) ну может на 3-4-5 очков больше бы взяли в этих матчах. Особенно с учётом что половину этих матчей в команде не было 3-4 игроков основы.
Не очень понимаю критику тренера в подобной ситуации. Да - проиграли Специи, зато взяли очки с Аталантой, Удинезе и Сассуоло. А без пары-тройки хотя-бы средних игроков для усиления, Дженоа с ЛЮБЫМ тренером будет бороться за выживание. В команде сейчас только один толковый игрок - вратарь Сиригу. Ну ещё о 2-3 вы хотя бы слышали (играют правда "очень не очень") Максимович, Кришито, Дестро. Остальные вообще уровень Серии Б.
НО, Шева сам выбрал это "болото" и не в последнюю очередь из-за высокой зарплаты. Так что сам виноват. Сейчас вроде федерация футбола Польши хочет его пригласить тренировать сборную - если правда, нужно самому уже просится в отставку из Генуи
Состав у Дженоа такой, что тут даже Гвардиола с Клоппом и Тухелем (все втроём) ну может на 3-4-5 очков больше бы взяли в этих матчах. Особенно с учётом что половину этих матчей в команде не было 3-4 игроков основы.
Не очень понимаю критику тренера в подобной ситуации. Да - проиграли Специи, зато взяли очки с Аталантой, Удинезе и Сассуоло. А без пары-тройки хотя-бы средних игроков для усиления, Дженоа с ЛЮБЫМ тренером будет бороться за выживание. В команде сейчас только один толковый игрок - вратарь Сиригу. Ну ещё о 2-3 вы хотя бы слышали (играют правда "очень не очень") Максимович, Кришито, Дестро. Остальные вообще уровень Серии Б.
НО, Шева сам выбрал это "болото" и не в последнюю очередь из-за высокой зарплаты. Так что сам виноват. Сейчас вроде федерация футбола Польши хочет его пригласить тренировать сборную - если правда, нужно самому уже просится в отставку из Генуи