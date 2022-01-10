«Дженоа» может уволить Шевченко

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вчера, 10:46

Наставник «Дженоа» может покинуть свой пост.

Утверждается, что руководство клуба рассматривает возможность увольнения украинца.

Причина — неудовлетворительные результаты команды. «Дженоа» провела девять матчей в Серии А после назначения Шевченко, потерпев шесть поражений и три раза сыграв вничью.