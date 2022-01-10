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«Дженоа» может уволить Шевченко

вчера, 10:46

Наставник «Дженоа» Андрей Шевченко может покинуть свой пост.

Утверждается, что руководство клуба рассматривает возможность увольнения украинца.

Причина — неудовлетворительные результаты команды. «Дженоа» провела девять матчей в Серии А после назначения Шевченко, потерпев шесть поражений и три раза сыграв вничью.

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Все комментарии
dimagas2
dimagas2
вчера в 19:17
Раз под него покупают игроков - это будет явно глупостью первого сорта.
STVA 1
STVA 1 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:40
Приветствую! Так и есть.
Capral
Capral ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 18:11
Моё Почтение!!!
И остался он, у разбитого корыта.... Ну, и дальше- по тексту, как у А.С.Пушкина.
shlifen
shlifen
вчера в 17:05, ред.
9 последних матчей Дженоа в СериАле: Аталанта, Лацио, Сассуолло, Специя, Сампдория, Ювентус, Милан, Удинезе, Рома.
Состав у Дженоа такой, что тут даже Гвардиола с Клоппом и Тухелем (все втроём) ну может на 3-4-5 очков больше бы взяли в этих матчах. Особенно с учётом что половину этих матчей в команде не было 3-4 игроков основы.
Не очень понимаю критику тренера в подобной ситуации. Да - проиграли Специи, зато взяли очки с Аталантой, Удинезе и Сассуоло. А без пары-тройки хотя-бы средних игроков для усиления, Дженоа с ЛЮБЫМ тренером будет бороться за выживание. В команде сейчас только один толковый игрок - вратарь Сиригу. Ну ещё о 2-3 вы хотя бы слышали (играют правда "очень не очень") Максимович, Кришито, Дестро. Остальные вообще уровень Серии Б.
НО, Шева сам выбрал это "болото" и не в последнюю очередь из-за высокой зарплаты. Так что сам виноват. Сейчас вроде федерация футбола Польши хочет его пригласить тренировать сборную - если правда, нужно самому уже просится в отставку из Генуи
протон
протон
вчера в 16:05
Даже жалко что Шевченко сразу не дали поработать в Милане и поруководить Иброй и ко, как хотели местные эксперты, а то бы уже можно было Скудетто отдавать Интеру.
протон
протон
вчера в 16:04
3 очка из 27 это конечно пипец. Кто-нибудь ещё упрекнёт Миранчука что не хочет идти в это болото?
kust07
kust07
вчера в 15:37
И как всегда виноват во всем тренер,игроки неприкасаемы
1bear
1bear
вчера в 13:38
компенсацию получит , а вообще то нынешний Дженоа никто не спасёт.....
sash71
sash71
вчера в 13:17, ред.
С таким набором ногоболов как в Дженоа даже великий Зизу ничего не сможет поделать. Другой вопрос нафига оно надо было Андрюхе !? Это уже вопросы к Шеве.
ОПС
ОПС
вчера в 12:53
И так оно скорей всего и будет.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 12:50
После ухода Шевченко в Дженоа обнаружится огромная недостача бутс, мячей и другого спортивного инвентаря )
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:46
Недолго музыка играла!
санек002
санек002
вчера в 12:39
ДЛЯ БЫКОВ И НАШЕГО ЧЕМПА САМО ТО
beefs
beefs
вчера в 12:13
не долго музыка играла...
8cgasqcnbbz2
8cgasqcnbbz2
вчера в 11:43
Выпрут скоро хлопчика
Cat01
Cat01
вчера в 11:35
Слишком скоро!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:19, ред.
Карпин сильнее как тренер, да и как игрок был
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:12
Зря он туда вообще сунулся
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:03
Не прет пока у Шевченко в "Дженоа".
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:59
Не все футболисты любят сало.
STVA 1
STVA 1 ответ ARMENIAN (раскрыть)
вчера в 10:57
Все правильно.... Зачем надо звать было
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 10:56, ред.
а чего они ждали, что Дженоа тут же начнёт обыгрывать лидеров чемпионата? Надо дать время молодому тренеру. Пусть строит новую команду и со временем всё получится. Но а если они в него не верят, тогда зачем было его приглашать?
1 984
1 984
вчера в 10:50
Пока у него не получается.
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