Жирков прибыл на медосмотр в «Химках»

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков подтвердил, что проходит медосмотр для «Химок».
— Вы на медосмотр «Химок» приехали?
Ну, да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать.
— Если все хорошо, то перейдете?
Если все будет нормально, то скорей всего.
— Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в «Химки», которые борются за выживание?
Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.
и там борьба за место под солнцем, Ю.В. может и не выдержать?! ...А где щас
в 38 спокойно, на пенсии!!! Здоровья, ну и какой -никакой игры !!!
и там борьба за место под солнцем, Ю.В. может и не выдержать?! ...А где щас
в 38 спокойно, на пенсии!!! Здоровья, ну и какой -никакой игры !!!