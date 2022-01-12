Жирков прибыл на медосмотр в «Химках»

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вчера, 13:44

Бывший футболист «Зенита» подтвердил, что проходит медосмотр для «Химок».

— Вы на медосмотр «Химок» приехали?

Ну, да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать.

— Если все хорошо, то перейдете?

Если все будет нормально, то скорей всего.

— Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в «Химки», которые борются за выживание?