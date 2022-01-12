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Жирков прибыл на медосмотр в «Химках»

вчера, 13:44

Бывший футболист «Зенита» Юрий Жирков подтвердил, что проходит медосмотр для «Химок».

— Вы на медосмотр «Химок» приехали?

Ну, да. Посмотрим, что там с ногой. Будем думать.

— Если все хорошо, то перейдете?

Если все будет нормально, то скорей всего.

— Вам 38 лет. Что вас вообще мотивирует оставаться в футболе и еще идти в «Химки», которые борются за выживание?

Наверное, любовь к футболу. Я пропустил полгода, соскучился по игре. Посмотрим, если будет все нормально со здоровьем, то почему бы и нет.

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Все комментарии
бибра
бибра ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:39
Да он бровку перекроет и в 83
протон
протон
вчера в 14:38
Думаю выдержит нагрузку
shur
shur
вчера в 14:37
...в Химках будет не весело, шло всё ровно и вдруг в пропасть, на выживание,
и там борьба за место под солнцем, Ю.В. может и не выдержать?! ...А где щас
в 38 спокойно, на пенсии!!! Здоровья, ну и какой -никакой игры !!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:17
Юра здоров как бык
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:56
Главный вопрос может ли он протянуть хотя бы тайм.
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