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Кокорину платили в «Спартаке» 22 млн рублей в месяц за дисциплину

вчера, 22:16

Экс-нападающий «Спартака» Александр Кокорин получал в московской команде премию в размере 22 млн рублей в месяц (258 тысяч евро) за то, что не нарушал распорядок и правила команды.

Такой бонус полагался форварду за то, что тот не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал матчи и тренировки, а также не вел переговоры с другими клубами.

В соглашении игрока также был прописан бонус в размере 690 тысяч евро за достижение отметки в 15 очков по системе «гол+пас» по итогам сезона. В составе «Спартака» в сезоне-2020/21 Кокорин сыграл 8 матчей в РПЛ и набрал 3 (2+1) балла.

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Все комментарии
Евгений Сибель
Евгений Сибель
сегодня в 01:57
И зачем я начал смотреть футбол...
fineflat
fineflat
сегодня в 00:43
Может так ему было удобнее платить подъёмные за переход в Спартак, а почему так прописала мы не знаем может из за того что не знали как долго он задержится в команде
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:27, ред.
В нашем "цивилизованном" государстве с гордым названием "Россия" всё возможно, и я ничему уже не удивляюсь. Примеров тому не счесть, на каждом шагу сюрпризы и такие выкрутасы, что эквилибристы позавидуют, а на мировом цирковом форуме в Монте-Карло наши фокусники - чиновники всех мастей несомненно заняли бы призовое место. В какой ещё стране земного шарика можно встретить подобный договор с бонусами ? - Правильно, ни в одной. Надо этим гордиться, что я и делаю с превеликим удовольствием.
shur
shur
сегодня в 00:13
...всё бл-дь, не засну, живут ведь некоторые, фантастика!!!
Mario84
Mario84
сегодня в 00:01
Всё уже давно понятно, что президент Спартака ворует деньги, а не вкладывает свои... А шоу делает для отвода глаз)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:46, ред.
Бесхозным деньгам завсегда найдётся применение...
Без комментариев.......
Lexx1k
Lexx1k
вчера в 23:32
привет сторонникам лимита
1bear
1bear
вчера в 23:28
да хрень полная - зачем простых лютей озлоблять и расстраивать такими новостями
Сантус
Сантус
вчера в 23:20
Мне вот стало интересно,все контракты публичны или это только исключительно для Кокоши была утечка?)В клубе как это прокоментят?Мне как то с высокой колокольни на это,но футболёрам да и клубам думаю стоит напрячься..)Я так понимаю там много интересного может всплыть...
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 23:14, ред.
Даа... Как говорил Кузьмич: "На Руси дураков лет на сто припасено". )) Это про тех, кто такие деньги платит в том числе за пинание мяча.
kasyak7
kasyak7
вчера в 23:10
Я тоже буду себя хорошо вести..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 23:05
У Гинера таких зарплат не было и нет. Раньше он платил полностью из своего кармана, а сейчас ВЭБ платит, но таких деньжищ точно не платят в ЦСКА.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:05
И кто-то после этого ещё от него ждёт хоть какой-то игры ???!!!! ))))))))))))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:05, ред.
Людоеды с племени Юмбо-юмбо сказали бы, что Кокорина проще сварить и съесть, чем платить такое бабло ему)).
ABir
ABir
вчера в 23:03
Чудны дела твои Господи!
Futurista
Futurista
вчера в 22:56
Вот тебе 22 ляма Саша...только больше Пака не трогай...
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 22:52
Жирно Саньку утрамбовывали
Futurista
Futurista
вчера в 22:52
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:51, ред.
Федун просто стал моим кумиром!!!
Мне теперь даже в цирк ходить не надо!!!
Спартак реально великий клуб!!!

P.S. Так ещё никто своих не сдавал...
баск
баск
вчера в 22:50
Да просто баблишко обналичивали таким образом, неужели непонятно, уважаемые?
С таким же успехом можно платить кому-нибудь за то, что он ходит только
по правой стороне улицы..

Думаю, что макаронники делают примерно то же самое.
Сашок , видимо, в ходе отсидки понял, что кончился как футболист, и просто нашёл себе новую работу.
Теперь оказывает услуги за долю малую..))
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:49
Саня ждёт новую премию)))
particular
particular ответ allemz (раскрыть)
вчера в 22:48, ред.
Верно... От того и безнадёжно печально..
Развращённость деньгами не стимулирует логику, здравомыслие и компетентность...
ЧиП
ЧиП
вчера в 22:43
Уже писалось о неодекватности в мире футбола, в частности о заоблачных деньгах. Это всего лишь очередная серия. Сколько мы ещё узнаем со временем😬
Donetsk_the_BEST
Donetsk_the_BEST
вчера в 22:39
Ждем на ветке моралистов с воплями почему кохозники, врачи, пожарники и т.д. работают за копейки, а другие вот так на халяву получают все :)
4RT
4RT
вчера в 22:38
Нужно было просто прапора нанять
allemz
allemz ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:37
Ни в какие рамки не укладываются все эти собранные в стопку абсурдные действия клубов в России за последние 15 лет, порой задуматься и поразмышлять мрачно выходит, как на их уровне такие решения принимаются и как такие люди успешно "кормят" общий рынок порой непоследовательными логическими парадоксами. Риторические вопросы отовсюду лезут, ибо отвечать желания ни у кого нет. Складывается ощущение наличия третьей очень сильно заинтересованной внешней стороны на рос. рынке, ибо почти все клубы на госфинансировании, очень удобные мишени. Египетскому жрецу и море по колено..
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:36
Глупости какие то,чокнуться можно.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:33
Про Гинера тактично умолчал ... Типа эти плохие, а он хороший.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 22:31
Когда эту новость прочитаешь, становится понятна причина, по которой наш футбол на задворках в мире и Европе. И никогда он не поднимется даже до уровня Дании, или США (соответственно 11 и 15 места в рейтинге ФИФА, а у России - 33 место). До тех пор пока футболисты деньги получают , а не зарабатывают, падение будет продолжаться. А те, кто причастен к таким платежам, особенно из госбюджета ( Федун, Миллер, Костин, Белозеров, Дюков, Галицкий Медведев и пр) имеют полное право именоваться врагами российского футбола
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:30
Российский футбол на высоте , маразм всё крепче и крепче , всё надёжнее и крепче !!!)
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