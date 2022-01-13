Кокорину платили в «Спартаке» 22 млн рублей в месяц за дисциплину

Экс-нападающий «Спартака» Александр Кокорин получал в московской команде премию в размере 22 млн рублей в месяц (258 тысяч евро) за то, что не нарушал распорядок и правила команды.
Такой бонус полагался форварду за то, что тот не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал матчи и тренировки, а также не вел переговоры с другими клубами.
В соглашении игрока также был прописан бонус в размере 690 тысяч евро за достижение отметки в 15 очков по системе «гол+пас» по итогам сезона. В составе «Спартака» в сезоне-2020/21 Кокорин сыграл 8 матчей в РПЛ и набрал 3 (2+1) балла.
С таким же успехом можно платить кому-нибудь за то, что он ходит только
по правой стороне улицы..
Думаю, что макаронники делают примерно то же самое.
Сашок , видимо, в ходе отсидки понял, что кончился как футболист, и просто нашёл себе новую работу.
Теперь оказывает услуги за долю малую..))
С таким же успехом можно платить кому-нибудь за то, что он ходит только
по правой стороне улицы..
Думаю, что макаронники делают примерно то же самое.
Сашок , видимо, в ходе отсидки понял, что кончился как футболист, и просто нашёл себе новую работу.
Теперь оказывает услуги за долю малую..))