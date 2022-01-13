Кокорину платили в «Спартаке» 22 млн рублей в месяц за дисциплину

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вчера, 22:16

Экс-нападающий «Спартака» получал в московской команде премию в размере 22 млн рублей в месяц (258 тысяч евро) за то, что не нарушал распорядок и правила команды.

Такой бонус полагался форварду за то, что тот не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал матчи и тренировки, а также не вел переговоры с другими клубами.