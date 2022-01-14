ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Стрепетов: «Выдёргивать Ракицкого из обороны „Зенита“ сейчас рискованно»

сегодня, 09:31

Ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал информацию о возможном продлении контракта между петербургским клубом и защитником Ярославом Ракицким.

Вначале была информация, что на место Ракицкого «Зенит» подыскивает другого футболиста. Но прошло время, и сейчас ему решили предложить контракт на год. Линия обороны всегда требует сыгранности и хорошего взаимопонимания, и в преддверии игр с «Бетисом» в Лиге Европы и борьбы за чемпионство в РПЛ выдергивать кого-то из нее очень рискованно.

То, что «Зенит» хочет оставить Ракицкого в клубе, говорит о том, что и Сергей Семак, и руководство клуба в него верит. Вот что приятно. Очень приятно, что один из лидеров команды останется в ней. А о тонкостях контракта уже отдельный разговор.

Не нужен ли Ракицкому достойный «сменщик» на вырост? В любом случае такая селекционная работа наверняка ведется, «Зенит» ищет игрока в центральную зону. Ведь вопросы есть и к Ловрену, и к Чистякову… И даже если контракт с Ракицким продлят, я не удивлюсь, если в команде появится ее один центральный защитник. Правда, надо помнить о лимите на легионеров, так что, если Ракицкий останется, «Зенит» не сможет приобрести иностранца.

С чем связана внушительная пауза со стороны «Зенита» в вопросе продления контракта с Ракицким? Пауза действительно затянулась, высказался и агент Ракицкого, и сам футболист, что у него есть желание продолжить играть в «Зените». Эти слова были очень приятны. И после размышлений руководство клуба наконец пришло к решению, что Ярослав нужен команде. Это очень хорошая новость. Теперь все зависит от Ракицкого. У него были игры, которые вызывали вопросы, надеюсь, эти шероховатости он уберет. Впрочем, вопросы были и к Ловрену – хотелось бы, чтобы он вернулся к той игре, с которой начинал в «Зените»: с горящими глазами, с эмоциями. Думаю, это будет.

Все новости
Бакаев — о контракте: «Я хочу остаться в „Спартаке“»
Сегодня, 13:16 Комментарии7
Официально«Урал» расторг соглашение с Рыковым
Сегодня, 11:32 Комментарии6
ОфициальноТульский «Арсенал» объявил о расторжении контракта с Камболовым
Сегодня, 11:14 Комментарии5
СлухиСемак хочет, чтобы «Зенит» продлил контракт с Суторминым
Сегодня, 09:30 Комментарии6
«Крылья Советов» ведут переговоры с Черновым о новом контракте
Вчера, 22:30 Комментарии3
«Зенит» предложит Ракицкому новый контракт на один сезон
Вчера, 21:11 Комментарии18
Сортировать
Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 12:09
Ракицкий нужен команде.
CHEНOV
CHEНOV
сегодня в 10:35
Никто никого не выдёргивает и не занимается разбрасыванием ключевых игроков.
Это гнилые агентские игры, связанные с переподписанием игрока.
Никакого конфликта между клубом и игроком не существует.
Агент повыкабенивается, выбьет з/п повыше и Ракицкого благополучно переподпишут.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:26
Такими игроками не раскидываются
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:25
Сергеев может и не джокер, но доказывать будет, а это уже плюс...
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:21
Не смотря на свой возраст Ракицкий все еще очень хорош.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:56
Это внутреннее дело команды.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:41, ред.
Всех оставить...хорошая защита у Зенита...
В прошедшем групповом этапе ЛЧ Зенит пропустил 10 мячей.....

Для сравнения:
Брюгге - 20 пропущенных...
Лейпциг - 14 пропущенных...
Аталанта - 13 прпущенных...
Шахтёр - 12 пропущенных..
Спортинг - 12 пропущенных...
Боруссия и Порту - по 11 пропущенных голов...
Бешикташ - 18 ...

Надо думать кем забивать...а не кем защищаться...не думаю что Сергеев "кошмар Бетиса"...

Хотя......Тут не угадаешь....
Атлетико и Бенфика вообще прошли в плейофф с отрицательным показателем "забитые-пропущенные"
Gahi
Gahi
сегодня в 09:36
Всегда нужно стремиться быть лучшим игроком. Удачи
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100