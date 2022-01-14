Стрепетов: «Выдёргивать Ракицкого из обороны „Зенита“ сейчас рискованно»

Ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал информацию о возможном продлении контракта между петербургским клубом и защитником .

Вначале была информация, что на место Ракицкого «Зенит» подыскивает другого футболиста. Но прошло время, и сейчас ему решили предложить контракт на год. Линия обороны всегда требует сыгранности и хорошего взаимопонимания, и в преддверии игр с «Бетисом» в Лиге Европы и борьбы за чемпионство в РПЛ выдергивать кого-то из нее очень рискованно.

То, что «Зенит» хочет оставить Ракицкого в клубе, говорит о том, что и Сергей Семак, и руководство клуба в него верит. Вот что приятно. Очень приятно, что один из лидеров команды останется в ней. А о тонкостях контракта уже отдельный разговор.

Не нужен ли Ракицкому достойный «сменщик» на вырост? В любом случае такая селекционная работа наверняка ведется, «Зенит» ищет игрока в центральную зону. Ведь вопросы есть и к Ловрену, и к Чистякову… И даже если контракт с Ракицким продлят, я не удивлюсь, если в команде появится ее один центральный защитник. Правда, надо помнить о лимите на легионеров, так что, если Ракицкий останется, «Зенит» не сможет приобрести иностранца.

С чем связана внушительная пауза со стороны «Зенита» в вопросе продления контракта с Ракицким? Пауза действительно затянулась, высказался и агент Ракицкого, и сам футболист, что у него есть желание продолжить играть в «Зените». Эти слова были очень приятны. И после размышлений руководство клуба наконец пришло к решению, что Ярослав нужен команде. Это очень хорошая новость. Теперь все зависит от Ракицкого. У него были игры, которые вызывали вопросы, надеюсь, эти шероховатости он уберет. Впрочем, вопросы были и к Ловрену – хотелось бы, чтобы он вернулся к той игре, с которой начинал в «Зените»: с горящими глазами, с эмоциями. Думаю, это будет.