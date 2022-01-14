Семак хочет, чтобы «Зенит» продлил контракт с Суторминым

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассчитывает сохранить полузащитника Алексея Сутормина в клубе.
Тренер считает Сутормина важным футболистом обоймы и просит руководство питерцев продлить контракт с 28-летним игроком.
Срок действующего соглашения хавбека с «сине-бело-голубыми» истекает по окончании текущего сезона, уже сейчас игрок может подписать предварительный контракт с другой командой.
В нынешнем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 млн евро.
Не сходили на обед...заправили бак на половину...вот тебе и 50 тысяч...
И капитан сборной в команде...и ты не обеднел...
Не сходили на обед...заправили бак на половину...вот тебе и 50 тысяч...
И капитан сборной в команде...и ты не обеднел...