Семак хочет, чтобы «Зенит» продлил контракт с Суторминым

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сегодня, 09:30

Наставник «Зенита» рассчитывает сохранить полузащитника в клубе.

Тренер считает Сутормина важным футболистом обоймы и просит руководство питерцев продлить контракт с 28-летним игроком.

Срок действующего соглашения хавбека с «сине-бело-голубыми» истекает по окончании текущего сезона, уже сейчас игрок может подписать предварительный контракт с другой командой.

В нынешнем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 млн евро.