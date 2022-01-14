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Семак хочет, чтобы «Зенит» продлил контракт с Суторминым

сегодня, 09:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассчитывает сохранить полузащитника Алексея Сутормина в клубе.

Тренер считает Сутормина важным футболистом обоймы и просит руководство питерцев продлить контракт с 28-летним игроком.

Срок действующего соглашения хавбека с «сине-бело-голубыми» истекает по окончании текущего сезона, уже сейчас игрок может подписать предварительный контракт с другой командой.

В нынешнем сезоне Сутормин провел за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 млн евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:14
Надо продлять и недорого)))
1bear
1bear
сегодня в 10:14
Сутормин нужен Зениту !
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:57
Такими игроками не разбрасываются!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:45
Конечно надо оставлять.
s588f2t6rj4f
s588f2t6rj4f
сегодня в 09:42
Семак не тот тренер, который нужен Зениту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:36
Для продления контракта с Суторминым не обязательно просить руководство...
Не сходили на обед...заправили бак на половину...вот тебе и 50 тысяч...
И капитан сборной в команде...и ты не обеднел...
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