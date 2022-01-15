Жена Месси убеждает Лео вернуться в «Барселону». Семье не нравится в Париже

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вчера, 20:55

Нападающий ПСЖ может вернуться в «Барселону».

По данным источника, семья Лео не чувствует себя счастливой в Париже. Жене Месси Антонелле Рокуццо не нравится жизнь во Франции, она сказала мужу, что предпочла бы вернуться в Барселону. Дети аргентинца не адаптировались к жизни в Париже. Семье Лео не нравятся ветреная и дождливая парижская погода, также они не могут научиться хорошо говорить по-французски. Антонелла хотела бы вернуться в свой старый дом в Каталонии. Кроме того, вернуться в «Барселону» Месси убеждают Хави и .

Однако отец и агент Месси Хорхе не хочет, чтобы его сын переходил в каталонский клуб. Хорхе чувствует себя преданным «Барселоной» и её президентом Жоаном Лапортой. Отец Месси больше не доверят Лапорте.