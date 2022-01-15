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Жена Месси убеждает Лео вернуться в «Барселону». Семье не нравится в Париже

вчера, 20:55

Нападающий ПСЖ Лионель Месси может вернуться в «Барселону».

По данным источника, семья Лео не чувствует себя счастливой в Париже. Жене Месси Антонелле Рокуццо не нравится жизнь во Франции, она сказала мужу, что предпочла бы вернуться в Барселону. Дети аргентинца не адаптировались к жизни в Париже. Семье Лео не нравятся ветреная и дождливая парижская погода, также они не могут научиться хорошо говорить по-французски. Антонелла хотела бы вернуться в свой старый дом в Каталонии. Кроме того, вернуться в «Барселону» Месси убеждают Хави и Даниэль Алвес.

Однако отец и агент Месси Хорхе не хочет, чтобы его сын переходил в каталонский клуб. Хорхе чувствует себя преданным «Барселоной» и её президентом Жоаном Лапортой. Отец Месси больше не доверят Лапорте.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:01
Отец не хочет возвращение в Барселонк, оно и понятно, с Ьарселоны ничего не выдавишь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:46
Начинается,семья опять рулит
anarhist
anarhist ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 23:27
и делать наоборот
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:14
Если сейчас выйдут, то к апрелю уже будут в Каталонии.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 23:06
Париж грязный город с бомжами которых около 200тысяч и без канализации,да в туристических местах все красиво но 5 км от центраи все 90 годы в России было лучше не говоря о нашем времени
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 22:54
А что на это скажет папа Месси ?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 22:52
Все верно. Перешел в ПСЖ, чтобы получить золотой мяч. Теперь можно шантажировать шейхов еще на пару сотен миллионов, либо ехать додаивать «Барселону».
STVA 1
STVA 1 ответ 1bear (раскрыть)
вчера в 22:46
ПСЖ сам себя позорит))
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:42
Дожили...:"Не нравится в Париже..."! Да и погода там, как в Лондоне! Ну что тут скажешь...провинция, дождливая дыра! Дети мучаются... Короче, безнадега!
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 22:41, ред.
В Европе футболисты у жен на поводке! Толи дело у нас, жена Дзюбе не указ, чуть что он сразу за кулаки!)
112910415
112910415
вчера в 22:30
забавный поворот
протон
протон
вчера в 22:29
А это так легко сделать?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 22:26
Лапорта временно а Барселона не Лапорта,поэтому Хорхе не прав.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:25
"Интер" Майами ждёт! Там солнечно и океан под боком 😉
Futurista
Futurista ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:14
1bear
1bear
вчера в 22:08
пусть Барса тебя купит - урода ,чтобы ПСЖ не позорил
Bensurr
Bensurr
вчера в 22:05
А фаны Барселоны хотели трансфера Холланда,ну ничего вернётся ваш любимец гномик.
RoArt
RoArt
вчера в 22:02
Это будет последний гвоздь в крышку Барсы)
Фати с треском вылетит из футболки с номером 10 и повесит бутсы на этот же гвоздь. Лол.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:02
Правильно.надо возвращаться в Барсу.
Bensurr
Bensurr
вчера в 21:57
Знают что барса взяла кредит
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 21:53
В город Барселона на пенсию
Cat01
Cat01
вчера в 21:48
Жену надо слушать...
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:46
Вряд ли он уже нужен новой строящейся Барсе.
Gahi
Gahi
вчера в 21:37, ред.
А какой был громкий переход в ПСЖ с большими деньгами и перспективой красивой жизни в Париже. Но за короткое время пребывания в городе любви 💘, осталось Лионелю Месси после такого заявления своей жены, закончить футбольную карьеру и сказать "Увидеть Париж и умереть". Бери жена детей, пошли домой! Удачи
adrianes
adrianes
вчера в 21:36
Среди наглых негров и арабов-коренных парижан
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:29
в Париже им не нравится знаете ли
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 21:29
Хави убеждает?? В первый раз слышу..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:28
Что это за источник такой, который все знает? И жена Месси ему докладывает что она хочет, и дети, и отец Месси. Утка очередная.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:26
Карлик миссию свою в Париже выполнил, забил за псж аж целый один гол.
a2ze8g788348
a2ze8g788348
вчера в 21:26
Папа Месси просто мразь
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