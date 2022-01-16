У Хордана, в которого бросили предмет с трибун, черепно-мозговая травма

Пресс-служба «Севильи» сообщила о состоянии полузащитника , в которого болельщик бросил предмет во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Бетиса».

Хордан был доставлен в больницу, где он прошёл осмотр и ряд тестов. Окончательный диагноз — черепно-мозговая травма. Игрок будет находиться под домашним наблюдением до тех пор, пока не пройдет как минимум 24 часа без каких-либо тревожных симптомов.