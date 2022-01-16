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У Хордана, в которого бросили предмет с трибун, черепно-мозговая травма

сегодня, 04:35
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)-:-Логотип футбольный клуб СевильяСевильяВчера в 23:30 Матч отменен

Пресс-служба «Севильи» сообщила о состоянии полузащитника Хоана Хордана, в которого болельщик бросил предмет во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Бетиса».

Хордан был доставлен в больницу, где он прошёл осмотр и ряд тестов. Окончательный диагноз — черепно-мозговая травма. Игрок будет находиться под домашним наблюдением до тех пор, пока не пройдет как минимум 24 часа без каких-либо тревожных симптомов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:14
56ов не сеют и не пашут. Они сами родятся. Здоровья!
Triem
Triem
сегодня в 06:58
Пора сажать таких фанатов а лучше закрывать футбол. Скорейшего выздоровления парню!
1 984
1 984
сегодня в 06:44
Скорейшего выздоровления.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 05:39
Пора бы уж сажать за такие дела.
протон
протон
сегодня в 04:50
фанаты распустились окончательно.
а это - барометр общественных настроений.
что-то будет...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 04:36
А говорили симуляция...
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