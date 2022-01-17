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Смородская — о Николсоне в «Спартаке»: «Каттани мог не знать рамок лимита»

сегодня, 20:04

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с легионерами в «Спартаке». После подписания форварда Шамара Николсона клуб не укладывается в схему нынешнего лимита на легионеров в РПЛ «8+17».

Покупка Николсона — серьёзная ошибка Каттани? Я бы так не сказала. Во-первых, он мог не знать рамок нашего лимита. Я уверена, что до «Спартака» он не сталкивался ещё с такими вещами. Возможно, Шамар действительно очень хорош и тянуть с этой покупкой было нельзя. Мы увидим и всё поймём уже в марте.

Не много ли нападающих у красно-белых? Начал бы хоть кто-то из них забивать на постоянной основе. Тогда бы можно было бы и продавать начать.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
сегодня в 20:57
С чего бы это Оля вздумала влезать в вотчину Заремы? Скучно стало в Локомотиве?
Boricku
Boricku
сегодня в 20:53, ред.
Бобулю надо в тренеры в Спартак
ermak6848
ermak6848
сегодня в 20:27
Тётя Ольга Смородская - из бывших уборщиц «Локомотива» гадает на кофейной гуще при свечах , как и положено до Крещения...
drug01
drug01
сегодня в 20:27
Женщины в футболе знают всегда больше
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:20
Курица и то до четырёх считать умеет.
протон
протон
сегодня в 20:06
Проводница, чаю мне и побыстрей)) вообще-то Каттани знает о этой ситуации, вот правда Хендрикса спихнуть не может, упёрся он со своим агентом. Похоже расторжением контракта пахнет и большой неустойкой.
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