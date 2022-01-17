Смородская — о Николсоне в «Спартаке»: «Каттани мог не знать рамок лимита»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию с легионерами в «Спартаке». После подписания форварда клуб не укладывается в схему нынешнего лимита на легионеров в РПЛ «8+17».

Покупка Николсона — серьёзная ошибка Каттани? Я бы так не сказала. Во-первых, он мог не знать рамок нашего лимита. Я уверена, что до «Спартака» он не сталкивался ещё с такими вещами. Возможно, Шамар действительно очень хорош и тянуть с этой покупкой было нельзя. Мы увидим и всё поймём уже в марте.

Не много ли нападающих у красно-белых? Начал бы хоть кто-то из них забивать на постоянной основе. Тогда бы можно было бы и продавать начать.