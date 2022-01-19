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Журова: «У России хорошие шансы на проведение Евро-2032»

сегодня, 11:36

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнением о том, что Россия может отправить заявку на проведение Евро-2032.

В России проходят лучшие спортивные состязания в мире. За плечами недавний самый успешный чемпионат мира по футболу, о котором все иностранцы до сих пор очень хорошо отзываются.

Заявку надо подавать обязательно и приложить максимум усилий для того, чтобы ее одобрили. Думаю, у России хорошие шансы на проведение Евро-2032. Опыт у нас огромный, инфраструктура на уровне.

Такие крупные соревнования меняют отношение иностранцев к России, когда она сюда приезжают. Это важное событие для страны. Например, после чемпионата мира 2018 года на Западе стали лучше относиться к России.

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Журова Светлана
Источник: sport24.ru Фото: uefa.com
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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 14:37
Народ за Уралом и на Дальнем Востоке аж поперхнулся при упоминании об высокоуровневой инфраструктуре...
Пока государство мало заботится о своём народе, народу, собственно, по@@й на все эти показушные государственные проекты...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 13:45
Прогноз на 2032 год:
Пенсионный возраст - 70 лет
Ставка НДС - 25%
Сборная России не выйдет из группы
lotsman
lotsman ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 13:26
С какого экрана? На ТВ экранах её совсем не видно. Или у тебя свой экран?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 13:11
Что-то всё громче запели антинародные "татупеды" о Евро 2032. Значит ждём скачка цен на бензин, ЖКХ и всё остальное и повышения поборов (налогов), а так же вступления в силу новых чудо налогов.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:54
Уберите эту депутатшу с экрана , замучила она уже своей глупостью !
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 12:28
И для этого подпишем ещё 100500 запретов на всё. Нужно ведь денежки собирать с народа. К слову если это был успешный чемпионат то где результаты? Где юные таланты, где бесплатные футшколы, где достойные зп тренерам детским, обеспечение формой, манежами итд? Зачем нам ваше солнце в Монако как говорится....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:13
К депутату Гос.думы хотелось бы обратиться словами Серебрякова, персонажа произведения А.П.Чехова "Дядя Ваня": "Надо, господа, дело делать". Занимайтесь, г-жа Журова, своими непосредственными делами, а то столько вашими соратниками наворочено, что сам Геракл не разгрёб бы ваши Авгиевы конюшни - тысячи законов, которые вы вбросили в "массы". С ЧЕ и без вас разберутся.
berda2003
berda2003
сегодня в 12:10
если журова сказала надо - народ сказал - есть! т.е. бросим есть!
LOpp
LOpp
сегодня в 12:04
все понятно, хотят пенсионный возраст поднять до 70 лет
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:03
Лишние сейчас эти разговоры
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:56
не дают стадиону в Саранске спокойно сгнить
drug01
drug01
сегодня в 11:42
Это далеко
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