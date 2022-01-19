Журова: «У России хорошие шансы на проведение Евро-2032»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказала мнением о том, что Россия может отправить заявку на проведение Евро-2032.

В России проходят лучшие спортивные состязания в мире. За плечами недавний самый успешный чемпионат мира по футболу, о котором все иностранцы до сих пор очень хорошо отзываются.

Заявку надо подавать обязательно и приложить максимум усилий для того, чтобы ее одобрили. Думаю, у России хорошие шансы на проведение Евро-2032. Опыт у нас огромный, инфраструктура на уровне.

Такие крупные соревнования меняют отношение иностранцев к России, когда она сюда приезжают. Это важное событие для страны. Например, после чемпионата мира 2018 года на Западе стали лучше относиться к России.