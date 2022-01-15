«У нас нет нефтяной скважины». «Барселона» потратила на Дембеле и Коутиньо столько же, как «Бавария» на всю основу

1642278406

15 января 2022, 23:26

Изучаем трансферный подход немцев.

У Нагельсманна достаточно короткая обойма. А живем в эпоху, когда юный игрок может получить отстранение от тренировок, как Дэвис, поскольку после коронавируса врачи нашли у него проблемы с сердцем – надеемся, временные. Не удивительно, что тренер «Баварии» вот так ответил на вопрос о зимних трансферах:

Всегда думаю о трансферах, это часть моей работы. Всегда был большим поклонником зимних трансферов. Они приносят команде глоток свежего воздуха. Но в январе всегда также все сложно и дорого. Мы не обязаны кого-то подписывать. Обсуждаем разные варианты внутри клуба. Но должно быть и экономически разумное решение. В конце концов, у нас нет нефтяной скважины на Зебенерштрассе.

На базе «Баварии» не качают нефть, но в этом ответе сразу несколько важных моментов. Первый – Нагельсманн подчеркнул, что главный тренер в клубе прямо участвует в поиске игроков и одобрении сделок, а так происходит не всюду. Второе – нужно «экономически разумное решение».

Проследим процесс сбора нынешней основы «Баварии». Любопытно узнать, сколько денег потратили и как именно сколотили банду, которая лидирует в топ-5 по забитым мячам и хвастается лучшей разницей между качеством своих и чужих моментов в среднем за одну игру. Проще говоря, доминирует в своей лиге более явно, чем «Манчестер Сити» или «Интер».

Сезон 2011/12

За 30 млн евро взяли Мануэля Нойера, но один из лучших вратарей 21 века сто раз отработал каждый евроцент. «Шальке» отдал «Баварии» парня, который изменил игру голкиперов ногами – прямая отсылка к временам Яшина, когда вратари боялись уходить от ворот, а Лев Иванович делал это смелее. Нойер задал стандарты и стал легендой.

Сезон 2014/15

Быстро летит время – Левандовски уже восьмой сезон в футболке «Баварии». Один из лучших футболистов планеты достался клубу из Мюнхена в качестве свободного агента. Причем в те времена вряд ли затребовал себе и посреднику 40 млн евро подъемных, как делают сейчас. Жаль, что не получил «Золотой мяч», ведь заслужил этот приз голами.

Сезон 2015/16

Киммиха пытались сделать символом движения антивакцинаторов в Германии, но Йозуа объяснил, что просто пугливый и тревожный человек. Но когда поймал вирус и болел два месяца, то пошел и вакцинировался. Большой игрок признал свою ошибку, а «Штутгарт» получил за Йозуа всего лишь 8.5 млн евро. Также в том сезоне «Бавария» заплатила «Ювентусу» 7 млн евро за аренду Комана.

Сезон 2017/18

Туринцы получили за Кингсли еще 21 млн евро, а немцы начали формировать французский вектор комплектации состава. Появился Толиссо за 41.5 млн евро, взяли Сержа Гнабри, чей отец-ивуариец говорит по-французски. В том же сезоне в составе появился Зюле, а «Хоффенхайм» стал богаче на 20 млн евро. Чем ближе к нынешним дням – тем сильнее растут суммы. Но без хитрых сделок «Бавария» не обходится.

Сезон 2018/19

Горецка перешел из «Шальке» бесплатно, Альфонсо Дэвис сделал «Ванкувер» богаче на 10 млн евро, но и эта ставка сыграла. Показательная часть скаутского стиля «Баварии» — у них чередуются сезоны с большим количеством трансферов и периоды, когда усиление точечное, могут провести всего два трансфера за год, хотя это нижняя планка по мировым стандартам, а куда чаще клубы усиливают состав 4-5 игроками.

Сезон 2019/20

Если аренда Коутиньо у «Барселоны» не превратилась в историю о длительной дружбе, как и аренда Перишича у «Интера», то Люка Эрнандес до сих пор в «Баварии». Самый дорогой футболист в истории немецкого клуба, «Атлетико» получил за трансфер 80 млн евро. Причем это не игра с фейр-плей, ведь «Атлетико» не забирал в ответ никого за такие же деньги. Французы стали еще популярнее в Мюнхене. Взяли Павара за 35 млн евро и подписали за 8 млн евро Микаэля Кюйсанса, которого хотел взять в аренду ЦСКА , но парень предпочел топ-5 и «Венецию».

Сезон 2020/21

В прошлом сезоне подписали Сане – дождались, когда восстановиться после травмы и отдали «Манчестер Сити» 60 млн евро. Рока из «Эспаньола» и Сарр из «Марселя» — еще две ставки за деньги, но Нюбеля, Нианзу и Чупо-Мотинга забрали как свободных агентов. Мусиала поднялся из второй команды «Баварии», снова видим продуманные шаги. Дуглас Коста пришел из «Ювентуса» в аренду всего за 250 тысяч евро, но выкупать его не нужно было.

Сезон 2021/22

Как обычно бывает, после парочки активных лет наступил спокойный год. У Нагельсманна достаточно футболистов, хотя «Бавария» не отказала себе в удовольствии побыть пиратом 21 века. Раз «Боруссия» Д не отдает в Мюнхен игроков, как раньше, то «обворовали» «Лейпциг». Упамекано стоил 42.5 млн евро – еще один человек с французским гражданством, а Забитцер – 15 млн евро. Станишич играл во второй команде «Баварии», и тут снова экономия.

Выводы

- Хотя 4 из 5 самых дорогих футболистов в истории немецкого клуба играют за команду до сих пор, в списке нет явных разочарований. Толиссо не заиграл в основе, ведь есть Киммих и Горецка, но это тоже классный футболист, о чем сегодня напомнил красивым голом. Может уйти, как свободный агент летом, но один просчет в «Баварию» не разрушит.

- Трансфер Левандовски – одна из лучших сделок в истории футбола. Бесплатно забрали у прямого конкурента футболиста, который в 355 играх за мюнхенский клуб забил 325 мячей и отдал 68 ассистов. В новом сезоне у Роберта 9 голов в ЛЧ и 23 в 19 матчах Бундеслиги. Настоящая машина, 34 мяча и 3 ассиста во всех турнирах на середину января.

- Рыночная стоимость состава «Баварии» свыше 800 млн евро, хотя в заявке достаточно ветеранов и есть игроки, чьи контракты истекают, что влияет на оценочную сумму. А клубу данный набор футболистов достался за 352 млн евро, причем 80 отдали за одного Эрнандеса. Получается, остальные 24 человека обошлись в 273 млн евро, по 11.3 млн евро за одного.

- Трансферы Дембеле и Коутиньо стоили «Барселоне» ровно столько же, как «Бавария» заплатила за 11 игроков оптимальной основы. Нефтяные вышки и крутые американские инвесторы не нужны, когда люди разбираются в футболе. А ключевым трансфером последних лет может стать сделка по Нагельсманну. Салихамиджич и Кан заплатили за тренера 25 млн евро, и пока не жалеют. Немцы тратят то, что зарабатывают, а не одалживают. В этом плане это самый грамотный неприлично богатый клуб в мире.

Сегодня против «Кельна» мощная «Бавария» побила свой же рекорд по количеству матчей в Бундеслиге подряд с забитыми мячами. Еще раз показали мастерство и доказали статус.