Нигерия — Тунис: прогноз на Кубок африканских наций от Романа Нагучева

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Амбассадор букмекерской компании Фонбет и известный комментатор Роман Нагучев дал прогноз на матч Кубка африканских наций. 23 января в 22:00 мск сборные Нигерии и Туниса встретятся в 1/8 финала Кубка африканских наций.

В какой форме Нигерия

На предварительном этапе «суперорлы» победили Египет (1:0), Судан (3:1), Гвинею-Бисау (2:0) и вышли с первого места из группы D. Беспроигрышная серия Нигерии составляет 6 матчей во всех турнирах благодаря ничьей с Кабо-Верде (1:1) и победам над Либерией (2:0) и ЦАР (2:0), благодаря которым команда Гернота Рора вышла в третий раунд африканской квалификации ЧМ -2022.

В какой форме Тунис

В группе F «карфагенские орлы» проиграли Мали (0:1) и Гамбии (0:1) и разгромили Мавританию (4:0), в результате чего вышли в плей-офф с третьего места благодаря хорошей статистике. В декабре Тунис уступил в финале Кубка арабских наций Алжиру (0:2 в дополнительное время). На том же турнире подопечные Кебайера победили Египет (1:0), Оман (2:1), ОАЭ (1:0), Мавританию (5:1) и проиграли Сирии (0:2).

Нигерия – Тунис: статистика личных встреч

Нигерийцы не проигрывали Тунису в 6 прошлых матчах – 1:1 (по пенальти 6:5), 0:0, 2:2, 1:1, 1:0, 1:1.

Последнюю победу «карфагенские орлы» также одержали в серии пенальти – 1:1 (5:3).

Прогноз Романа Нагучева на матч Нигерия – Тунис

Победа Нигерии с форой (-1) за 2.80

Сборная Нигерии на этом Кубке Африки – абсолютно лучшая команда. Впервые за долгое время у нигерийцев есть возможность выиграть трофей. Тунис, наоборот, после нескольких лет вполне пристойных результатов на этом турнире очень мало забивает, а игра с Гамбией вообще худшая за последний год. Нигерийцы – безусловные фавориты встречи, и они выиграют с форой (-1).

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