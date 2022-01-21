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«Интер» и «Милан» ведут борьбу за подписание Бернардески

сегодня, 21:57

Нападающий Федерико Бернардески может покинуть «Ювентус».

Текущий контракт форварда с туринским клубом истекает летом, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку. Чтобы подписать новое соглашение с «Ювентусом», игроку придётся пойти на сокращение зарплаты.

В переходе Бернардески заинтересован «Интер», который уже запросил у «Ювентуса» информацию относительно доступности футболиста. Конкуренцию «Интеру» составит «Милан», который тоже следит за ситуацией вокруг игрока.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 23:27
Там ещё агенты Куадрадо его Интеру предлагают - Горбатая Кляча, вы серьёзно в Серию Б собрались???)))
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 22:32
В «Милане» у Бернардески шанс сразу получить место в основе. Ни Салемакерс, ни Мессиас, ни тем более Кастильехо ему не ровня. Там у «Милана» вообще дыра, а не фланг. Да и тренер вроде как знакомый.
А вот в «Интере» придется побороться за место в основе.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:27
До перехода в Ювентус в Фиорентине Бернардески круче имел статистику, наверное всё виной Дибала.
drug01
drug01
сегодня в 22:01
Кто будет первый
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