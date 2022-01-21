«Интер» и «Милан» ведут борьбу за подписание Бернардески

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сегодня, 21:57

Нападающий может покинуть «Ювентус».

Текущий контракт форварда с туринским клубом истекает летом, однако стороны всё ещё не согласовали новую сделку. Чтобы подписать новое соглашение с «Ювентусом», игроку придётся пойти на сокращение зарплаты.

В переходе Бернардески заинтересован «Интер», который уже запросил у «Ювентуса» информацию относительно доступности футболиста. Конкуренцию «Интеру» составит «Милан», который тоже следит за ситуацией вокруг игрока.