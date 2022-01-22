ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2021/2022

Капитан «Атлетика» Бильбао Муньяин заразился коронавирусом

вчера, 18:42

Пресс-служба «Атлетика» Бильбао сообщает, что капитан клуба Икер Муньяин, который стал героем кубкового матча против «Барселоны», заразился коронавирусом.

Футболист чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции.

Все новости
Алексей Миранчук получил травму в матче с «Лацио»
Сегодня, 00:39 Комментарии4
Холанд получил травму в матче против «Хоффенхайма»
Вчера, 20:19 Комментарии5
СлухиФати может потребоваться операция
Вчера, 12:12 Комментарии10
Рангник рассказал о состоянии Кавани после повреждения
Вчера, 00:23 Комментарии6
Райола выписан из больницы
Вчера, 00:07 Комментарии13
ОфициальноПолузащитник «Интера» Корреа получил травму в матче с «Эмполи»
21 января Комментарии3
Сортировать
Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 22:21
Большинство все времена на самом деле как скот,легко обмануть,внушаемы сразу,только малое количество людей не поддаются внушению,короче большинство следуют за толпой будучи внутри толпы и бояться оказаться вне толпы.
На ютубе есть про это хорошие передачи с опытами на людей,могу ссылку дать.
Incredulous
Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 21:12
Согласен на все 100%. Но больше всего поражает, что большинство добровольно становится этим скотом.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:17
Ну и что он заразился короновирусом,обычный грипп,просто вынуждают сайты писать о нем,чтобы вакцинацией уничтожать людей,как скот.
1 984
1 984
вчера в 19:46
Скорейшего выздоровления.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:44
Неприятность эту он переживет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100