Капитан «Атлетика» Бильбао Муньяин заразился коронавирусом

Пресс-служба «Атлетика» Бильбао сообщает, что капитан клуба Икер Муньяин, который стал героем кубкового матча против «Барселоны», заразился коронавирусом.
Футболист чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции.
Пресс-служба «Атлетика» Бильбао сообщает, что капитан клуба Икер Муньяин, который стал героем кубкового матча против «Барселоны», заразился коронавирусом.
Футболист чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции.
На ютубе есть про это хорошие передачи с опытами на людей,могу ссылку дать.
На ютубе есть про это хорошие передачи с опытами на людей,могу ссылку дать.