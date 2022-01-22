Капитан «Атлетика» Бильбао Муньяин заразился коронавирусом

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вчера, 18:42

Пресс-служба «Атлетика» Бильбао сообщает, что капитан клуба , который стал героем кубкового матча против «Барселоны», заразился коронавирусом.

Футболист чувствует себя хорошо, он находится на самоизоляции.