Депутат Свищёв: «Решение фанатов „Спартака“ о бойкоте считаю необдуманным»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о решении фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды из-за несогласия с введением Fan ID.

Движения поддержки клубов должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом. Они накажут любимую команду, которая нуждается в поддержке болельщиков. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы же понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего это безопасность самих болельщиков, спортсменов и организаторов на стадионе. Мы живём в непростое время, конечно, никому не нравится, если в чём-то ограничивают. Но события таковы — мы должны быть в определённых рамках. Есть законы, которые мы обязаны исполнять.