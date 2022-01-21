Депутат Свищёв: «Решение фанатов „Спартака“ о бойкоте считаю необдуманным»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о решении фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды из-за несогласия с введением Fan ID.
Движения поддержки клубов должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом. Они накажут любимую команду, которая нуждается в поддержке болельщиков. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы же понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего это безопасность самих болельщиков, спортсменов и организаторов на стадионе. Мы живём в непростое время, конечно, никому не нравится, если в чём-то ограничивают. Но события таковы — мы должны быть в определённых рамках. Есть законы, которые мы обязаны исполнять.
Когда на нашем комитете разбирали внедрение Fan ID, мы задавали вопросы МВД, Минспорту, как это всё оформить. Чётко было сказано: закон заработает, когда будет чёткое понимание внедрения. На Госуслугах будет регистрация, всё займёт пять минут. Не думаю, что людям, которые любят свою команду, футбол, составит большого труда сделать простую процедуру.
Смешно звучит! Разве они согласовывали свои действия с руководством Спартака тогда когда после их действий Спартак чуть ли не исключили из еврокубков? Да им начихать на клубы, у них своя движуха.
Смешно звучит! Разве они согласовывали свои действия с руководством Спартака тогда когда после их действий Спартак чуть ли не исключили из еврокубков? Да им начихать на клубы, у них своя движуха.
с которым многи не согласятся болельщики фк " СПАРТАК" Москва ...
с которым многи не согласятся болельщики фк " СПАРТАК" Москва ...