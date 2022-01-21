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Депутат Свищёв: «Решение фанатов „Спартака“ о бойкоте считаю необдуманным»

сегодня, 15:04

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв высказался о решении фанатских объединений «Спартака» бойкотировать матчи команды из-за несогласия с введением Fan ID.

Движения поддержки клубов должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом. Они накажут любимую команду, которая нуждается в поддержке болельщиков. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы же понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего это безопасность самих болельщиков, спортсменов и организаторов на стадионе. Мы живём в непростое время, конечно, никому не нравится, если в чём-то ограничивают. Но события таковы — мы должны быть в определённых рамках. Есть законы, которые мы обязаны исполнять.

Когда на нашем комитете разбирали внедрение Fan ID, мы задавали вопросы МВД, Минспорту, как это всё оформить. Чётко было сказано: закон заработает, когда будет чёткое понимание внедрения. На Госуслугах будет регистрация, всё займёт пять минут. Не думаю, что людям, которые любят свою команду, футбол, составит большого труда сделать простую процедуру.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 16:17
Не многовато ли на себя берешь?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:15
Не депутату оценки давать, с их тупыми законами
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:07
Конечно же будет проведена разъяснительная работа. Передумают.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:35
"Движения поддержки клубов должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом. Они накажут любимую команду, которая нуждается в поддержке болельщиков".

Смешно звучит! Разве они согласовывали свои действия с руководством Спартака тогда когда после их действий Спартак чуть ли не исключили из еврокубков? Да им начихать на клубы, у них своя движуха.
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 15:31
какой депутат (Дрищев) - такое и его мнение
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:30
Мнением депутата Госдумы Дмитрий Свищёв - это частное мнение,
с которым многи не согласятся болельщики фк " СПАРТАК" Москва ...
BDA81
BDA81
сегодня в 15:28
В принципе не будет фанатов РПЛ и фиг с ними. Заодно и клубы можете закрыть, расформировать. Все равно футбол в Россий деградировал и будет дальше деградировать. Хоть позора на евроарене не будет.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:21
Регистрация на пять лет растянется.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:17
Придумали хрень и теперь обсуждают людей.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:14
Кому они хуже сделают?)
beefs
beefs
сегодня в 15:12
ой как хорошо, что ни будет этих уродцев...
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