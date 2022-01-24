Губерниев: «Наша любовь с фанатами „Спартака“ взаимна»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Дорога ложка к обеду, сейчас все эти разговоры — чисто воздух сотрясать, это ни к чему не приведет. Закон есть закон, он принят — активистам надо было пытаться воздействовать на Госдуму или администрацию президента до того, как закон был подписан. Сейчас, хотим мы этого или нет, нужно оформлять Fan ID, чтобы попасть на трибуны. Таков закон и его нужно соблюдать.

Конечно, в этой ситуации я буду горевать, что огромные сектора будут пустовать, а с другой стороны, будет больше телевизионной аудитории. Для меня, как для спортивного обозревателя, есть и положительные стороны бойкота — мои обзоры про «Спартак» с Ловчевым, Быстровым, Аршавиным будут смотреть все фанаты. Это добавит фантастической популярности рубрике и каналу. Мне кажется, что фанаты «Спартака» любят, когда я обсуждаю их команду, а я люблю, когда они меня смотрят — наша любовь взаимна.

Безусловно, нельзя отрицать, что фанаты — большая группа людей, к ним прислушиваются. Поэтому тут трудно однозначно сказать, чем вся эта история закончится. Но мне кажется, они скорее оформят себе Fan ID рано или поздно и все.