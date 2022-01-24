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Губерниев: «Наша любовь с фанатами „Спартака“ взаимна»

вчера, 12:34

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Дорога ложка к обеду, сейчас все эти разговоры — чисто воздух сотрясать, это ни к чему не приведет. Закон есть закон, он принят — активистам надо было пытаться воздействовать на Госдуму или администрацию президента до того, как закон был подписан. Сейчас, хотим мы этого или нет, нужно оформлять Fan ID, чтобы попасть на трибуны. Таков закон и его нужно соблюдать.

Конечно, в этой ситуации я буду горевать, что огромные сектора будут пустовать, а с другой стороны, будет больше телевизионной аудитории. Для меня, как для спортивного обозревателя, есть и положительные стороны бойкота — мои обзоры про «Спартак» с Ловчевым, Быстровым, Аршавиным будут смотреть все фанаты. Это добавит фантастической популярности рубрике и каналу. Мне кажется, что фанаты «Спартака» любят, когда я обсуждаю их команду, а я люблю, когда они меня смотрят — наша любовь взаимна.

Безусловно, нельзя отрицать, что фанаты — большая группа людей, к ним прислушиваются. Поэтому тут трудно однозначно сказать, чем вся эта история закончится. Но мне кажется, они скорее оформят себе Fan ID рано или поздно и все.

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протон
протон
вчера в 22:17
Губерниев: Они теперь будут смотреть мои обзоры»
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Теперь не будут.
lotsman
lotsman
вчера в 16:07
Губерниев и футбол?!! Вообще то я удивлён.
ballak144
ballak144 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 15:19
😀
4RT
4RT
вчера в 15:07
Твоя говорильня толька тебя интересует
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:04
Примазался к фанатам
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:32
Жирно траллит
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 13:44
храбрый он. его все любители футбола любят, но ему везет. встречают редко)))
Boricku
Boricku
вчера в 13:40
В Фиорентину его надо по связям с общественностью
shur
shur
вчера в 13:40
...и вдруг Спартак заиграет, да круче чем с фанами, нонсенс!!!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:33
Примите наконец закон, который заткнет Губерниева!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:29
По губастому провокатору тайга плачет.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 13:27
Суши свои весла дядя....
88yvc2cran74
88yvc2cran74
вчера в 13:11
Должны тебе когда-нибудь губастую харю начистить
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:01
Кому что, а лысый всё про свою расчёску !!!))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:49
Придут честолюбивые дублёры,которым будут пофигу и Губерниев и постаревшие до маразма фанаты "Спартака",которые мало чем,впрочем,отличаются от большинства фанатов других клубов.
МапС
МапС
вчера в 12:44
Да кому ты нужен со своими обзорами?
Тем более с теми - кого перечислил и не упомянул.
Сплошное тошнилово...
Futurista
Futurista
вчера в 12:42
makkie
makkie
вчера в 12:41
Да от Губера все плюются.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:36
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