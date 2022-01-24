Валуев — о Fan ID: «Бойкот ни к чему не приведёт»

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение фанатов «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

На мой взгляд, бессмысленно добиваться отмены окончательно принятого закона, на моей памяти таких примеров не было. Закон подписан президентом, поэтому я в большом сомнении, что он будет пересмотрен, так не бывает. Конечно, у большой группы граждан, у фанатов, есть возможность влиять на ситуацию, но сейчас этот бойкот ни к чему не приведет — он не поможет добиться отмены закона.

Нужно понять, что закон о Fan ID — это в первую очередь обеспечение безопасности зрителей, а не контроль над ними. За границей опыт с паспортом болельщиков достаточно успешно существует и не приносит проблем фанатам, они ходят на матчи в огромном количестве. Не думаю, что у нас это должно стать проблемой, мы точно не хуже справимся с организацией предоставления этого документа.