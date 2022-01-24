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Валуев — о Fan ID: «Бойкот ни к чему не приведёт»

вчера, 13:56

Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал решение фанатов «Спартака» и «Ростова» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

На мой взгляд, бессмысленно добиваться отмены окончательно принятого закона, на моей памяти таких примеров не было. Закон подписан президентом, поэтому я в большом сомнении, что он будет пересмотрен, так не бывает. Конечно, у большой группы граждан, у фанатов, есть возможность влиять на ситуацию, но сейчас этот бойкот ни к чему не приведет — он не поможет добиться отмены закона.

Нужно понять, что закон о Fan ID — это в первую очередь обеспечение безопасности зрителей, а не контроль над ними. За границей опыт с паспортом болельщиков достаточно успешно существует и не приносит проблем фанатам, они ходят на матчи в огромном количестве. Не думаю, что у нас это должно стать проблемой, мы точно не хуже справимся с организацией предоставления этого документа.

Не хотел бы делать вперед забегающие выводы, но на мой взгляд, все закончится тем, что болельщики поймут важность и необратимость этого закона и станут ходить на стадионы. Конечно, если встречи с болельщиками нужны, РФС их может устроить. Возможно, эта мера поможет прийти к компромиссу и исправить ситуацию.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:21
А если завтра царю-батюшке втемяшется в голову, что Земля плоская и стоит на трех китах, мы что тоже должны будем эту бредятину принять? Потому что указ подписан))
Часто думаю о том, что если у нас когда нибудь адекватная власть, они должны будут целый президентский срок угрохать на отмену всех этих упоротых законов в духе fan id, пакетов яровой и прочее
Все депутаты, министры, их замы и прочие администраторы страны живут в параллельной вселенной - им не знакома зп в 15 т.р., очереди в детсад, нечищенные дороги и дворы без детских площадок, квартиры в 40 м² на пятерых, им также чужды какие-то пропуска и препятствия, кроме своей заветной "корочки". Как можно вообще спрашивать мнения таких людей? Им плевать на население, главное - соответствовать представлениям о самом себе свыше, делать умное лицо и пару раз в год посетить рабочий кабинет, чтобы родить закон об айди, о повышении налогов, о введении новых взысканий и т.д. А заодно сделать хорошо своим спонсорам. Более ничего этих людей не интересует
протон
протон
вчера в 21:20
Валуй твой президент конституцию переписал, а уж этот законишко если прижмёт то отменит и заставит тебя сожрать и ты сожрешь!
Spellman
Spellman ответ Vik_ont25 (раскрыть)
вчера в 18:30
А в чем проблема самому брать билеты, есть же возможность это делать не у кассы.
старина
старина ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:15
Ну да,куда Спартаку до наташ
старина
старина
вчера в 17:13
Контуженный недобоксер не знает о чем речь.В Англии все равно летают в голову игрокам зажигалки,монеты и прочее.Во Франции беспредел был в нескольких матчах,причем недавно болельщики дрались с футболистами ,выбегая на поле.В Испании вообще кусок забора прилетел в игрока....Неужели ваш драный АЙДИ решит проблему?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:20
Спартак не может без скандалов!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:19
Ну а что скажет ещё представитель Ед Ро?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 15:08
Ну я себе на ЧМ и ЛК, делал паспорт болельщика, но нужно понимать разницу, как у нас проводят международные соревнования, когда Лужники за 10 минут пустеют и как происходит в РПЛ, да даже в ЛЧ, когда со стадиона будешь выходить минут 50 минимум...

Если бы этот паспорт болельщика давал, хоть какие нибудь преимущества, как было на ЧМ, когда можно было на поезде поехать бесплатно на любой матч, если у тебя есть билет. А в этом случае паспорт болельщика, просто отмыть деньги на ни для чего не нужную бумажку, которых и так миллион!
Vik_ont25
Vik_ont25
вчера в 14:56, ред.
Коротко о главном. Я, живу в городе Армавире. (Хвала Карпину, что об этом городе стало известно на просторах России). Раньше один мой знакомый, живущий в Краснодаре, покупал мне билет на матч проходящий в Краснодаре и всё было без проблем. Потом ввели покупку билетов по паспорту. Стало тяжелее, но выкрутились. Теперь вводят " паспорт болельщика". А теперь вопрос... Если я раньше ездил в Краснодар, до введения продажи билетов по паспортам, раз щесть за сезон, после введения " паспортного режима " - раза три, то сколько раз я смогу посмотреть матчей на стадионе теперь?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 14:41
По моему он сам не понимает о чем говорит...
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 14:31
это без бумажки грило? оно ваще странное. как вы это выбрали в татупеды????
Союзник противников
Союзник противников ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 14:30
Ты уже оцифрован иностранными государствами:США,Нидерландами,Китаем,Кореей.Чего тебе ещё бояться???
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:28
Ну да, согласен.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:24
Приведет к пустым трибунам.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:14
Государству лишь бы оцифровать людей. Мнение людей их не интересует.
4RT
4RT
вчера в 14:03
Он прав,такие как он только апперкот понимают
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:02
Они там не пробиваемые
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