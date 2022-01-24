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Червиченко — о фанатах «Спартака»: «Не будут ходить — ну и пусть не ходят»

вчера, 13:03

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Не будут ходить — ну и пусть не ходят. Кому от этого хуже станет? Они же себя зрелища лишают. Есть правила. Это то же самое, когда пешеходов обязывают ходить по зебре, соблюдать правила дорожного движения, а они говорят, что не будут дорогу переходить. Ну не переходите, стойте на месте.

Если вы недовольны депутатами или кем-то, кто принимает такие законы — идите на выборы и голосуйте за кого-то другого. Сейчас закон принят, значит его нужно исполнять. Сейчас они высказали свое мнение, его везде растиражировали. На мой взгляд, они сейчас пытаются уговорить сами себя. Я не считаю, что в финансовом плане, от того, что они не будут ходить, «Спартак» сильно потеряет. В плане поддержки — возможно. А может, вместо них будут ходить законопослушные граждане и ещё более ретиво будут поддерживать команду. А то от этих одно возмущение и недовольство.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:14
Вот так почитаешь комменты, типа: "Ура, наконец-то, смогу с ребёнком сходить на стадион, а то кругом мат".
Дамы и господа, теперь внимательно наблюдаем за стадионами - они будут переполнены родителями с детьми! Ведь столько родителей не хотели вести детей из-за фанатов, что теперь-то уж точно пойдут! Трибуны будут переполнены! УРА!
vinyardrip
vinyardrip ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:51
если че завтра беру билет на байконур, ой. байклад)))))))). сорки. шучу, но побывать было бы ок
vinyardrip
vinyardrip ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:48
дружище, если бы это былосвязано.. вы же не воюте, так?
старина
старина
вчера в 17:07
Лучше бы ты и тебе подобные не ходили бы на территории Спартака
Байкал-38
Байкал-38 ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 17:00
Оформит паспорт болельщика будет очень просто, зайти на гос.услуги заполнить и отправить. Это разве проблема? Проблема в том, что лидеры фанатских движении и активные участники могут не получить его, так как раньше много нарушали закон как в России, так и заграницей. Вот эта главная и единственная проблема, а все остальные слова для того, что бы внимания настоящей проблемы.
А так тогда они должны отказаться не только от Fan ID, а от телефонов, паспортов, интернета, короче от всех благ которыми пользуются с удовольствием или скажешь это другое? Нет тот же самый контроль!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:19
Молодец,не будут ходить, пусть ползают!😜
vinyardrip
vinyardrip ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 13:36
я могу за него. ты все сам увидишь. когда вместо ора болельщиков будет тишина... как-то так. а по этой теме даже делить на команды не стоит. красно-синий — самый сильный!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:28
Вообщем за целый календарный год впервые пытаюсь себя заставить, что червь прав.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:27
Мне интересно услышать мнение makkie.
Cat01
Cat01
вчера в 13:25
Всё верно говорит..
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 13:20
Редкий случай, когда я с ним согласен.
s5hsn6765qzt
s5hsn6765qzt
вчера в 13:10
Не твоё червячье дело
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:04
Каждый выбирает свой путь.
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