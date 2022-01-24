Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение фанатов «Спартака» бойкотировать матчи до отмены закона о Fan ID.

Не будут ходить — ну и пусть не ходят. Кому от этого хуже станет? Они же себя зрелища лишают. Есть правила. Это то же самое, когда пешеходов обязывают ходить по зебре, соблюдать правила дорожного движения, а они говорят, что не будут дорогу переходить. Ну не переходите, стойте на месте.

Если вы недовольны депутатами или кем-то, кто принимает такие законы — идите на выборы и голосуйте за кого-то другого. Сейчас закон принят, значит его нужно исполнять. Сейчас они высказали свое мнение, его везде растиражировали. На мой взгляд, они сейчас пытаются уговорить сами себя. Я не считаю, что в финансовом плане, от того, что они не будут ходить, «Спартак» сильно потеряет. В плане поддержки — возможно. А может, вместо них будут ходить законопослушные граждане и ещё более ретиво будут поддерживать команду. А то от этих одно возмущение и недовольство.