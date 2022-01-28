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«Валенсия» арендовала полузащитника «Лейпцига» Мориба

вчера, 17:50

Полузащитник «Лейпцига» Илайш Мориба перешёл в аренду в «Валенсию». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В нынешней кампании Мориба провёл 6 матчей за «Лейпциг», не отметившись результативными действиями.

«Валенсия» арендовала полузащитника «Лейпцига» Мориба

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:27
сверх талант, хватило 100 минут, чтобы валенсия его заметила
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
вчера в 18:32
Стиль этого игрока подойдёт для игры в Серии А
shlifen
shlifen
вчера в 18:09
И стоило сбегать из Барселоны чтобы потом "полировать лавку" в Лейпциге?? А теперь возвращаться в Испанию но играть уже в клубе рангом пониже?? Вот до чего доводит жадность и недальновидность агентов, желающих выбить наилучшие финансовые условия для игрока и для себя, но не заботящиеся о том, как игроку потом приспосабливаться на новом месте...

Кстати сам факт того, что Мориба никак не смог себя проявить в довольно открытом чемпионате Германии, да ещё и в кузнице молодёжи из Лейпцига - многое говорит о его РЕАЛЬНОМ футбольном таланте. Поскольку по "старой памяти" всех выпускников Ла-Массии продолжают считать новыми Хави и Иньестами. На выходе же, там чаще Муниры, Аленьи и Морибы - к сожалению, сейчас Ла Массия скорее выпускает обычных середняков, скажем "спасибо" Бартомеу который "забил" на молодёжь, зато покупал Гризмана, Дембеле и Коута за 120+ лимонов, и отвалил Месси космические 550 лимонов за 5 лет (хотя сомневаюсь что Лионель отказался бы играть и за вдвое меньшую сумму)...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:56
Зачем они брали его
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:51
Удачи Морибе в новом клубе
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