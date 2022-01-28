«Валенсия» арендовала полузащитника «Лейпцига» Мориба

Полузащитник «Лейпцига» Илайш Мориба перешёл в аренду в «Валенсию». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В нынешней кампании Мориба провёл 6 матчей за «Лейпциг», не отметившись результативными действиями.
Кстати сам факт того, что Мориба никак не смог себя проявить в довольно открытом чемпионате Германии, да ещё и в кузнице молодёжи из Лейпцига - многое говорит о его РЕАЛЬНОМ футбольном таланте. Поскольку по "старой памяти" всех выпускников Ла-Массии продолжают считать новыми Хави и Иньестами. На выходе же, там чаще Муниры, Аленьи и Морибы - к сожалению, сейчас Ла Массия скорее выпускает обычных середняков, скажем "спасибо" Бартомеу который "забил" на молодёжь, зато покупал Гризмана, Дембеле и Коута за 120+ лимонов, и отвалил Месси космические 550 лимонов за 5 лет (хотя сомневаюсь что Лионель отказался бы играть и за вдвое меньшую сумму)...
Кстати сам факт того, что Мориба никак не смог себя проявить в довольно открытом чемпионате Германии, да ещё и в кузнице молодёжи из Лейпцига - многое говорит о его РЕАЛЬНОМ футбольном таланте. Поскольку по "старой памяти" всех выпускников Ла-Массии продолжают считать новыми Хави и Иньестами. На выходе же, там чаще Муниры, Аленьи и Морибы - к сожалению, сейчас Ла Массия скорее выпускает обычных середняков, скажем "спасибо" Бартомеу который "забил" на молодёжь, зато покупал Гризмана, Дембеле и Коута за 120+ лимонов, и отвалил Месси космические 550 лимонов за 5 лет (хотя сомневаюсь что Лионель отказался бы играть и за вдвое меньшую сумму)...