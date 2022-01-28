«Валенсия» арендовала полузащитника «Лейпцига» Мориба

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вчера, 17:50

Полузащитник «Лейпцига» перешёл в аренду в «Валенсию». Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. В нынешней кампании Мориба провёл 6 матчей за «Лейпциг», не отметившись результативными действиями.