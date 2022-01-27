Четверть стоимости состава «Юве» — арендованные игроки. Футбольные клубы, которые живут взаймы

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вчера, 17:43

На арендной игле.

Продолжаем развивать тему футбольных аренд после разговора о клубах, которые активнее всех отправляют своих игроков по командировкам. Взглянем на эту систему с другой стороны: ведь система, которая содержит арендодателей, невозможна без тех, кто пользуется их услугами. Расскажем об уникальном клубе из высшей лиги Южной Кореи, который не заключает полноценных контрактов с футболистами, при этом ему не грозит кадровый голод. Взглянем на представителей топ-чемпионатов, которые набрали временщиков на общую сумму от 50 миллионов евро.

Клубы с максимальным количеством арендованных футболистов в составах

29 — «Кимчхон Санму» (Южная Корея)

21 — «Бейтар Тель-Авив» (Израиль)

20 — «Нигде Анодолу» (Турция)

15 — «Мариуполь» (Украина)

14 — «Козенца» (Италия), «Точиги» (Япония), «Графичар» (Сербия), «Аютия Юнайтед» (Таиланд)

13 — «Гроссето» (Италия)

12 — «Кротоне» (Италия), «Мирандес» (Испания)

- Мировой рекордсмен по количеству арендованных футболистов заслуживает отдельного представления. «Кимчхон Санму» взял в аренду каждого из 29 членов главной команды и делает так из года в год. В чем загадка? Все дело в том, что «Санму» является футбольным клубом «Атлантического корпуса корейской армии». Иными словами, футболистов в эту команду не подписывают или покупают, а призывают. Лучшие корейские игроки, достигшие призывного возраста, играют за «Санму», который в прошлом году выиграл вторую лигу, а теперь бросит вызов лучшим командам страны в Кей-Лиге-1. Помимо повышения в классе, в 2021 году «Санму» сменил город прописки: «армейцы» переехали из Санджу в Кимчхон. Сейчас у «Кимчхона» пятый по стоимости состав в лиге, а по средней стоимости одного футболиста уступают только «Чонбуку» и «Ульсану».

- Тель-авивский «Бейтар» является фарм-клубом «Маккаби» (Тель-Авив). «Нигде Анодолу» — сателлит «Алтынорду», а «Графичар» в отношениях с «Црвеной Звездой». Все эти не являющиеся в полной мере независимыми клубы представляют вторые или даже третьи лиги своих стран и являются «фермами» более серьезных клубов.

- Сложно не обратить внимание особые отношения между «Мариуполем» и «Шахтером», хотя официальные лица клубов с честными глазами опровергают все домыслы. Между тем, «горняки» ни разу не проиграли «Мариуполю» в 52 матчах (48 побед, 4 ничьих), а 14 из 15 арендованных аутсайдером УПЛ футболистов взяты взаймы именно у «Шахтера».

- Если ограничить список представителями высших лиг европейских чемпионатов, то «Мариуполь» окажется абсолютным лидером. На втором месте итальянская «Салернитана» (11 арендованных), третью строчку поделят турецкий «Карагюмрюк» и бельгийский «Сере».

Топ-10 клубов по общей стоимости футболистов, взятых в аренды

10 место. «Тоттенхэм» (Англия) — 48 млн евро (2 игрока, средний возраст — 24.5)

9 место. «Норвич» (Англия) — 53 млн евро (4 игрока, средний возраст — 21.8)

8 место. «Аталанта» (Италия) — 54 млн евро (3 игрока, средний возраст — 24)

7 место. «Спортинг» (Португалия) — 56 млн евро (4 игрока, средний возраст — 23.8)

6 место. «Атлетико» Мадрид (Испания) — 57.5 млн евро (2 игрока, средний возраст — 30)

5 место. «Милан» (Италия) — 59.5 млн евро (5 игроков, средний возраст — 25.8)

4 место. «Хетафе» (Испания) — 61.5 млн евро (9 игроков, средний возраст — 24.6)

3 место. «Торино» (Италия) — 65.5 млн евро (6 игроков, средний возраст — 24.5)

2 место. «Марсель» (Франция) — 100 млн евро (6 игроков, средний возраст — 24.8)

1 место. «Ювентус» (Италия) — 172 млн евро (4 игрока, средний возраст — 24.5)

- Турин — популярное направление для командировок, ведь в топ-3 входят и «Ювентус», и «Торино», между которыми вклинился «Марсель».

- На правах аренды за «Ювентус» выступают следующие футболисты: Федерико Кьеза («Фиорентина», 70 млн евро), Мануэль Локателли («Сассуоло», 35), Альваро Мората («Атлетико Мадрид», 35), Моизе Кин («Эвертон», 32).

- Федерико Кьеза — на сегодняшний день является самым дорогим футболистом в мировом футболе, который выступает за свой нынешний клуб на правах аренды. «Ювентус» взял итальянца взаймы у «Фиорентины» еще осенью 2020 года, договорившись об аренде на 2 года за 12.6 млн евро с обязательством выкупа за 40 млн. Текущая трансферная стоимость чемпиона Европы — 70 миллионов евро. Жаль, что в ближайшее время не увидим Федерико на поле.

- Трансферная стоимость испанского «Хетафе» оценивается в 158 млн евро, из которых 61.5 миллионов приходятся на девятерых арендованных футболистов (доля в командном ростере — 40%).

- «Тоттенхэм» арендует футболистов только у «Аталанты»: аргентинский защитник Кристиан Ромеро и итальянский вратарь Пьерлуиджи Голлини приехали из Бергамо и затащили «шпор» в топ-10 этого рейтинга.

- Обращает на себя внимание средний возраст арендованных «Атлетико» футболистов — 30 лет. Каждому по отдельности им тоже 30 лет, и оба французы: не нуждающийся в представлениях Антуан Гризманн и его соотечественник Бенджамин Леком, прибывший из «Монако».