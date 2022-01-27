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Четверть стоимости состава «Юве» — арендованные игроки. Футбольные клубы, которые живут взаймы

вчера, 17:43
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На арендной игле.

Продолжаем развивать тему футбольных аренд после разговора о клубах, которые активнее всех отправляют своих игроков по командировкам. Взглянем на эту систему с другой стороны: ведь система, которая содержит арендодателей, невозможна без тех, кто пользуется их услугами. Расскажем об уникальном клубе из высшей лиги Южной Кореи, который не заключает полноценных контрактов с футболистами, при этом ему не грозит кадровый голод. Взглянем на представителей топ-чемпионатов, которые набрали временщиков на общую сумму от 50 миллионов евро.

Клубы с максимальным количеством арендованных футболистов в составах

29 — «Кимчхон Санму» (Южная Корея)

21 — «Бейтар Тель-Авив» (Израиль)

20 — «Нигде Анодолу» (Турция)

15 — «Мариуполь» (Украина)

14 — «Козенца» (Италия), «Точиги» (Япония), «Графичар» (Сербия), «Аютия Юнайтед» (Таиланд)

13 — «Гроссето» (Италия)

12 — «Кротоне» (Италия), «Мирандес» (Испания)

- Мировой рекордсмен по количеству арендованных футболистов заслуживает отдельного представления. «Кимчхон Санму» взял в аренду каждого из 29 членов главной команды и делает так из года в год. В чем загадка? Все дело в том, что «Санму» является футбольным клубом «Атлантического корпуса корейской армии». Иными словами, футболистов в эту команду не подписывают или покупают, а призывают. Лучшие корейские игроки, достигшие призывного возраста, играют за «Санму», который в прошлом году выиграл вторую лигу, а теперь бросит вызов лучшим командам страны в Кей-Лиге-1. Помимо повышения в классе, в 2021 году «Санму» сменил город прописки: «армейцы» переехали из Санджу в Кимчхон. Сейчас у «Кимчхона» пятый по стоимости состав в лиге, а по средней стоимости одного футболиста уступают только «Чонбуку» и «Ульсану».

- Тель-авивский «Бейтар» является фарм-клубом «Маккаби» (Тель-Авив). «Нигде Анодолу» — сателлит «Алтынорду», а «Графичар» в отношениях с «Црвеной Звездой». Все эти не являющиеся в полной мере независимыми клубы представляют вторые или даже третьи лиги своих стран и являются «фермами» более серьезных клубов.

- Сложно не обратить внимание особые отношения между «Мариуполем» и «Шахтером», хотя официальные лица клубов с честными глазами опровергают все домыслы. Между тем, «горняки» ни разу не проиграли «Мариуполю» в 52 матчах (48 побед, 4 ничьих), а 14 из 15 арендованных аутсайдером УПЛ футболистов взяты взаймы именно у «Шахтера».

- Если ограничить список представителями высших лиг европейских чемпионатов, то «Мариуполь» окажется абсолютным лидером. На втором месте итальянская «Салернитана» (11 арендованных), третью строчку поделят турецкий «Карагюмрюк» и бельгийский «Сере».

Топ-10 клубов по общей стоимости футболистов, взятых в аренды

10 место. «Тоттенхэм» (Англия) — 48 млн евро (2 игрока, средний возраст — 24.5)

9 место. «Норвич» (Англия) — 53 млн евро (4 игрока, средний возраст — 21.8)

8 место. «Аталанта» (Италия) — 54 млн евро (3 игрока, средний возраст — 24)

7 место. «Спортинг» (Португалия) — 56 млн евро (4 игрока, средний возраст — 23.8)

6 место. «Атлетико» Мадрид (Испания) — 57.5 млн евро (2 игрока, средний возраст — 30)

5 место. «Милан» (Италия) — 59.5 млн евро (5 игроков, средний возраст — 25.8)

4 место. «Хетафе» (Испания) — 61.5 млн евро (9 игроков, средний возраст — 24.6)

3 место. «Торино» (Италия) — 65.5 млн евро (6 игроков, средний возраст — 24.5)

2 место. «Марсель» (Франция) — 100 млн евро (6 игроков, средний возраст — 24.8)

1 место. «Ювентус» (Италия) — 172 млн евро (4 игрока, средний возраст — 24.5)

- Турин — популярное направление для командировок, ведь в топ-3 входят и «Ювентус», и «Торино», между которыми вклинился «Марсель».

- На правах аренды за «Ювентус» выступают следующие футболисты: Федерико Кьеза («Фиорентина», 70 млн евро), Мануэль Локателли («Сассуоло», 35), Альваро Мората («Атлетико Мадрид», 35), Моизе Кин («Эвертон», 32).

- Федерико Кьеза — на сегодняшний день является самым дорогим футболистом в мировом футболе, который выступает за свой нынешний клуб на правах аренды. «Ювентус» взял итальянца взаймы у «Фиорентины» еще осенью 2020 года, договорившись об аренде на 2 года за 12.6 млн евро с обязательством выкупа за 40 млн. Текущая трансферная стоимость чемпиона Европы — 70 миллионов евро. Жаль, что в ближайшее время не увидим Федерико на поле.

- Трансферная стоимость испанского «Хетафе» оценивается в 158 млн евро, из которых 61.5 миллионов приходятся на девятерых арендованных футболистов (доля в командном ростере — 40%).

- «Тоттенхэм» арендует футболистов только у «Аталанты»: аргентинский защитник Кристиан Ромеро и итальянский вратарь Пьерлуиджи Голлини приехали из Бергамо и затащили «шпор» в топ-10 этого рейтинга.

- Обращает на себя внимание средний возраст арендованных «Атлетико» футболистов — 30 лет. Каждому по отдельности им тоже 30 лет, и оба французы: не нуждающийся в представлениях Антуан Гризманн и его соотечественник Бенджамин Леком, прибывший из «Монако».

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Все комментарии
Roger Young
Roger Young
вчера в 20:03
Спасибо за статью, интересно.
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 18:57
Не понимаю мотивации арендованных. Ладно один раз сгонять. Но когда ты в .ювентусе а тебя сначала в Беневенто потом в Салернитану. То лучше сразу попросить выкуп.
shlomo
shlomo
вчера в 17:57
Спасибо за статью...богатые клубы могут закупать талантливых игроков оптом и распихивать по арендам..... и это неправильно, это не идёт на пользу игрокам.... на самом деле, ситуация, когда молодой футболист носится из одной в аренды в другую, действительно редко идёт на пользу ( большинство случаев заканчивается синдромом Бояна Кркича....)... кроме того, что это вредит талантливым игрокам, это вредит маленьким клубам.... только теперь "богачи" будут ждать пока игрок уже будет играть на определенном высоком уровне, а не брать их на условную перспективу.... и в итоге из маленьких клубов игроки вообще перестанут уходить, потому как показывать там серьезные результаты в принципе не возможно..... "новый Салах" так и останется в своем "Аль-Мокавлуне", покупать из такого клуба игрока и надеяться, что он заиграет в Европе, не имея возможности его проверить в европейских клубах попроще - вообще становится через чур рискованной тратой денег....
David Young
David Young ответ Cat01 (раскрыть)
вчера в 17:49
Здравствуйте. Ставка рассчиталась как надо. Тотал меньше 2.25., было забито ровно два гола, так что частичный возврат. Рекомендую Вам самостоятельно ознакомиться с особенностями данного типа ставок.
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