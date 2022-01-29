Лэмпард впечатлил руководство «Эвертона»

Экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Эвертон».
Утверждается, что 43-летний специалист успешно прошел второе собеседование, на котором смог впечатлить руководство клуба.
Не исключается, что Лэмпард приступит к работе уже на следующей неделе.
В следующем сезоне у него будут настоящие испытания. Если конечно руководство Эвертона не поменяет его на более опытного и именитого тренера, хз что у них в головах)
В следующем сезоне у него будут настоящие испытания. Если конечно руководство Эвертона не поменяет его на более опытного и именитого тренера, хз что у них в головах)