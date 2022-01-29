Лэмпард впечатлил руководство «Эвертона»

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сегодня, 08:11

Экс-наставник «Челси» близок к тому, чтобы возглавить «Эвертон».

Утверждается, что 43-летний специалист успешно прошел второе собеседование, на котором смог впечатлить руководство клуба.

Не исключается, что Лэмпард приступит к работе уже на следующей неделе.