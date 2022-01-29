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Лэмпард впечатлил руководство «Эвертона»

сегодня, 08:11

Экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Эвертон».

Утверждается, что 43-летний специалист успешно прошел второе собеседование, на котором смог впечатлить руководство клуба.

Не исключается, что Лэмпард приступит к работе уже на следующей неделе.

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Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 12:59
Желаю Удачи Фрэнки, но как бы дров не наломал.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 11:17
Надеюсь все у него получится, и ириски снова будут довольно таки крепким клубом, который был при Мойесе. Удачи Френку
azkan
azkan
сегодня в 10:38
Удачи Лэмпарду! Отличное возвращение, Отличный ход. Эвертон вряд ли покинет АПЛ с Лэмпардом или без. А вот для Френка это будет жирным плюсом.
В следующем сезоне у него будут настоящие испытания. Если конечно руководство Эвертона не поменяет его на более опытного и именитого тренера, хз что у них в головах)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:23
Фрэнку нужно больше практики, удачи ему при любом раскладе
EVERTON
EVERTON
сегодня в 09:13
Буду только рад, назначением Фрэнка в Эвертон!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:55
Может теперь Эвертон займёт достойное место!
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 08:49
Опыта уже набрался, пора и результат показать.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 08:48
Впечатлить многте умеют а вот тренировать не каждому дано.
Cat01
Cat01
сегодня в 08:48
Был хороший игрок
ДСА
ДСА
сегодня в 08:46
Челси гораздо проще тренировать было, а тут способности нужны.
gmcxp2pvd57k
gmcxp2pvd57k
сегодня в 08:45
Значит надо подписывать
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 08:45
Было бы интересно.
q4shm3edqm2q
q4shm3edqm2q
сегодня в 08:41
Вполне рабочий вариант
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:13
Впечатлить это он умеет.
протон
протон
сегодня в 08:12
Хороший выбор ирисок и круто что снова в АПЛ возвращается.
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