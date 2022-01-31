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«Спартак» арендовал Мартинса

сегодня, 22:33

Пресс-служба «Спартака» подтвердила переход хавбека «Янг Бойз» Кристофера Мартинса.

«Спартак» и швейцарский «Янг Бойз» достигли договоренности о переходе в наш клуб на правах аренды опорного полузащитника Кристофера Мартинса.

Сегодня 24-летний игрок сборной Люксембурга успешно прошел в Дубае медобследование и подписал контракт с красно-белыми.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа трансфера «Спартаком».

«Спартак» арендовал Мартинса

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Все комментарии
suiw
suiw
сегодня в 23:21, ред.
Мясо подкоптилось
suiw
suiw
сегодня в 23:19
Люксембург- это мощно
Futurista
Futurista ответ SHMEL (раскрыть)
сегодня в 23:11
Ну а что Понсе?)...вывел Спартак в лидеры РПЛ?...
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 22:58
Добро пожаловать в лучший клуб страны!
Little Caprice
Little Caprice ответ particular (раскрыть)
сегодня в 22:57
2 Тилля - Оливье в Уфе, Себастьен в Тамбове.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 22:46
А кто это в синеней рубашке ?
ABir
ABir
сегодня в 22:46
Из Люксембурга у нас ещё никого не было
SHMEL
SHMEL
сегодня в 22:41, ред.
Странное решение-выкинуть Понсе и взять не пойми кого, темненького люксембуржского минипига для Заремы...
particular
particular
сегодня в 22:40
Дааа... Из Люксембурга в РПЛ ещё на залетали дарования и вундеркинды...
Это же как оскуднела земля русская...
makkie
makkie
сегодня в 22:39
Добро пожаловать в Спартак!

Давно уже ждём опорника, и теперь он подъехал.
Каким окажется уровень Перейры - будем смотреть по факту. Сейчас рано выводы делать. Но, единственное, смущает травматичность парня - много матчей пропускал в Швейцарии, не хотелось бы повторения в России.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 22:38
Ну хоть не на пять лет сразу , как всех писали. Научились ....посмотрим....А так удачи и побед в Спартаке
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