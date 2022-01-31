«Спартак» арендовал Мартинса

Пресс-служба «Спартака» подтвердила переход хавбека «Янг Бойз» Кристофера Мартинса.
«Спартак» и швейцарский «Янг Бойз» достигли договоренности о переходе в наш клуб на правах аренды опорного полузащитника Кристофера Мартинса.
Сегодня 24-летний игрок сборной Люксембурга успешно прошел в Дубае медобследование и подписал контракт с красно-белыми.
Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа трансфера «Спартаком».
Давно уже ждём опорника, и теперь он подъехал.
Каким окажется уровень Перейры - будем смотреть по факту. Сейчас рано выводы делать. Но, единственное, смущает травматичность парня - много матчей пропускал в Швейцарии, не хотелось бы повторения в России.
Давно уже ждём опорника, и теперь он подъехал.
Каким окажется уровень Перейры - будем смотреть по факту. Сейчас рано выводы делать. Но, единственное, смущает травматичность парня - много матчей пропускал в Швейцарии, не хотелось бы повторения в России.