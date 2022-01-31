«Спартак» арендовал Мартинса

Пресс-служба «Спартака» подтвердила переход хавбека «Янг Бойз» .

«Спартак» и швейцарский «Янг Бойз» достигли договоренности о переходе в наш клуб на правах аренды опорного полузащитника Кристофера Мартинса.

Сегодня 24-летний игрок сборной Люксембурга успешно прошел в Дубае медобследование и подписал контракт с красно-белыми.

Арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа трансфера «Спартаком».