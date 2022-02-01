Ларссон: «Ваноли больше, чем Витория, похож на Тедеско»

Форвард «Спартака» поделился мыслями о работе под руководством нового главного тренера красно-белых .

Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный. Они четко понимают, чего хотят. Я специально говорю не только про Ваноли, но про весь штаб — его ассистентов, тренера вратарей... Очень профессиональный подход, одна четкая идея — и все крутится вокруг этой идеи.

Каждый тренер работает по-разному. Ваноли очень сильно вовлечен в процесс. Он стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям. Мелочи — это как раз то, что может приносить победы или поражения в матчах. Думаю, мы как команда должны работать над этим. И очень здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания.

Ваноли больше похож на Тедеско или на Виторию? Конечно, на Тедеско. Из-за эмоциональности. Тедеско ведь тоже итальянец по крови. Не скажу, что они сильно похожи, но если выбирать из Тедеско и Витории, новый тренер, конечно, больше походит на Тедеско. При этом они довольно сильно друг от друга отличаются.