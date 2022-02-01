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Ларссон: «Ваноли больше, чем Витория, похож на Тедеско»

сегодня, 09:18

Форвард «Спартака» Джордан Ларссон поделился мыслями о работе под руководством нового главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

Новый штаб очень профессиональный, очень сосредоточенный. Они четко понимают, чего хотят. Я специально говорю не только про Ваноли, но про весь штаб — его ассистентов, тренера вратарей... Очень профессиональный подход, одна четкая идея — и все крутится вокруг этой идеи.

Каждый тренер работает по-разному. Ваноли очень сильно вовлечен в процесс. Он стремится быть его частью, уделяет внимание мельчайшим деталям. Мелочи — это как раз то, что может приносить победы или поражения в матчах. Думаю, мы как команда должны работать над этим. И очень здорово, что Ваноли обращает на это столько внимания.

Ваноли больше похож на Тедеско или на Виторию? Конечно, на Тедеско. Из-за эмоциональности. Тедеско ведь тоже итальянец по крови. Не скажу, что они сильно похожи, но если выбирать из Тедеско и Витории, новый тренер, конечно, больше походит на Тедеско. При этом они довольно сильно друг от друга отличаются.

Ранее «Спартак» упустил победу в первом матче под руководством Ваноли.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 11:18, ред.
Когда не о чем спросить,задай идиотский вопрос
112910415
112910415
сегодня в 11:10
пора лидером становиться, Джордан !
galem72
galem72
сегодня в 11:04
После ухода Понсе, на Йордана ляжет очень много груза. Лучше бы ему получше приготовиться ко второй половине сезона.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:55
Лишь бы пользу приносил клубу
старина
старина
сегодня в 10:43
Сам играть когда начнешь?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 10:24
А тедеска как бы идол.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:13
Из всего прочитанного сделал только один вывод. Оказывается Ларссон проводит плохой сезон только из-за Витории. А так он при Тедеско хорошо играл, а сейчас при новом итальянце Ваноли как попрёт...
Бедный Витория наверное только он виноват во всех бедах Спартака с начала нулевых годов.
ОПС
ОПС
сегодня в 10:00
Не надо никого ни с кем сравнивать.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 09:44
Жора, ты сам давай будь похож на себя образца прошлого сезона
протон
протон
сегодня в 09:28
Главное Зареме больше нравиться
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:25
какая разница на кого похож
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:25
Время покажет кто есть кто....
Осталось ждать недолго
beefs
beefs
сегодня в 09:22
скоро уже наступит продолжение тогда и увидим кто на кого похож...
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