Августиняк: «В Польше все были рады, получив в соперники Россию»

Польский полузащитник «Урала» Рафал Августиняк порассуждал о предстоящем стыковом матче сборных России и Польши в рамках отбора на ЧМ-2022.
В Польше Россию считают слабым соперником? Не слабым, но в Польше все были рады, когда узнали, что нашим первым оппонентом по стыкам станет Россия. Были варианты получить более сильного соперника – Португалию, например.
Практически все российские игроки выступают в РПЛ, а у Польши – в топ-командах Европы, причем на лидирующих ролях. Например, Левандовски, Зелиньски и так далее. Так что, да, у Польши состав чуть-чуть посильнее.
Номинально шансы Польши выше, но это одна игра, в которой может случиться все что угодно.
Ранее сообщалось, что стыковые матчи сборной России к ЧМ-2022 могут перенести на стадион «Динамо».
Но мы играем дома, в России, поэтому шансы обыграть поляков - есть.
Но мы играем дома, в России, поэтому шансы обыграть поляков - есть.
Однозначно надо проходить.
Однозначно надо проходить.