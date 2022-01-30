Августиняк: «В Польше все были рады, получив в соперники Россию»

Польский полузащитник «Урала» порассуждал о предстоящем стыковом матче сборных России и Польши в рамках отбора на ЧМ -2022.

В Польше Россию считают слабым соперником? Не слабым, но в Польше все были рады, когда узнали, что нашим первым оппонентом по стыкам станет Россия. Были варианты получить более сильного соперника – Португалию, например.

Практически все российские игроки выступают в РПЛ , а у Польши – в топ-командах Европы, причем на лидирующих ролях. Например, Левандовски, Зелиньски и так далее. Так что, да, у Польши состав чуть-чуть посильнее.

Номинально шансы Польши выше, но это одна игра, в которой может случиться все что угодно.