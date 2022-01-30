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Августиняк: «В Польше все были рады, получив в соперники Россию»

сегодня, 17:14
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Польский полузащитник «Урала» Рафал Августиняк порассуждал о предстоящем стыковом матче сборных России и Польши в рамках отбора на ЧМ-2022.

В Польше Россию считают слабым соперником? Не слабым, но в Польше все были рады, когда узнали, что нашим первым оппонентом по стыкам станет Россия. Были варианты получить более сильного соперника – Португалию, например.

Практически все российские игроки выступают в РПЛ, а у Польши – в топ-командах Европы, причем на лидирующих ролях. Например, Левандовски, Зелиньски и так далее. Так что, да, у Польши состав чуть-чуть посильнее.

Номинально шансы Польши выше, но это одна игра, в которой может случиться все что угодно.

Ранее сообщалось, что стыковые матчи сборной России к ЧМ-2022 могут перенести на стадион «Динамо».

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:46
Шансов, конечно, пройти Россию гораздо больше, чем Португалию. Но Левандовски как нападающий, завершающий игровой момент ударом по воротам, зависит от оппонентов, а партнеры в сборной Польши совсем не то, что в "Баварии". Да и кроме Зелиньски и Роберта и пары легов из РПЛ( сила серьезная, но не убойно грозная) никто особо не вспоминается. Плюс фактор своего поля, новый тренер, который вряд ли успеет досконально подготовить Польшу ввиду недавнего вступления в должность. Так что радость от попадания на соперника попроще (даже Северную Македонию) должна быть у поляков максимально сдержанной, потому что далеко не ясно кто будет радоваться после самой игры.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:43
Сейчас многие рады получить нас в соперники,и дать нам коленом под зад, надо не дать им повода для радости
Брулин
Брулин
сегодня в 18:28
Аугустыняк о том, что молодые россияне не едут в Европу: «Здесь они получают хорошие деньги. Там им такую зарплату не дадут»
Валерыч
Валерыч
сегодня в 18:23, ред.
Если бы играли в гостях, в Польше, то шансов практически никаких бы не было.
Но мы играем дома, в России, поэтому шансы обыграть поляков - есть.
ЧиП
ЧиП
сегодня в 18:19, ред.
Что то я не припомню успехов у поляков с их звездами.
Однозначно надо проходить.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:01
Смеётся тот кто смеётся последним , товарищи пшеки !!!)
minai
minai
сегодня в 17:35
Примерно равны. Но в решающих матчах наши становятся робкими и немощными.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:28
Рано радоваться...
1 984
1 984
сегодня в 17:27
Не удивлён. Впрочем, как и у нас.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 17:20
время покажет
протон
протон
сегодня в 17:19
Ну так РПЛ - сильнейшая лига мира. Другое дело, что поляки никогда не признают слабость перед нами.
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