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Первый тренер Чалова: «В „Базеле“ Федору будет лучше, чем в ЦСКА»

сегодня, 14:55

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА Федора Чалова, поделился мнением о возможном переходе футболиста в «Базель».

В «Базеле» у Феди получится, в этом я не сомневаюсь. Он умеет играть в футбол, тут ему мало времени дают. Надеюсь, в Швейцарии он начет больше забивать. Судя по последним играл я бы не сказал, что Федя в потенциале игрок европейского чемпионата, но в Швейцарии он может обрести уверенность. В любом случае, в «Базеле» ему будет лучше.

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Все комментарии
FruttyPups
FruttyPups ответ y8jb2d35hw5p (раскрыть)
сегодня в 15:44
исправили.
y8jb2d35hw5p
y8jb2d35hw5p
сегодня в 15:43
В „Безеле“
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1300896/chalov-fyodor-bazel 31.01.2022
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:38
правильное предположение первого тренера...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:21
Может одумается и начнёт булками шевелить на поле.
kust07
kust07
сегодня в 15:20
В Базеле Чалову будет лучше чем с Лёней в Рубине
beefs
beefs
сегодня в 15:15
да это еще бабушка на двое сказала...
протон
протон
сегодня в 15:00
Неплохое место для аренды, нужна встряска Фёдору, сколько можно лавку протирать?
Mekail
Mekail
сегодня в 14:58
В ЦСКА конкуренцию проиграл в чистую...посмотрим, что будет в Базеле
Djebrael
Djebrael
сегодня в 14:56
Лучше не лучше...будем посмотреть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:56
Чалова слишком много...
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