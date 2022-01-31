Первый тренер Чалова: «В „Базеле“ Федору будет лучше, чем в ЦСКА»

Павел Коваль, первый тренер нападающего ЦСКА , поделился мнением о возможном переходе футболиста в «Базель».

В «Базеле» у Феди получится, в этом я не сомневаюсь. Он умеет играть в футбол, тут ему мало времени дают. Надеюсь, в Швейцарии он начет больше забивать. Судя по последним играл я бы не сказал, что Федя в потенциале игрок европейского чемпионата, но в Швейцарии он может обрести уверенность. В любом случае, в «Базеле» ему будет лучше.