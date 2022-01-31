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Гаврилов: «В оставшихся матчах у Жиго будут мысли о „Марселе“»

сегодня, 12:44

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал переход защитника Самуэля Жиго в «Марсель». Текущий сезон француз доиграет в московском клубе.

Будет ли Жиго потерей для «Спартака»? Не могу сейчас сказать. Все будет зависеть от того, смогут ли ему найти достойную замену. «Марсель» по уровню игры сильнее «Спартака», поэтому если они его приобрели, то пусть идет, конечно. Есть опасность, что Жиго может снизить требования к себе в оставшихся матчах, в таком случае психология меняется, когда ты понимаешь, что у тебя уже есть контракт с другой командой.

Мысли будут о «Марселе», где-то может поберечь себя, чтобы не получить нелепую травму. Двоякая ситуация, конечно. Говорите, что он хороший защитник, а результат у команды какой сейчас?

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 14:47
Уверен ,что Самюэль не будет опускаться ниже своего уровня . Он профессионал до мозга костей . Тем более ему надо набирать "баллы" перед переходом в Марсель . Удачи ему !
makkie
makkie
сегодня в 13:37
Не соглашусь с Гавриловым.

Жиго не тот игрок, который будет беречь себя и филонить на тренировках. Настоящий профи, который отдаётся игре от и до - за это Самуэля и полюбили спартаковские болельщики. За игру Жиго я абсолютно спокоен. Отыграет как следует и спокойно уйдет в Марсель, оставив о себе добрую славу и уважение.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:27
Единственную травму Самуэлю нанес Дзюба ударом сзади по колену , с лазаретом на пол года, но даже желтой карточки не увидел
112910415
112910415
сегодня в 13:20
мысли будут, куда их денешь ...
lotsman
lotsman
сегодня в 13:09
Будет беречь себя.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:08, ред.
Жиго теперь напрягаться за спартак не будет.....
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:07
Уедет и не будет думать о Спартаке.
Сварожич
Сварожич
сегодня в 12:52
В чем то он прав... беречь себя будет
beefs
beefs
сегодня в 12:48
Конечно будет теперь беречься..
w9uc2sxx9y8s
w9uc2sxx9y8s
сегодня в 12:47
Так оно и есть
протон
протон
сегодня в 12:46
Ну это Крутая комбинация!!!
Снимаю Шляпу...!
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