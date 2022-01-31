Гаврилов: «В оставшихся матчах у Жиго будут мысли о „Марселе“»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал переход защитника в «Марсель». Текущий сезон француз доиграет в московском клубе.

Будет ли Жиго потерей для «Спартака»? Не могу сейчас сказать. Все будет зависеть от того, смогут ли ему найти достойную замену. «Марсель» по уровню игры сильнее «Спартака», поэтому если они его приобрели, то пусть идет, конечно. Есть опасность, что Жиго может снизить требования к себе в оставшихся матчах, в таком случае психология меняется, когда ты понимаешь, что у тебя уже есть контракт с другой командой.

Мысли будут о «Марселе», где-то может поберечь себя, чтобы не получить нелепую травму. Двоякая ситуация, конечно. Говорите, что он хороший защитник, а результат у команды какой сейчас?