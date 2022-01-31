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Червиченко — о возможной аренде Чалова: «В „Базеле“ и Салах играл»

сегодня, 14:21

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель».

Иногда смена обстановки очень благотворительно сказывается на игроке. Думаю, это как раз ситуация Чалова. Игрок-то он сам по себе был очень неплохой. Я так и не понял, почему у него все стало хуже и хуже получаться. Начинал он отлично. Потенциал у Чалова есть, возможно, мешают психологические моменты. В Швейцарии он может получить психологическую разгрузку и вернуться в хорошую форму.

«Базель» — хорошая команда, но и Чалов потенциально хороший игрок. Главное, чтобы у него было желание доказать, что он может. В конце концов, в «Базеле» и Салах играл. Да, чемпионат не самый сильный, но стоит вспомнить сколько «Базель» крови попил нашим клубам в еврокубках.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 15:42
В 2018 году. И палка раз в год стреляет . А то что у нас угробили очень много молодёжи вполне согласен, и это давление денежной массы 💰 💰 💰 которая как ком падает на молодую психику в виде контрактов зарплат премиальных , реклам и прочих бонусов на неокрепшую психику молодёжи. И это факт, с чем не поспоришь.
Ну а Агаларов как я там и написал, должен попасть в такой клуб где есть тренер который умеет работать с такой молодёжью и вытаскивать из них все лучшие качества. Как Осинькин, Шварц и т.д.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 15:28
Чалов один сезон сыграл достойно и даже стал бомбардиром чемпионата, вот оттуда и пошли разговоры о его потенциале, потом у нас могут легко убить молодых футболистов психологически разговорами об интересе топ клубов Европы, это негатив, кстати, я не думаю, что у Агаларова сумасшедее будущее.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:04
Червиченко — о возможной аренде Чалова: «В „Базеле“ и Салах играл».
Конечно же всё в этом мире возможно. Но вот какой он потенциально хороший игрок, где и когда вообще был этот потенциал у Чалова. Кто-то хотел просто видеть в нём этот потенциал и потом хорошо продать. По каким таким его заслугам он считается вечно перспективным потенциальным хорошим нападающим . Вот если речь зашла о Агаларове , то я бы понял откуда можно отталкиваться и говорить о потенциале этого игрока . И возможности его роста , попади он в клуб с тренером которой может вытащить из него все его лучшие качества и развить их . А Чалов уже ментально и психологически не готов , как сбитый лётчик , а вообще был ли лётчик . Да и есть ли вообще у него тот потенциал который хотят в нём найти и видеть. Это как искать чёрную кошку в тёмной комнате. Посмотрим на него в Базеле , но ничего думаю не случится особенного от этого перехода , лишь горечь в стане Базеля . Время покажет. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
hаrut
hаrut
сегодня в 14:46
Посмотрим, думаю, что у Федора должно все получится
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:32
Отличный европейский клуб, постоянно в еврокубках, для Феди очень хороший вариант. Правда вот только до лета, но всё же...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:27
Многие когда-то где-то играли
YVG
YVG
сегодня в 14:26
Сравнение Салаха с Чаловым ужасно некорректно, все равно что сравнивать Мерседес с инвалидкой.
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