Червиченко — о возможной аренде Чалова: «В „Базеле“ и Салах играл».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего ЦСКА в «Базель».

Иногда смена обстановки очень благотворительно сказывается на игроке. Думаю, это как раз ситуация Чалова. Игрок-то он сам по себе был очень неплохой. Я так и не понял, почему у него все стало хуже и хуже получаться. Начинал он отлично. Потенциал у Чалова есть, возможно, мешают психологические моменты. В Швейцарии он может получить психологическую разгрузку и вернуться в хорошую форму.

«Базель» — хорошая команда, но и Чалов потенциально хороший игрок. Главное, чтобы у него было желание доказать, что он может. В конце концов, в «Базеле» и Салах играл. Да, чемпионат не самый сильный, но стоит вспомнить сколько «Базель» крови попил нашим клубам в еврокубках.