Червиченко — о возможной аренде Чалова: «В „Базеле“ и Салах играл».

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего ЦСКА Федора Чалова в «Базель».
Иногда смена обстановки очень благотворительно сказывается на игроке. Думаю, это как раз ситуация Чалова. Игрок-то он сам по себе был очень неплохой. Я так и не понял, почему у него все стало хуже и хуже получаться. Начинал он отлично. Потенциал у Чалова есть, возможно, мешают психологические моменты. В Швейцарии он может получить психологическую разгрузку и вернуться в хорошую форму.
«Базель» — хорошая команда, но и Чалов потенциально хороший игрок. Главное, чтобы у него было желание доказать, что он может. В конце концов, в «Базеле» и Салах играл. Да, чемпионат не самый сильный, но стоит вспомнить сколько «Базель» крови попил нашим клубам в еврокубках.
Конечно же всё в этом мире возможно. Но вот какой он потенциально хороший игрок, где и когда вообще был этот потенциал у Чалова. Кто-то хотел просто видеть в нём этот потенциал и потом хорошо продать. По каким таким его заслугам он считается вечно перспективным потенциальным хорошим нападающим . Вот если речь зашла о Агаларове , то я бы понял откуда можно отталкиваться и говорить о потенциале этого игрока . И возможности его роста , попади он в клуб с тренером которой может вытащить из него все его лучшие качества и развить их . А Чалов уже ментально и психологически не готов , как сбитый лётчик , а вообще был ли лётчик . Да и есть ли вообще у него тот потенциал который хотят в нём найти и видеть. Это как искать чёрную кошку в тёмной комнате. Посмотрим на него в Базеле , но ничего думаю не случится особенного от этого перехода , лишь горечь в стане Базеля . Время покажет. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Конечно же всё в этом мире возможно. Но вот какой он потенциально хороший игрок, где и когда вообще был этот потенциал у Чалова. Кто-то хотел просто видеть в нём этот потенциал и потом хорошо продать. По каким таким его заслугам он считается вечно перспективным потенциальным хорошим нападающим . Вот если речь зашла о Агаларове , то я бы понял откуда можно отталкиваться и говорить о потенциале этого игрока . И возможности его роста , попади он в клуб с тренером которой может вытащить из него все его лучшие качества и развить их . А Чалов уже ментально и психологически не готов , как сбитый лётчик , а вообще был ли лётчик . Да и есть ли вообще у него тот потенциал который хотят в нём найти и видеть. Это как искать чёрную кошку в тёмной комнате. Посмотрим на него в Базеле , но ничего думаю не случится особенного от этого перехода , лишь горечь в стане Базеля . Время покажет. Это моё субъективное мнение. Всем Добра !!!