Кучаев: «„Рубин“ – хорошая команда для развития»

Полузащитник прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Рубин» на правах аренды.

Предложение появилось давно, года полтора назад. Я уже тогда задумывался, но клуб меня не отпустил. Потом у меня была небольшая травма, после нее я перестал играть, и «Рубин» все это время проявлял интерес. Сейчас они опять вышли на переговоры. На этот раз и ЦСКА согласился, и я был еще ближе к тому, чтобы перейти сюда. Я никогда на турнирную таблицу вообще не смотрю, даже когда за ЦСКА играл. Важнее игра команды, а не результат. Тем более в моем возрасте, когда надо играть в команде, которая играет в футбол, в играющей команде, которая пытается играть через комбинации и владение, а не за счет автобуса.

«Рубин» – хорошая команда для развития, здесь хорошие игроки. Место – это не показатель, игры могли по-разному сложиться. Где-то не повезло или еще что-то. После паузы все может поменяться. Колено в норму пришло, теперь оно хотя бы не отекает после нагрузок. На это ушел, наверное, год. Может, больше.

С каждым разом становится легче. Через тренировки колено все больше адаптируется. В каких-то моментах оно закрепощает, где-то не дает полную амплитуду, еще что-то. Сейчас в этом плане с каждым разом становится все лучше. Депрессию было тяжело побороть. Первые месяца три-четыре я вообще не верил, что смогу играть хотя бы на уровне Премьер-лиги. Но помогали и девушка, и друзья, и родители. Все вместе.