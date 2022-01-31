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Кучаев: «„Рубин“ – хорошая команда для развития»

сегодня, 22:47

Полузащитник Константин Кучаев прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Рубин» на правах аренды.

Предложение появилось давно, года полтора назад. Я уже тогда задумывался, но клуб меня не отпустил. Потом у меня была небольшая травма, после нее я перестал играть, и «Рубин» все это время проявлял интерес. Сейчас они опять вышли на переговоры. На этот раз и ЦСКА согласился, и я был еще ближе к тому, чтобы перейти сюда. Я никогда на турнирную таблицу вообще не смотрю, даже когда за ЦСКА играл. Важнее игра команды, а не результат. Тем более в моем возрасте, когда надо играть в команде, которая играет в футбол, в играющей команде, которая пытается играть через комбинации и владение, а не за счет автобуса.

«Рубин» – хорошая команда для развития, здесь хорошие игроки. Место – это не показатель, игры могли по-разному сложиться. Где-то не повезло или еще что-то. После паузы все может поменяться. Колено в норму пришло, теперь оно хотя бы не отекает после нагрузок. На это ушел, наверное, год. Может, больше.

С каждым разом становится легче. Через тренировки колено все больше адаптируется. В каких-то моментах оно закрепощает, где-то не дает полную амплитуду, еще что-то. Сейчас в этом плане с каждым разом становится все лучше. Депрессию было тяжело побороть. Первые месяца три-четыре я вообще не верил, что смогу играть хотя бы на уровне Премьер-лиги. Но помогали и девушка, и друзья, и родители. Все вместе.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Mikki (раскрыть)
сегодня в 23:25
Благодарю ✊ , а жаль такие матчи !☝👍✌🙋‍♂️
Аксинья
Аксинья
сегодня в 23:13
скорее не для развития, а дальнейшей деградации...
Mikki
Mikki ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:11
Добрый вечер.

Это уже лет 15 самый первый пункт правил КП. С началом за 45 минут до смены месяца был бы проигнорирован даже финал ЧМ, не говоря про 1/8 кубка Франции.
lotsman
lotsman
сегодня в 22:52
Всю жизнь мечтал о Рубине.
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